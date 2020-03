Nutzt das Wochenende, um endlich den größten Shooter-Flop 2019 zu zocken

Aktuell könnt ihr bis zum 30. März den Koop-Shooter Ghost Recon Breakpoint kostenlos spielen. Da auch der neue Immersive-Modus mit dabei ist, lohnt sich dieses Event. Denn nach dem gefloppten Launch ist Breakpoint jetzt ein anderes Spiel.

Warum gilt der Shooter als Flop? Nach dem Start hagelte es Kritik von den Spielern. Nicht nur gab es zum Release von Ghost Recon Breakpoint einige Bugs, sondern die Spieler kritisierten die sich stetig wiederholenden Inhalte und dass sich Ubisofts neues Actionspiel jetzt wie ein Loot-Shooter spielt. Das passte für einige gar nicht zur Reihe.

Neuer Modus krempelt das Spiel um

Was ist nun anders? Ubisoft hat am 24. März ein großes Update für Ghost Recon Breakpoint veröffentlicht. Mit diesem kommen einige Änderungen ins Spiel, die den Koop-Shooter ordentlich umkrempeln.

Ihr bekommt durch den neuen Immversive Modus die Möglichkeit, den Shooter an euren Spielstil anzupassen. Es ist möglich, die komplette Loot-Spirale abzuschalten und Ghost Recon Breakpoint so zu spielen, wie ihr es von der Reihe kennt. Hier einige der wichtigsten Neuerungen:

Schaltet das Loot-System aus : Ohne die Loot-Spirale müsst ihr euch nicht mehr auf die Suche nach der x-ten Version derselben Waffe machen, sondern sucht euch die Wumme aus, die am besten zu eurem Spielstil passt.

: Ohne die Loot-Spirale müsst ihr euch nicht mehr auf die Suche nach der x-ten Version derselben Waffe machen, sondern sucht euch die Wumme aus, die am besten zu eurem Spielstil passt. Neue Realismus-Optionen : Es ist möglich ein realistisches Nachladen mit Munitionsverlust sowie reduzierte Bildschirmanzeigen hinzu zuschalten. Ebenso sind mehr Verletzungen sowie Ausdauerprobleme und Crafting-Begrenzungen möglich.

: Es ist möglich ein realistisches Nachladen mit Munitionsverlust sowie reduzierte Bildschirmanzeigen hinzu zuschalten. Ebenso sind mehr Verletzungen sowie Ausdauerprobleme und Crafting-Begrenzungen möglich. Reduziert die Anzahl der Primärwaffen im Gepäck : Ihr schleppt nicht mehr jede Waffe mit euch rum, wodurch ihr im Team taktischer spielen könnt. Dadurch müsst ihr kooperativ agieren und jeder nutzt seine Primärwaffe.

: Ihr schleppt nicht mehr jede Waffe mit euch rum, wodurch ihr im Team taktischer spielen könnt. Dadurch müsst ihr kooperativ agieren und jeder nutzt seine Primärwaffe. Neue Story-Missionen: Unter anderem tauch Sam Fisher aus Splinter Cell auf.

Ist Breakpoint jetzt wirklich besser? Gamestar-Autor Dimitry Halley erklärt in seinem Artikel zu Ubisofts Koop-Shooter Ghost Recon Breakpoint:

(…) ich liebe die Änderungen des neuen Ghost-Modus‘. Ja, ich bin gerade erst dabei, im Langzeittest nach Leerläufen und Lücken zu suchen, aber die ersten Stunden mit dem »neuen« Breakpoint fühlen sich mehr nach Ghost Recon an als all die 40 Stunden, die ich in den ursprünglichen Test gesteckt habe! (…) Breakpoint findet ein halbes Jahr nach Release endlich auf den richtigen Pfad – und ich gehe ihn mit. Dimitry Halley von der GameStar

Spielt kostenlos rein

Warum solltet ihr Ghost Recon Breakpoint gerade an diesem Wochenende spielen? Ubisofts Koop-Shooter ist ab sofort bis zum 30. März (17 Uhr für die PC-Version, 11 Uhr für die Konsolenfassungen) im Rahmen eines Freeplay-Weekends kostenlos. Ihr macht euch also am Wochenende ein Bild des überarbeiteten Shooters und seht selbst, wie es sich mit dem Immersive Mode spielt.

Hier könnt ihr euch das Spiel für den PC, die PS4 und die Xbox One herunterladen:

Auch diejenigen, die zum Release von Ghost Recon Breakpoint schon dabei waren, können mal wieder reinspielen. Denn der Immersive Mode macht aus dem Shooter tatsächlich ein anderes Spiel.

Gebt ihr Ubisofts Koop-Shooter noch eine Chance? Oder habt ihr vielleicht mit dem Kauf gewartet und schaut jetzt am Freeplay-Wochenende rein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

MeinMMO-Autor Maik Schneider hatte bisher Spaß in Ghost Recon Breakpoint, weil er sich den Shooter zum Rollenspiel machte.

