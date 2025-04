Spieler diskutieren über neues MMORPG auf Steam, bei dem ihr garantiert der beste Spieler seid: „Fühlt sich wie die Truman Show an“

Auf Steam startet nächste Woche das MMORPG Erenshor. Das Besondere an diesem Online-Rollenspiel: Es ist ein MMORPG für einen einzelnen Spieler. Nur der Spielercharakter ist ein echter Mensch, alle anderen Avatare in der Welt sind vom System gesteuerte NPCs, die so tun, als wären sie echte Spieler.

Wie funktioniert das Konzept? Erenshor ist das Herzensprojekt von Brian „Burgee“, der seit 4 Jahren fast jede Nacht an seiner MMORPG-Simulation werkelt. Seine Inspiration bekommt er dabei von EverQuest, einem der Ur-MMORPGs.

Die Welt des MMORPGs ist vollkommen vom Computer simuliert. Etwaige Mitspieler kämpfen, leveln und looten wie echte Spieler, sind aber nur sogenannte „SimPlayer“, die das System lenkt.

Das einzigartige Konzept des MMORPGs soll Spielern die perfekte MMORPG-Erfahrung liefern, indem sie diesen eine Welt vorspielt, die sich immer nach den Wünschen, Zeiten und Bedürfnissen des Spielers richtet. So wird der typische Zeitplan, der in MMORPGs inzwischen an der Tagesordnung ist, komplett abgeschafft und es finden sich zu jeder Tages- und Nachtzeit „Mitspieler“ für alle Aktivitäten.

Hier könnt ihr den Trailer von Erenshor sehen:

Unsicherheit bei den Spielern

Wie kommt die Idee an? Auf Reddit diskutieren einige Genre-Fans über den neuen Titel. Während die einen die Idee gut finden, kritisieren die anderen schon aus Prinzip das System mit den KI-Mitspielern.

Der Nutzer NakedGoose beschreibt seine Erfahrungen mit der Demo des Spiels auf Reddit: „Ich habe die Demo gespielt und ich fand sie faszinierend. Aber es fühlte sich ein bisschen wie in der Truman Show an. Alle anderen ‚Spieler‘ waren so nett und hilfsbereit, dass es wie ein Fiebertraum war. Cooles Konzept, ich bin mir sicher, dass es einige ansprechen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, in einem Spiel mit vollständiger KI so zu tun, als wäre man sozial.“

Auch Reddit-Nutzer Aerallaphon hatte Spaß mit der Demo: „Die Demo des simulierten MMOs hat viel Spaß gemacht, und meine Familie freut sich schon darauf, es zu spielen. Die NPC-Spieler sind höflicher und engagierter als viele reale Leute in Spielen heutzutage, es fühlt sich an wie in den Tagen vor Voicechats. […].“

Genre-Fan GentleMocker ist anderer Meinung auf Reddit: „Verstehe immer noch nicht den Reiz von ‚MMO ohne Spieler‘.“ Facelessroids erklärt ihm, warum das so ansprechend ist: „Hast du ein MMO gespielt? Das Schlimmste an ihnen sind die Spieler.“

Wird es auch schlechte NPCs geben? Auf diese Frage antwortet der Solo-Entwickler hinter Erenshor persönlich. Auf Reddit schreibt er, er habe „schlechte Spieler“ ausprobiert und das Feedback, das zurückkam, war mehrheitlich negativ. Deshalb wird es keine „schlechten“ NPCs geben.

Wer sich noch unsicher ist, ob ein MMORPG ohne reale Spieler funktionieren kann, darf auf Steam die kostenlose Demo zum Spiel ausprobieren.

Mit über 35 Gebieten, 1.000 Items und vier spielbaren Klassen bietet das Solo-MMORPG schon zu Beginn genügend Inhalte, um auch ohne menschliche Spieler für Spaß und Faszination zu sorgen.