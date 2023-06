Neues MMORPG bietet Vampire und Werwölfe als spielbare Völker, setzt auf mindestens 18 verschiedene Klassen

Ex World Online ist ein neues Indie-MMORPG, das von Menschen entwickelt wird, die selbst am liebsten MMORPGs zocken. Sie versprechen eine tiefgehende Spielerfahrung mit verschiedenen Völkern, Klassen und sogar dem Aufbau eigener Königreiche.

Was ist das genau für ein Spiel? Ex World Online wird Free2Play und verspricht einen Shop, das weder auf Pay2Win, noch auf Pay2Convenience setzen soll. Es setzt auf eine bunte, stilisierte Anime-Grafik in der Unreal Engine 5 und verspricht, dass sich sowohl PvE- als auch PvP-Fans wohlfühlen sollen.

Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus Menschen, Werwölfen und Vampiren. Die Völkerwahl hat jedoch keinen Einfluss auf euer Verhältnis zu anderen Spielern, also es gibt keine Fraktionen, an die ihr gebunden seid.

Zum Start der Beta sollt ihr die Auswahl aus 8 Klassen haben, zu Release sind mehr als 18 Klassen geplant. Dabei wird auf eine Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD gesetzt.

Für PvE-Fans soll es Solo-Dungeons, Gruppeninstanzen und Hardcore-Raids geben.

Den PvP-Spielern bietet Ex World Online instanziierte Arenen und Kämpfe um Territorien in der offenen Welt. Man soll mit seiner Gilde Städte erobern und ganze Königreiche errichten können. Politik, Intrigen und Drama sollen eine Rolle spielen. Wer möchte, kann aber auch als Ausgestoßener allein herumreisen und die großen Königreiche still und heimlich ausrauben.

Es soll zudem 14 verschiedene Lifeskills geben, darunter Schmiedekunst, Angeln und Kochen, aber auch Bounty-Hunting und Husbandry – also die Aufzucht eigener Tiere.

Beim Kampfsystem mischt das neue MMORPG Action und Tab-Targeting. Mit vielen Angriffen muss man selbst zielen, doch es gibt auch Fähigkeiten, die garantiert die Feinde treffen. Die Entwickler selbst bezeichnen es als “Hybrid-System”.

Wann erscheint das Spiel? Ex World Online befindet sich seit dem 6. Oktober 2020 in Entwicklung und startete im Dezember 2022 in die Pre-Alpha. Ein Datum für den Start der regulären Alpha, in die man sich einkaufen kann, gibt es nicht. Ein offizielles Release-Datum wurde ebenfalls noch nicht geteilt.

Hier könnt ihr euch erstes Gameplay noch vor dem Wechsel auf die Unreal Engine 5 anschauen:

Jeder Entwickler hat einen MMORPG-Background

Wer steckt hinter dem Spiel? Z House Studios ist ein Indie-Entwickler, bei dem laut LinkedIn zwischen 11 und 50 Mitarbeiter angestellt sind. Sie alle sollen leidenschaftliche MMORPG-Spieler sein, die sich zusammengefunden haben, um einen eigenen Titel zu entwickeln.

In der Beschreibung heißt es:

Wir alle teilen eine unerschütterliche Liebe für das MMORPG-Genre und den brennenden Wunsch, zur Erschaffung des nächsten großen Spielabenteuers beizutragen, das die Herzen und Köpfe der Spieler auf der ganzen Welt fesseln wird. Wir sind entschlossen, in der Welt der MMORPGs neue Wege zu beschreiten, die Grenzen der Innovation zu verschieben und neu zu definieren, was es wirklich bedeutet, Spiele “für Gamer, von Gamern” zu entwickeln.

Die beliebtesten Games in der Firma sind Black Desert, Final Fantasy XIV und WoW. Auf Twitter haben sie sich außerdem gleich mehrfach negativ über NFTs geäußert, die also definitiv kein Teil des MMORPGs werden.

Wie finanziert sich das Studio? Derzeit finanziert es sich über eigene, private Mittel. Diese sollen dafür sorgen, dass eine spielbare Version entsteht. Danach setzt man dann auf den eigenen Shop, ein optionales Abo und Backer-Pakete für die Alpha.

Denn wer möchte, kann zwischen 50 und 100 Euro ausgeben, um einen garantierten Zugriff auf die Alpha, Titel, Discord-Rollen und andere kleine Boni zu bekommen. Das optionale Abo wiederum sorgt für kostenlose Coins für den Echtgeld-Shop, Rabatte im Shop sowie ein Haken hinter dem Namen im Spiel.

Was sagt ihr zu Ex World Online? Spricht euch das MMORPG an oder klingen die Features zu nischig?

Mehr zu den aktuell besten MMORPGs erfahrt ihr hier: Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2023