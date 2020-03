Am Wochenende vom 27. bis 30. März laufen verschiedene Aktionen, bei denen ihr bestimmte Spiele kostenlos nutzen könnt. Wir haben für euch die Titel herausgesucht, die am PC oder den Konsolen PS4 und Xbox One gespielt werden können.

Was für Spiele sind in der Liste? In dieser Liste befinden sich Multiplayer-Spiele, die ihr teilweise alleine, aber immer mit euren Freunden zocken könnt.

Diese Titel kosten normalerweise Geld, sind aber alle mindestens für 48 Stunden kostenlos spielbar. Wir verraten euch, was sich hinter den Games verbirgt und wo ihr sie spielen könnt. Auf der ersten Seite findet ihr einen Titel, der für alle Plattformen kostenlos ist, sowie die PC-Titel.

Auf der zweiten Seite findet ihr dann kostenlose Spiele für die PS4 und Xbox One.

Ghost Recon Breakpoint – Kostenlos für alle 3 Plattformen

Genre: Shooter | Entwickler: Ubisoft| Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia | Release-Datum: 04. Oktober 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Ghost Recon Breakpoint? Ghost Recon Breakpoint ist der direkte Nachfolger von Ghost Recon Wildlands. In dem Militär-Shooter spielt ihr entweder allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop.

Vom Setting her befindet ihr euch auf der fiktiven Insel Aurora, irgendwo im Pazifik. Anstatt jedoch Drogenbosse zu bekämpfen, werdet ihr selbst zum Gejagten von teilweise technisch hoch ausgerüsteten Gegnern und sogar Feinden aus den Reihen der Ghosts.

Am 24. März bekam das Spiel ein größeres Update, das einige Fehler ausbessern sollte. Mit dem kostenlosen Wochenende könnt ihr direkt ausprobieren, ob das geklappt hat. Laut ersten Meinungen, soll Breakpoint jetzt ein deutlich besseres Spiel sein.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Breakpoint wird in der Zeit vom 26. März um 10:00 Uhr bis zum 30. März um 17:00 Uhr kostenlos.

Spielen könnt ihr dabei über den Epic Store, Uplay, PS4 und Xbox One (via Ubisoft).

Kostenlose Spiele nur für den PC

Im Folgenden stellen wir euch die Titel vor, die ihr an diesem Wochenende kostenlos am PC und mit Freunden spielen könnt. Viele der Angebote stammen dabei von der Plattform Steam.

Wenn es für euch nicht kostenlos sein muss, haben wir hier auch 5 Titel gesammelt, mit denen ihr trotz Corona mit Freunden in Kontakt bleiben und Spaß haben könnt.

Insurgency: Sandstorm

Genre: Shooter | Entwickler: New World Interactive | Plattform: PC | Release-Datum: 12. Dezember 2018 | Modell: Buy2Play

Was ist Insurgency: Sandstorm? Bei diesem Spiel handelt es sich um einen taktischen First-Person-Shooter, der in einer vom Krieg verwüsteten Region des Mittleren Ostens spielt.

Insurgency legt dabei Wert auf ein „langsames“ und „realistisches“ Gameplay. Waffen sind also sehr tödlich und euer Teamwork steht im Vordergrund.

Es gibt mehrere Online-Spielmodi, in denen ihr andere Spieler bekämpfen könnt, aber auch einen Koop-Modus, in dem gemeinsam gegen die AI gespielt wird.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Das Spiel ist zum Zeitpunkt des Artikels bereits kostenlos auf Steam spielbar und bleibt es bis zum 1. April um 19:00 Uhr.

Im August 2020 soll der Shooter übrigens für die Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen.

Goat of Duty (Steam)

Genre: Shooter | Entwickler: 34BigThings srl | Plattform: PC | Release-Datum: Derzeit Early Access | Modell: Buy2Play

Was ist Goat of Duty? Bei Goat of Duty handelt es sich um einen schnellen Multiplayer-Shooter in der Ego-Perspektive, der vom Gameplay her an Titel wie Quake angelehnt ist.

Man wird mit anderen Ziegen in eine Arena geworfen und kämpft dabei in verschiedenen Modi gegeneinander. Der Shooter bietet euch:

Spannende Multiplayer-Deathmatches für 2 bis 10 Spieler.

Old-School Shooter-Gameplay im Stile von Doom und Quake.

Vier Multiplayer-Modi, 6 Karten und 7 verschiedene Waffen.

Kostüme und Individualisierungsmöglichkeiten für eure Ziege, um sie einzigartig zu gestalten.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Goat of Duty steht euch mit der Veröffentlichung des Beitrags bis zum 31. März um 19:00 Uhr kostenlos auf Steam zur Verfügung.

Eine Besonderheit ist dabei, dass ihr das Spiel auch weiter spielen dürft, wenn die Aktion endet. Dafür ist jedoch die Zahl der kostenlosen Codes begrenzt.

Offroad Racing – Buggy X ATV X Moto (Steam)

Genre: Rennspiel | Entwickler: Artefacts Studio | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Release-Datum: 14. November 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Offroad Racing? Bei diesem Rennspiel fahrt ihr mit verschiedenen Geländewagen durch schwieriges Terrain. Mit Quads, Buggys oder Bikes versucht ihr dabei als erster die Ziellinie zu überqueren.

