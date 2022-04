MMORPG-Hoffnung zeigt neue Art, einen Charakter zu erstellen: „Ihr wolltet ja vollständige Anpassbarkeit“

In einem neuen Developer’s Update stellten die Macher von Ashes of Creation ihren Charakter-Editor vor. Der bringt einige Funktionen mit, die man so aus MMOs oder Spielen generell noch nicht kennt. Die Möglichkeiten wirken eher wie das, was Designer selbst an die Hand bekommen.

Was ist das für ein MMORPG? Ashes of Creation ist schon seit einiger Zeit in Entwicklung. Im Fokus steht eine sich entwickelnde Welt, die ähnlich wie die von New World klingt. Allerdings befindet sich das Spiel noch in einer frühen Phase. Erste Tester sagen, dass das MMORPG noch einiges an Politur benötigt.

Nach aktuell vielen Spielen aus Asien, gilt Ashes of Creation dennoch für Fans des Genres momentan als die Hoffnung aus dem Westen. Der Chef des Spiels, der Millionär Steven Sharif, verspricht eines der „größten und erfolgreichsten MMORPGs.“

Ende 2021 gaben die Entwickler bekannt, dass sie auf die Unreal Engine 5 umsteigen und zeigten dazu 18 Minuten Gameplay. Nun gibt es neue Einblicke in die kommende Alpha 2. In einem neuen Video gingen Entwickler und Designer dabei vor allem auf den neuen Charakter-Editor ein.

Was ist so besonders am Editor? Anders als die meisten anderen Spiele, arbeitet Ashes of Creation nicht mit Voreinstellungen, die lediglich kombiniert werden können. Stattdessen bekommen die Spieler die fast vollständige Kontrolle über ihr Aussehen.

Die größte Besonderheit ist das „Blending“-Feature. Hier könnt ihr verschiedene Voreinstellungen kombinieren und anschließend über ein Schiebe-Menü einstellen, welcher Körperteil sich mehr an welcher Voreinstellung orientiert. Da der Übergang flüssig ist, wirkt der Körper dennoch natürlich.

Das vollständige Video mit den vorgestellten Anpassungsmöglichkeiten und Optionen findet ihr auf YouTube. Wer sich nicht die vollen 41 Minuten ansehen möchte, findet beim YouTuber Ritchie SH eine Zusammenfassung in 2 Minuten:

Designer sagt: „Ihr macht eigentlich meinen Job“

Das ist alles möglich: Blending ist eine einfache Option, um aus mehreren Voreinstellungen eine eigene Mischung zu erschaffen. Wer jedoch mehr Einfluss nehmen will, kann seinen Charakter auch vollständig formen mit dem „Sculpt“-Feature.

In diesem sind fast sämtliche Körperteile und -partien anwählbar. Über 3D-Modelling könnt ihr dann selbst entscheiden, wie sich Größe, Form oder Krümmung der Bereiche verändern sollen. Außerdem gibt es dutzende Auswahlmöglichkeiten und Schieberegler für:

Form, Position und Größe von Tattoos und Narben

Körpergröße, Gewicht und Umfang bestimmter Bereiche wie des Hinterteils

Falten, Pigmentierung und Hautton

die Länge der Haare und des Bartes

Farbübergänge bei Behaarung, etwa Ansätze für graues Haar oder mehr

Dabei sind auch „unperfekte“ und realistischere Looks möglich, etwa durch Narben. Möglichkeiten wie unterschiedliche Färbung der Augen (Heterochromie oder ein blindes Auge) sind ebenfalls in der Diskussion, aber noch nicht möglich. Die Entwickler sagen, das alles brauche noch viel Arbeit. Es soll also noch mehr möglich sein.

Wann kann ich mehr sehen? Der Editor und weitere neue Features sollen in der Alpha 2 nutzbar sein. Wann genau diese jedoch stattfindet, wurde noch nicht bekanntgegeben. Einige Fans spekulieren aktuell einen Start im Sommer 2022.

Vorbesteller bestimmter Packs dürfen dann selbst teilnehmen. Da die Verschwiegenheitserklärung für die Alpha 1 aufgehoben wurde, gehen wir davon aus, dass ihr jedoch auch ohne Zugang Bilder zur Alpha 2 sehen können werdet.

Ashes of Creation ist seit über 5 Jahren in der Entwicklung und viele Fans warten gespannt darauf, wie gut das Spiel tatsächlich sein wird. Auch auf MeinMMO setzen wir große Hoffnungen in das MMORPG:

