CoD: Warzone ist der kostenlose Battle-Royale-Ableger der "Call of Duty"-Reihe. Wir stellen euch das Spiel in einem kurzen Video vor.

Wir möchten auch wissen, wie ihr über das Thema NFTs im Gaming denkt. Meint ihr, die Sachen gewinnen noch an Wert? Denkt ihr, dass solche handelbaren Gegenstände in Spielen keine Zukunft haben? Lasst uns gern ein Kommentar zum Thema da.

NFTs bleiben extrem kontrovers im Gaming, was auch durchaus seine Berechtigung hat. Die Nähe zu den höchst spekulativen Kryptowährungen macht es schwer absehbar, in welche Richtung sich das alles entwickelt.

Es ist möglich, dass die NFTs selbst in 10 Jahren noch in Spielen verwendet werden – ein praktischer Wert auf Vertrauensbasis.

Bei Ubisoft-NFTs steht die Blockchain „Tezos“ als Zentralbank bereit und Ubisoft selbst wäre in dem Beispiel der Staat, der im Hintergrund für Vertrauen sorgt. Solange das Vertrauen in den Publisher gegeben ist, bleiben auch die NFTs wertvoll.

Was passiert mit den NFTs, wenn das Spiel offline geht? Als Besitzer des NFTs bleibt der Token auch nach einem Spiele-Ende im Besitz des Käufers. Im Fall eines NFT-Rennspiels boten die Entwickler an, die gekauften NFTs gegen andere Werte einzutauschen.

Wie teuer sind die NFTs? Zum Zeitpunkt des Artikels war ein „Tezos“ 3,14 € wert ( via coinbase.com ). Viele Angebote der Ubisoft-NFTs sind auf „Offer“ eingestellt. Man kann also Angebote abgeben und der Ersteller kann entscheiden, ob das Angebot angenommen wird.

Breakpoint galt offenbar bei Ubisoft als gute Möglichkeit, ihre Digits-Plattform namens „Quartz“ zu testen. Wir klären auf, was dahintersteckt ( via quartz.ubisoft.com ).

Insert

You are going to send email to