Dabei stehen euch 5 Einzelspieler-Modi zur Verfügung, die auch im Online-Multiplayer gefahren werden können. Zudem gibt es weitere 4 Modi, die es nur mit anderen Spielern gibt:

Last Man Riding

King of the Road

Hunter

Golden Helmet

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Das verrückte Rennspiele steht euch vom Erscheinen der News an bis zum 30. März um 19:00 Uhr kostenlos auf Steam zur Verfügung.

Bis zum 4. April könnt ihr Offroad Racing für nur 3,99 statt 19,99 Euro kaufen.

World War Z (Epic)

Genre: Shooter | Entwickler: Mad Dog Games | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 16. April 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist World War Z? World War Z ist ein Koop-Shooter, indem ihr mit bis zu 3 weiteren Spielern von Zombiehorden gejagt werdet. Dabei orientiert sich das Spiel an dem gleichnamigen Film.

Ihr erlebt dabei verschiedene Missionen und Geschichten von Charakteren überall auf der Welt. Dabei stehen euch 6 Klassen mit verschiedenen Waffenarsenalen zur Verfügung.

Vor Kurzem wurde Crossplay zwischen dem PC und der Xbox One eingeführt. Das könnt ihr für dieses kostenlose Wochenende nutzen, falls Freunde von euch den Shooter schon zocken.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? World War Z ist bereits zum Erscheinen des Beitrags kostenlos und bleibt es bis zum 2. April, jedoch nur im Epic Store und nicht auf den anderen Plattformen.

MisBits (Steam)

Genre: Action-Adventure | Entwickler: 3Blackdot, Pow WoW Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: Derzeit im Early Access | Modell: Buy2Play

Was ist MisBits? MisBits ist ein turbulentes, actiongeladenes Multiplayer-Spiel für Krieger, Baumeister, Forscher und Denker. Was ihr genau in dem Sandbox-Spiel tut, bleibt euch überlassen. Ihr könnt:

Welten erforschen

Mit- oder gegeneinander kämpfen

Verschiedene Shooter-Modi ausprobieren

Eigene Kreaturen erschaffen

Über die neue ToyBox könnt ihr zudem eurer Kreativität freien lauf lassen und eigene Karten und Level bauen. Diese lassen sich mit eigenen Regeln versehen, sodass ihr kinderleicht eigene Spielmodi erschaffen könnt.

In MisBits ist also im Prinzip alles möglich.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? MisBits wird am Wochenende auf Steam kostenlos. Einen exakten Zeitraum gibt es noch nicht, aber wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

Disclaimer: MisBits wird von 3BlackDot und Pow Wow Entertainment in Zusammenarbeit mit Webedia veröffentlicht. MeinMMO gehört zur internationalen Webedia-Medien-Gruppe.

BattleBlock Theater (Steam)

Genre: Jump and Run | Entwickler: The Behemoth | Plattform: PC, Xbox 360 | Release-Datum: 8. April 2013 | Modell: Buy2Play

Was ist BattleBlock Theater? In diesem verrückten Jump and Run geht es vor allem um Spaß und Abenteuer. Ihr springt und kämpft euch durch eine bunte Welt und versucht dabei Hatty Hattington von intelligenten Katzen, die ihn zum Chef des Theaters gemacht haben, zu befreien.

Das Spiel wird auf Steam äußert positiv bewertet. Von den insgesamt über 40.000 Bewertungen sind 97% positiv. Das liegt vor allem am Multiplayer. In verschiedenen Modi und Arenen könnt ihr mit oder gegen eure Freunde spielen.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? BattleBlock Theater ist zur Veröffentlichung des Beitrags bereits kostenlos und bleibt es bis zum 1. April um 19:00 Uhr.

Genauso lange könnt ihr das Spiel auch für 2,99 statt 14,99 Euro erwerben.

DCL – The Game (Steam)

Genre: Rennspiel | Entwickler: Drone Champions AG | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Mac | Release-Datum: 8. Januar 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist DCL – The Game? Bei diesem Rennspiel handelt es sich um das offizielle Spiel zur Drone Champions League. Ihr steuert also eine Drohne durch Originalstrecken der DCL und könnt dabei alleine oder Online gegen andere Spieler antreten.

Euch erwarten über 30 spektakuläre Strecken und soll sowohl für Anfänger, als auch für echte Drohnen-Fans ein spaßiges Spiel sein.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? DCL – The Game ist vom 26. März um 18:00 Uhr bis zum 29. März um 18:00 Uhr kostenlos über Steam spielbar.

Endless Legend (Steam)

Genre: Strategiespiel | Entwickler: AMPLITUDE Studios | Plattform: | Release-Datum: 18. September 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist Endless Legend? Bei Endless Legend handelt es sich um ein Rundenstrategiespiel, das etwas an Civilization erinnert. Ihr müsst Nahrung anbauen, Industrie erreichten, Wissenschaft und Magie erforschen.

Eure Bürger und Truppen kämpfen an eurer Seite, um feindliche Zivilisationen zu bekämpfen. Insgesamt stehen dabei 8 unterschiedliche Völker mit einzigartigen Spielstilen und Hintergrundgeschichten zur Verfügung.

Wer nicht alleine spielen möchte, kann Online gegen andere Spieler antreten.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Endless Legend steht euch mit Erscheinen des Beitrags bis zum 30. März um 19:00 Uhr kostenlos auf Steam zur Verfügung.

Falls ihr Strategiespiele besonders mögt, haben wir euch die 12 besten Titel mit Multiplayer für den PC zusammengestellt.

Auf der nächsten Seite geht es mit kostenlosen Spielen für die Konsolen weiter.