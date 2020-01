Sieht und staunt über die die Gewinner unserer Umfrage: MMOs, die 2020 kommen und die ihr am interessantesten, spannendsten und coolsten findet.

Worum ging es in der Umfrage? Mit dem neuen Jahr kommt neues Gaming-Futter für Fans von MMOs. Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, auf welches MMO ihr euch im Jahr 2020 am meisten freut und ihr habt uns geantwortet.

Wir präsentieren euch in diesem Artikel die meist erwartete MMOs der MeinMMO-Leser von 2020.

Um bessere Übersicht zu bewahren, enthielt diese Umfrage nur MMO-Titel. Eine Umfrage zu den Multiplayer-Games im Allgemeinen findet ihr hier. Sie ist noch aktiv, also schaut vorbei und stimmt ab!

Darauf ist zu achten: Jeder Leser konnte bei der Umfrage dreimal wählen, daher ist die Gesamtsumme der platzierten Spiele deutlich über 100%. An der Umfrage haben insgesamt 643 Leser teilgenommen.

Platz 3: Ashes of Creation

Ashes of Creation verbuchte 19,75% eurer Stimmen und landete dadurch auf Platz 3 unserer Umfrage.

Das Jahr 2019 verlief für das MMORPG anders, als ursprünglich geplant. Die erste Alpha wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, der PvP-Modus Apocalypse hatte keinen großen Erfolg und auch sonst hörte man nur wenig Neues zu dem Spiel.

Davon ließen sich aber viele von euch nicht entmutigen und haben immer noch Hoffnung, dass Ashes of Creation sich 2020 zusammen reißt und so richtig liefert. Das Konzept um die Gebiete, die erobert und aufgebaut werden müssen, verspricht spannende Revier-Kämpfe für alle Freunde des gepflegten PvP.

Auch der Entwickler des MMORPGs, Interpid Studios, sieht dem neuen Jahr positiv entgegen:

Das sagen MeinMMO-Leser zu Ashes of Creation: Die Stimmung in den Kommentaren zu Ashes of Creation war am Anfang von 2019 noch sehr positiv und viele Spieler sich auf ein neues westliches Sandbox-MMORPG.

Als ein Konsolenspieler und sogenannter Trophyhunter mit einem nachweisbaren Weltrekord im Game ,,Destiny 2‘‘ auf der Playstation 4, seit ich mich selbst kenne, muss ich sagen das ich es echt kaum abwarten kann Ashes of Creation zu spielen. Kommentar von HighOne1992 unter dem Artikel „So immens kann ein einziges Feature Ashes of Creation beeinflussen„

Doch im Laufe des Jahres kühlte die Stimmung stark ab, was nicht zuletzt an der Verschiebung des Alpha-Tests und dem Fehlen von größeren Info-Updates liegen wird.

Aber auch wenn es in 2019 um Ashes of Creation sehr ruhig wurde, kann man unserer Umfrage entnehmen, dass einige Leser von MeinMMO weiterhin ein genaues Auge auf die Entwicklung des Spiels halten.

Also ich sehe das Spiel immer noch positiv. Und Ich bin auch noch einer der wenigen, die den BR spielen. Warum?, Ich persönlich finde den BR, so wie er ist, spannender als Fortnite usw. Kommentar von KryPrim zu dem Artikel: „Wo steht die westliche MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation Ende 2019?„

Ob sich die Erwartungen und Hoffnungen erfüllen, werden wir hoffentlich in 2020 erfahren.

Platz 2: Lost Ark

Mit 35,77% aller Stimmen hat sich Lost Ark auf denn zweiten Platz unserer Umfrage gekämpft.

In 2019 gingen westlichen Fans leer aus. Obwohl die Open-Beta in Korea schon seit über einem Jahr läuft und Preise abstaubt, müssen wir neidisch aus der Ferne zuschauen.

Doch auch wenn sich der große Hype um Lost Ark mittlerweile in Korea und auch bei uns wieder gelegt hat, warten dennoch viele von euch auf einen Release im Westen, um endlich selber testen zu können, was das MMORPG zu bieten hat.

Immer wieder gibt der Entwickler Smilegate neue Infos und Hinweise, die auf eine baldige Ankündigung des Datums für den West-Releases hoffen lassen.

Das sagen MeinMMO-Leser zu Lost Ark: Viele MeinMMO-Leser, die an Lost Ark interessiert sind, leiden drunter, dass der Release im Westen auf sich warten lässt.

