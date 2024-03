Das neue MMORPG Throne and Liberty startet eine Beta auf Steam – Feiert den Start mit einem starken Trailer

Gestern Abend wurde die geschlossene Beta von Throne and Liberty angekündigt. Im neuen Trailer zur Beta auf Steam zeigt das Spiel, wie actiongeladen es ist.

Was ist Throne and Liberty? Das neue MMORPG von NCSoft war ursprünglich als Lineage Eternal geplant, wurde jedoch 2017 komplett offline genommen, weil es den ersten Testern nicht gefallen hat. Es folgte eine jahrelange Überarbeitung und schließlich eine Umbenennung zu Throne and Liberty.

Publisher im westlichen Raum ist Amazon, die auch schon Lost Ark, New World und das kommende MMORPG Blue Protocol betreuen. Das Spiel soll noch dieses Jahr auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen und auch die Beta soll auf allen Plattformen stattfinden.

In der geschlossenen Beta wird der Fokus wohl auf den PvPvE-Inhalten liegen, wie der neue Trailer und seine Beschreibung verrät. Der Trailer will eindrucksvoll zeigen, wie gut die Kämpfe beim kommenden MMORPG aussehen.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zur geschlossenen Beta von Throne and Liberty sehen.

Die Beta legt den Fokus nicht aufs PvE

Was steht im Mittelpunkt der Beta? Im Mittelpunkt der Beta des neuen MMORPGs steht das sogenannte PvPvE. Das PvPvE steht quasi für Spieler gegen Spieler und gegen Monster, also PvP und PvE gemixt und gleichzeitig. Genaueres verrät die Beschreibung des Trailers:

[…] Passt euren Kampfstil an, trefft beim PvPvE strategische Entscheidungen, während ihr Weltbosse bekämpft, Dungeons durchlauft und versucht, die Kontrolle über ein Gebiet zu gewinnen. Greift zu den Waffen, verbündet euch mit anderen und nehmt es auf eurem Weg zum Sieg mit der Welt auf. YouTube-Beschreibung des deutschen Trailers

Der Trailer rückt die großen Belagerungsschlachten in den Fokus. Hierbei handelt es sich auch um PvP-Inhalte bei denen ihr wohl alle zwei Wochen um die Kontrolle einer großen Burg kämpfen sollt. Der Trailer zeigt nochmal wie actionreich Throne and Liberty sein kann.

Inwieweit die hochwertigen PvE-Inhalte in der Beta verfügbar sein werden, ist nicht bekannt.

Was ist neu in der Beta? Laut eigenen Angaben auf der Website von Throne and Liberty soll es im Test „viele wichtige Anpassungen des Spielerfortschritts und verbesserte Kämpfe“ geben. Zudem soll es ein Aktionshaus geben und die Stufenbegrenzung wurde wohl aufgehoben. Auch im Trailer werden viele Kämpfe gezeigt.

Wann ist die Beta? Die Beta des neuen MMORPGs läuft vom 10. April um 22 Uhr bis zum 17. April 22 Uhr deutsche Zeit. Alle, die sich bis zum 2. April angemeldet haben, erhalten die Chance an der Beta teilzunehmen. Um euch für den Test anzumelden, besucht einfach die Website von Throne and Liberty.

Der geschlossene Beta-Test ist wieder vertraulich, das heißt ihr dürft nicht darüber reden oder gar streamen. Wenn ihr euch vor dem Beta-Test nochmal genau über das Spiel informieren wollt, haben wir hier alles Wissenswerte für euch zusammengefasst: Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs