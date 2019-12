Zum Ende des Jahres schauen wir bei MeinMMO auf 5 Ereignisse und Spiele in der Welt des Online-Gamings zurück, die 2019 prägten, aber nicht im guten Sinn: Was waren die Tiefpunkte bei den MMOs des Jahres?

2019 bot einige positive Überraschungen: Spiele, die viel besser liefen als anfangs gedacht, aber es gab auch einige Enttäuschungen.

Wie ist die Liste zusammengestellt? Die Liste basiert auf der Einschätzung des Autors.

Um richtig zu enttäuschen, muss vorher eine große Erwartung da sein: Ein Spiel, das 2018 kaum wer auf dem Radar hatte, kann 2019 nicht bedeutsam enttäuschen.

Es sind daher vor allem Spiele und Ereignisse auf der Liste, die sich vorher einen guten Ruf erarbeitet hatten.

Im Januar 2018 und im Januar 2019 wählten MeinMMO-Leser Anthem zum „meist erwarteten Online-Spiel.“

Anthem – Iron Man down

Das war die Erwartung: Anthem sollte ein neues Service-Spiel von BioWare werden, das für lange Zeit gespielt und entwickelt wird:

Im Januar 2018 wählten es MeinMMO-Leser mit 22% der Stimmen zum „Meist erwarteten Online-Spiel 2018“ – da dachte man, es erscheint noch 2018

Im Januar 2019 bekam es bei der gleichen Abstimmung für 2019 sogar 29,67% und landete wieder auf Platz 1

Das Versprechen war es, die lebendige Welt, die tollen Charaktere und die Story der RPG-Klassiker, für die BioWare berühmt ist, in einer fortlaufenden Story zu erzählen, die beständig weiterentwickelt wird: BioWare sprach davon, dass Anthem-Inhalte für 10 Jahre geplant seien.

Zudem lockte das beliebte „Looten und Leveln“-Gameplay im schicken Iron-Man-Look. Solo- und Team-Spieler sollten auf ihre Kosten kommen. Ein Spaß für die ganze Familie.

Das ging schief: Von Anfang an pfiff Anthem ein eisiger Gegenwind ins Gesicht, weil sich die Fans des Studios eher ein Singleplayer-Spiel gewünscht hatten als ein „Endlos-Spiel“ – gelten die doch als Story-schwach und gestreckt.

Schon das Grundspiel wurde zum Launch von einigen als zu dünn kritisiert. Technische Probleme, gerade auf den so wichtigen Konsolen, machten Anthem zu schaffen.

Anthem: Wo steht der Online-Shooter am Ende von 2019?

Die eigentlichen, noch tiefer liegenden Problemen zeigten sich erst nach dem Launch:

Offenbar war Anthem gerade so zum Launch fertig geworden und es waren kaum Inhalte für die Zeit nach dem Release vorbereitet worden.

Zudem wurde das Spiel heftig für grundlegende Gameplay-Systeme kritisiert: Der Fortschritt stimmte nicht, es wollte sich kein Genuss einstellen, den Javelin weiter aufzurüsten und neue Items zu suchen.

Dann wechselte praktisch das halbe Team, das Anthem entwickelt hatte, vom Spiel weg, verließ die Firma entweder oder arbeitete an Dragon Age 4 – das SWTOR-Team in Austin sollte übernehmen.

Die Roadmap und die geplante Weiterentwicklung von Anthem wurden auf Eis gelegt. BioWare zog sich für eine grundlegende Überarbeitung zurück.

Wie kann man das positiv sehen? BioWare und EA haben zugesichert, Anthem nicht aufzugeben. Angeblich ist für 2020 eine große Überarbeitung oder sogar ein Reboot geplant.

Vielleicht erhebt sich Iron Man 2020 doch noch einmal. Mittlerweile ist die Erwartungshaltung so weit unten, dass alles nach Lichtblick aussieht.

Anthem 2.0: Insider sagen, BioWare überarbeitet den Shooter gerade komplett

Blizzard und Hong Kong – der unnötigste Shitstorm 2019

Das war die Erwartung: Blizzard propagiert seit Jahrzehnten humanistische Werte:

jede Stimme zählt

denk global

lerne und wachse

Eigentlich sind Blizzard die „good guys“, die Leute, die Spiele und Spieler verstehen, auf Qualität und eine gute Kommunikation Wert legen.

Ein Verhalten, das diesem Image entspricht, erwarten Spieler von „ihrer“ Firma.

Das war der Vorfall, der die Gemüter erhitzte.

Das ging schief: Bei einem Hearthstone-Stream rief ein professioneller Spieler: „Freiheit für Hongkong.“

Blizzard sperrte daraufhin den Spieler lebenslang und beendete die Zusammenarbeit mit beiden Moderatoren, zudem hieß es, dem Spieler werde das schon gewonnene Preisgeld gestrichen. Darüber hinaus erschien ein Statement von Blizzard auf einer asiatischen Social-Media-Plattform, dass man den „Stolz Chinas“ schütze.

Daraufhin entstand ein Shitstorm, Blizzard würde vor der „chinesischen Regierung kuschen“. Aus Angst, geschäftliche Nachteile zu erleiden, würde Blizzard nun Zensur betreiben und die Meinungsfreiheit einschränken, dabei würde Blizzard die eigenen Werte verraten und den nationalen Interessen Chinas nachgeben.

Blizzard Mitarbeiter deckten einige der Werte wie „Jede Stimme zählt“ auf einer Orc-Statue im kalifornischen Hauptquartier ab. Für die BlizzCon 2019 zeichneten sich Proteste ab.

Auf dieser Orc-Statue sind Werte von Blizzard eingraviert.

Auf diesen Shitstorm reagierte Blizzard mit einer öffentlichen Entschuldigung: Man habe vorschnell gehandelt. Blizzard reduzierte die Strafen des Grandmasters und der Hosts und distanzierte sich von dem Statement zum „Stolz Chinas“ – das hätten die chinesischen Partner NetEase im Namen von Blizzard abgegeben.

Dennoch sei es wichtig, die Regeln zu beachten: Bei offiziellen Streams sollte es um die Spiele gehen, nicht um politische Botschaften. Die nun verringerte Strafe für die Beteiligten blieb bestehen.

Blizzard-Chef J. Allen Brack entschuldigte sich auf der BlizzCon 2019.

Wie kann man das positiv sehen? Blizzard hat auf der BlizzCon 2019 Reue gezeigt und klar gemacht, dass man nicht das Blizzard sein möchte, wie man sich in der Hongkong-Affäre präsentierte, sondern entspannter, toleranter und mehr den eigenen Werten verpflichtet. Im Nachhinein hieß es, man habe vorschnell und falsch gehandelt, als man die harten Strafen aussprach.

Man kann davon ausgehen, dass Blizzard in so einer Situation das PR-Desaster das nächste Mal kommen sieht und an der Kommunikation mit den chinesischen Partnern arbeitet.

Ein Jahr voller Shitstorms – Blizzard rennt mit Anlauf in den nächsten

Die Weiterentwicklung von The Division 2 – Hart rauf, härter runter

Das war die Erwartung: Der Shooter The Division 2 erschien im März 2019 und wurde positiv aufgenommen. Der Shooter galt zum Release als der „bislang kompletteste Loot-Shooter.“ The Division 2 bot eine runde Kampagne, die Systeme wirkten solide, die Atmosphäre war dicht.

Gute Noten zum Launch von The Division 2 auf MeinMMO.

Auf MeinMMO erhielt The Division 2 von den Lesern Bestnoten nach dem Launch:

30% vergaben die Note 9 von 10

25% vergaben die Note 8 von 10

24% gaben sogar die Top-Note 10

The Division 2 machte etwa 6 Wochen lang den meisten richtig Laune. Spieler erwarteten, dass nun solide Inhalte nachgeschoben werden würden.

Wie mich The Division 2 bis um halb drei nachts an den PC band

Das lief schief: The Division 2 setzte auf kostenlose DLCs und wurde dafür vor Release auch gelobt: Endlich würde die Community nicht geteilt werden zwischen Leuten, die sich einen DLC kaufen, und denen, die es nicht tun.

In der Praxis erwiesen sich kostenlose Updates aber als zu dünn und zu selten, um den Anfangs-Hype von The Division 2 aufrecht zu erhalten.

Zudem kritisierten Spieler, dass Features und Fortschritte aus The Division 1 im zweiten Teil fehlten. Schnell war klar, dass The Division 2 den Anfangs-Schwung aus dem Launch nicht halten konnte: Dem Spiel ging rasch die Luft aus.

Updates und DLCs kamen zwar, konnten aber wenig bringen, das Agenten länger motiviert, in The Division 2 zu bleiben. Je länger 2019 ging, desto weniger Neues kam und desto weniger Kommunikation fand statt. Als Spiel konnte The Division 2 zum Launch überzeugen, als „Games as a service“-Titel, der über ein Jahr unterhalten soll, fällt der Shooter stark ab.

Wie kann man das positiv sehen? Division 1 hat nach einigen Monaten eine Wende zum Besseren hinbekommen – darauf kann man bei The Division 2 auch hoffen. 2020 sollen ein weiterer DLC und ein Raid erscheinen. Das Potential des Spiels ist zudem hoch, wie man an der Reaktion in der Launch-Phase gesehen hat, die im Nachhinein als „Flitterwochen“-Zeit von Massive beschrieben wurde.

Das Seltsame bei der Weiterentwicklung von The Division 2 ist es, dass Massive all diese schwierigen Phasen mit The Division 1 zwischen 2016 und 2018 schon einmal durchlaufen hat. Die Entscheidung, auf kostenlose DLCs zu setzen und neue Missionen zu bringen statt neuer Modi, scheint erheblich auf die Langzeitmotivation zu drücken.

Massive scheinen die grundlegenden Probleme von The Division 2 klar zu sein: Es ist aber noch nicht ersichtlich, ob sie die Ressourcen haben, etwas an den Probleme zu ändern.

The Division 2: Spieler schieben Frust – Kostenlose DLCs drücken die Stimmung

Google Stadia – Für wen ist das gedacht?

Das war die Erwartung: Google wollte mit Stadia groß ins Gaming einsteigen: Ihr System war klar als Konkurrent für PS4 Pro und Xbox One konzipiert.

Durch Streaming sollten Spieler keine Games mehr herunterladen müssen, sondern konnten nahtlos einsteigen und spielen und das von überall und ohne vorher teure, leistungsstarke Hardware kaufen zu müssen.

Die Ankündigung von Google, ins Gaming einzusteigen, schlug so hohe Wellen, dass Microsoft und Sony im Mai 2019 sogar eine strategische Partnerschaft schlossen, um einander als „klassische Gaming-Firmen“ stärker zu unterstützen. Später hieß es von Insidern: die etablierten Plattform-Besitzer hätten „großen Respekt“ vorm Einstieg des Technik-Giganten Google in den Gaming-Markt gehabt.

Google Stadia wurde klar als Konkurrenz zu PS4 udn Xbox One positioniert.

Das ging schief: Eigentlich gar nicht so viel. Nur ist bis heute nicht klar, für wen Google Stadia eigentlich gedacht ist: Denn die Konsole bietet vor allem Vollpreis-Titel an, die schon lange auf anderen Plattformen laufen. Die typischen „Free2Play“-Kracher wie Fortnite oder Apex Legends fehlen – nennenswerte Exklusivtitel gibt es im Moment nicht.

Das System ist eigentlich für Leute attraktiv, die weder einen PC, noch eine Konsole oder eine Spielesammlung haben, jetzt aber entschieden haben, voll ins Gaming einzusteigen und sich 60€-Vollpreistitel zu holen.