Jedes Mal, wenn ich Lost Ark lese. ist es wie Salz in einer Wunde Kommentar von Steed unter dem Artikel „Ich sage voraus: Diese 3 MMOs werden schon 2020 einschlagen„

Während die Fans in Korea und Russland zocken, müssen die westlichen Spieler weiterhin warten und das schlägt sich auch in der Stimmung wieder. Einige äußern die Befürchtung, dass Lost Ark den richtigen Zeitpunkt für den Release verpasst hat und deswegen untergehen wird. Der User Qefx schrieb zum Beispiel:

Die EU version wird dann nochmal ein Jahr hinter der russischen hängen. Wer will dann sowas spielen?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass asiatische MMORPGs lange brauchen, um im Westen anzukommen. Bei Lost Ark ist das Warten umso schwerer, da es bis jetzt wie ein solides und gut poliertes Spiel wirkt.

Aber das Ergebnis unserer Umfrage zeigt, dass die Leser von MeinMMO auf Lost Ark weiterhin gespannt sind und hoffen bald in den Genuss des MMORPGs kommen zu können.

*sabber* Ich schmeiße Geld in den Monitor aber nichts passiert!! *sabber* Kommentar von Saskia Lafey unter dem Artikel: „Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht“

Der Gewinner: New World

Das MMORPG New World dominierte mit satten 60,50% eurer Stimmen unsere Umfrage und ließ seine Rivalen weit hinter sich.

Erst vor kurzem schlug New World große Wellen. In unserem Interview teilten die Entwickler mit, dass das uneingeschränkte Open-World-PvP runtergestuft wird. Das MMORPG führt einen Ein-Aus-Knopf für freies PvP ein und will seinen Spielern die Wahl überlassen, ob sie PvP machen möchten oder nicht.

Im Zuge dessen wird New World auch mehr PvE-Inhalte und bessere Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere bieten.

Spiegelt sich diese Entscheidung darin wieder, dass New World bei uns auf Platz 1 gelandet ist? Sehr wahrscheinlich. Wird es den Spagat zwischen PvP- und PvE-Content? Darauf sind wir in 2020 genauso gespannt wie ihr!

Das sagen MeinMMO-Leser zu New World: Generell wurde die Entscheidung der Entwickler das PvP in der Open World einzuschränken und den Spielern die Wahl dazu zu überlassen, von MeinMMO-Lesern positiv aufgenommen. Unter dem Artikel, der die Einschränkung des PvP ankündigte, schrieb der Leser Klarus zum Beispiel:

Ich finde die Entwicklung persönlich so interessanter für mich. Das Geganke ruiniert vielen einfach den Spielspaß. […]

Ich habe „New World“ vorbestellt und habe auch große Hoffnungen in den Spiel. Um endlich mal ein neues Setting und Abwechslung zu bekommen. Kommentar von Hisuinoi unter dem Artikel: „16 spannende MMORPGs, die wir erst ab 2020 erwarten“

Auch unsere Statistiken haben seit der Ankündigung einen deutlichen Anstieg des Interesses an New World verzeichnet. Für viele von euch war das uneingeschränkte PvP ein Grund dafür, die Finger von dem MMORPG zu lassen. Doch das änderte sich jetzt, wie man anhand unserer Umfrage sehen kann.

Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen, die die Aufhebung des uneingeschränkten Open-World-PvP kritisch sehen. Der Leser Cameltoetem schrieb zum Beispiel:

Eine Frage, die ich mir stelle, ist: Wie viel PvE-Content kann das Spiel schon haben, wenn sie erst seit nach, sagen wir mal, 9 Monaten auf PvE umgestellt haben? Kommentar unter dem Artikel „Warum für viele New World jetzt die große, neue MMO-Hoffnung 2020 ist“

Es bleibt also abzuwarten, was New World seinen Spielern ab Mai 2020 bieten wird.

Plätze 4 bis 10

So sieht die Platzverteilung aus: Die restlichen Stimmen wurden folgendermaßen verteilt:

Platz 4: Project TL (15,55%)

Platz 5: Camelot Unchained (14,00%)

Platz 6: Phantasy Star Online 2 (11,66%)

Platz 7: Ascent: Infinite Realm (8,4%)

Platz 8: Crowfall (8,09%)

Platz 9: Sonstiges / Kommentar (4,82%)

Platz 10: Corepunk (4,82%)

Platz 11: Bless Unleached (2,64%)

Platz 12: Portal Knights MMO (1,71%)

Platz 13: Last Oasis (1,40%)

Ist das Ergebnis so, wie ihr es erwartet habt? Welche MMOs hättet ihr höher eingeschätzt? Welche niedriger? Erzählt es uns!

