Auf welche neuen MMOs freut ihr euch 2020 am meisten?

In 2020 wird es wieder jede Menge neuer MMOs geben, die versuchen werden, uns in ihren Bann zu ziehen. Auf welche davon freut ihr euch schon am meisten?

So war das Jahr 2019: Man kann vieles über das Jahr 2019 sagen, nur nicht, dass es langweilig war. Direkt in den ersten Monaten sind mit Anthem und The Division 2 zwei große MMO-Loot-Shooter rausgekommen.

Anthem hatte unsere Community in der vorherigen Umfrage sogar zum großen Hoffnungsträger unter den meist erwarteten Online-Games 2019 gewählt, auch wenn es am Ende leider zu einer der größten Enttäuschungen wurde.

Es gibt Gerüchte, dass Anthem rebootet werden soll, ähnlich wie Final Fantasy XIV vor 6 Jahren.

Bei neuen MMORPGs haben in 2019 die Mobile-Plattformen abgeräumt. Vor allem Black Desert Mobile hat nach einem schwächeren Start viele positive Reviews einsammeln können. Die PC-Spieler erhielten vor allem asiatische MMORPGs wie Astellia oder ArcheAge Unchained.

Viele neue MMORPGs für den PC haben aber auch mit Verschiebungen kämpfen müssen. Mehrere große Titel, auf die die Fans schon lange warten, wurden weiter ins Jahr 2020 verschoben. Dabei sind Games wie Project TL oder Ashes of Creation.

Außerdem ist das isometrische MMORPG Lost Ark immer noch nicht bei uns erschienen, obwohl es sowohl in Korea, als auch in Russland schon lange fleißig gezockt wird.

Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht

Wird 2020 ein Jahr der MMORPGs?

Nach den ganzen Verschiebungen der Releases in 2019 scheint 2020 nun das Jahr der MMORPGs zu werden. Eine ganze Reihe großer Titel werden voraussichtlich 2020 online gehen. Dabei sind:

Zudem kommt das beliebte Phantasy Star Online 2 im Jahr 2020 endlich in den Westen. Und auch der Entwickler von Lost Ark hatte schon angekündigt, dass es im Jahr 2020 eine „große globale Offensive“ geben wird, bei der wir das MMORPG hoffentlich auch zocken werden.

Phantasy Star Online 2 ist schon seit vielen Jahren in Japan spielbar.

Wenn ihr in der Liste ein MMO vermisst, das ihr in 2020 unbedingt zocken wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Bedenkt, dass wir Multiplayer-Games wie Marvel’s Avengers in einer separaten Umfrage behandeln werden.

Ihr habt bei der Umfrage insgesamt 3 Stimmen, ihr könnt also bis zu 3 verschiedene Games auswählen, auf die ihr euch freut.

Erzählt uns, auf welche MMOs ihr euch in 2020 am meisten freut. Gibt es ein Spiel, das euch so richtig gehyped hat? Oder sieht es für euch aktuell eher düster aus? Stimmt ab!