Interessiert sich noch wer für Google Stadia? Wir haben euch gefragt

Allgemein wirkt das Konzept von Google Stadia, obwohl es technisch beeindruckend ist, im Moment nicht wirklich schlüssig: Man kann Spiele ohne Download zocken, muss die aber vorher gezielt kaufen.

Spieler würden wohl eher ein Flatrate bevorzugen, wie es Microsoft mit dem Gamepass vormacht: Für Summe X alle Spiele im Angebot zocken, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Gerade ohne lästige Downloads und Patchen wäre Stadia für so eine Nutzung hervorragend positioniert.

So einen Deal bietet Stadia aber nicht an: Google bietet zwar ein Abo, daran sind aber nur wenige, ausgewählte Titel geknüpft.

Wie kann man das positiv sehen? Stadia ist noch am Anfang und Google arbeitet am Konzept: Google hat jetzt schon bewiesen, dass sie das Streamen technisch gewährleisten und bieten können – jedenfalls in vielen Fällen. Nun brauchen sie Spiele und Titel, für die Leute wirklich wechseln oder neu einsteigen wollen.

Bis hier die Mechanismen greifen und exklusive Studios dann erstklassige Titel entwickeln, die nur auf Stadia laufen, wird es noch eine Weile dauern.

Ghost Recon Breakpoint – Was repariert, das nicht kaputt war

Das war die Erwartung: 2017 war Ghost Recon Wildlands ein Überraschungs-Erfolg für Ubisoft. Der Taktikshooter konnte eine treue Community an sich binden und wurde über Monate solide weiterentwickelt.

Ghost Recon Breakpoint sollte an diesen Erfolg anknüpfen.

Ghost Recon Breakpoint hatte zum Ziel, den Erfolg von Wildlands zu wiederholen.

Das ging schief: Ghost Recon Breakpoint war für Ubisoft so ein Flop, dass der Chef der Firma, Yves Guillemot, danach das Geschäftsmodell von Ubisoft in Frage stellte und den Release von fest angekündigten Spielen für Anfang 2020 nach hinten verschob.

Offenbar hat Ubisoft den Shooter Breakpoint an der Zielgruppe vorbei entwickelt, die gar nicht verstand, warum sie sich ein neues Spiel kaufen sollte, wo doch Wildlands konstant verbessert worden war.

Breakpoint hätten neue Features gefehlt, hieß es von Ubisoft, und die Features, die wirklich neu waren, fielen bei den Spielern durch. Denn die neuen Ideen waren auf „Grinding“ und „RPG“-Elemente ausgelegt – Spieler hätten aber lieber taktische Elemente gespielt, die zu der „Ghost Recon“-Serie passen als Kugelschwamm-Ideen á la The Division.

Wie kann man das positiv sehen? Ghost Recon Breakpoint war offensichtlich ein Wendepunkt für Ubisoft und Anlass, die Formel zu überprüfen, die in den letzen Jahren so viel Erfolg brachte: Die Idee, Spiele wie Rainbow Six Siege oder For Honor weiterzuentwickeln und zu verbessern, hat Ubisoft eine Menge Geld eingebracht und den Ruf des Unternehmens deutlich aufpoliert.

Die Entwicklung funktionierender Spiele einzustellen und dann einen neuen Teil rauszubringen, wie es 2019 geschah, scheint aber ein Schwachpunkt in der Formel zu sein, den Ubisoft jetzt überdenken muss. Denn das bringt zwar mehr Launches, neue Aufmerksamkeit und Geld – aber Spieler wollen dann triftige Gründe sehen, warum ein „Neuanfang“ notwendig ist, bevor sie sich auf das neue Spiel einlassen.

Das hat Ubisoft jetzt mit Ghost Recon Breakpoint auf die harte Tour gelernt.

So will Ubisoft in 5 Schritten Ghost Recon Breakpoint retten

Freut Euch nach so vielen Enttäuschungen drauf, wenn wir bald die MeinMMO Hits 2019 veröffentlichen mit Dingen, die uns dieses Jahr besser gefallen haben als anfangs erwartet.