Auf welche neuen Multiplayer-Spiele freut ihr euch 2020 am meisten?

Das neue Jahr verspricht jede Menge neuer Multiplayer-Games, die wir wieder so richtig suchten werden. Auf welche davon seit ihr richtig gehyped?

Worum geht’s hier? Die Gaming-Industrie boomt und auch in 2020 werden wir jede Menge neuer Titel sehen. Neben richtigen Vollblut-MMOs wird es auch viele Multiplayer-Spiele geben, die wir mit unseren Freunden oder einfach fremden Leuten zusammen online spielen werden.

Diese Umfrage soll die Erwartungen der MeinMMO-Leser festhalten und wird nach dem Ablauf ausgewertet. Wir werden dafür auch eure Kommentare unter dem Artikel miteinbeziehen, als schreibt fleißig, worauf ihr euch in 2020 so freut.

Die meist-erwarteten MMOs von 2020 haben wir in einer separaten Umfrage abgedeckt. Schaut dort vorbei und stimmt ab. Sie endet morgen!

Auf welche neuen MMOs freut ihr euch 2020 am meisten?

Das sind Multiplayer-Games von 2020: Das Jahr, in dem die nächste Generation der Konsolen erscheinen wird, zeichnet sich durch einen bunten Mix von Titeln und IPs aus. Auf dem Speiseplan steht alles:

Von alten und bekannten Reihen wie Rainbow Six, Halo und FIFA

Bis zu komplett neuen IPs wie Marvel’s Avengers, Outriders oder Godfall

Godfall ist eins der ersten Games für die PS5

Auch vom Genre her decken die neuen Multiplayer-Games vieles ab, was sich Online-Gamer wünschen. Hier sind einige Beispiele:

Es sind aber noch einige mehr, auf die wir dieses Jahr gespannt sein können.

Also, erzählt uns: Welche Multiplayer-Games sind für euch ein Muss in 2020? Freut ihr euch eher auf neue IPs, weil sie frischen Wind bringen, oder eher auf bewährte Serien?

Sind die Multiplayer-Games, auf die ihr euch freut in der Liste nicht dabei? Schreibt sie in die Kommentare! Wenn sie besonders häufig genannt werden, kommen sie als besondere Erwähnungen in unsere Auswertung.