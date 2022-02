Firma sagt: Ihr braucht unbedingt diesen NFT-Ring für 900 € – Dann kommt ihr ins Metaverse

Ihr wollt unbedingt am Metaverse teilnehmen? Dann bietet euch jetzt eine Firma die Chance, für 1000 Dollar (rund 900 Euro) daran teilzunehmen. Der besondere Clou der Firma: Es gibt von dem Ring nur 1000 Stück.

Was ist das für eine Firma? Die Firma Venly ist ein Provider, welcher Technologie und Tools entwickelt. Diese Tools stellt man dann wiederum Firmen zur Verfügung, die die Blockchain verwenden möchte. Zu den Partnern gehören etwa NFT-Handelsplattformen oder Blockchain-Games.

Venly hat jetzt einen besonderen NFT-Ring vorgestellt. Und laut Firma braucht ihr den, wenn ihr am großen, unbekannten Metaverse teilnehmen wollt. Doch die Zahl der Ringe ist begrenzt und ganz billig ist das Ding auch nicht.

Was ist NFT? NFT ist die Abkürzung für „Non Fungible Token". Es ist ein geschütztes digitales Objekt, das auf der Technik „Blockchain" basiert. Ein NFT ist sowas wie ein limitiertes, digitales Sammel-Objekt. Es können Fotos, Videos, Audio-Files oder jede andere Art von digitalen Daten sein. Auf MeinMMO erklären wir euch genauer, was NFTs fürs Gaming bedeuten

Firma sagt: Mit diesem Ring könnt ihr alle Metaversen verwenden

Was ist das für ein Ring? Die Firma nennt den Ring nur „MetaRing“ und erklärt selbstbewusst, dass der Ring den Besitzer in die Mitte des Metaverse stellen solle („Placing you at the center of the Metaverse.“). Was wir uns genau darunter vorzustellen haben, erklärt der Chef von Venly, Stefan Colins.

So erklärte Colins in einem Interview, dass man bei Venly ein großes Netzwerk biete und der Ring deswegen besonders sinnvoll sei:

Indem wir Interoperabilität mit verschiedenen Ebenen der Nützlichkeit verbinden, bieten wir den NFT-Besitzern einen größeren Wert. Wir haben ein Team bei Venly, das sich auf den Abschluss von Verträgen mit neuen Metaversen und aufstrebenden Akteuren konzentriert, was bedeutet, dass die Vorteile und der Wert von MetaRing in den kommenden Jahren nur noch zunehmen werden.

Wovon redet Colins da? Interoperabilität klingt erst einmal sehr kompliziert, bedeutet aber nur, dass Strukturen nahtlos ineinander übergreifen. Das ist vergleichbar mit dem Social-Login, den viele Systeme mittlerweile anbieten. So könnt ihr euch in Spielen, Apps und Co überall mit dem gleichen Google-/Facebook-Konto einloggen.

Mit dem Ring könnt ihr dann laut Hersteller bei allen teilnehmenden Firmen den Ring verwenden und euch gewisse Vorteile verschaffen:

Ihr könnt etwa an besonderen Veranstaltungen und Spielen teilnehmen

oder in digitale Immobilien investieren,

oder bei zukünftigen NFT-Drops bevorzugt werden.

Das funktioniert aber alles nur, wenn die anderen Systeme den Ring anerkennen.

Der Metaverse-Ring ist teuer und stark begrenzt

Wie viele gibt’s davon? Venly hatte erklärt, dass es nur 1000 Metaverse-Ringe geben werde. Davon gehen bereits 100 Stück an das Team und an enge Partner. Eine Handvoll Ringe werden verlost und der Rest geht in den offenen Verkauf.

Für den Ring müsst ihr immerhin 1000 US-Dollar zahlen, das sind aktuell rund 900 Euro, die euch der virtuelle Ring kostet. Wer jetzt glaubt, dass 1000 US-Dollar für ein digitales Objekt viel sei, der irrt sich. Denn in einem neuen Multiplayer-Spiel konntet ihr sogar NFT-Grundstücke für 800.000 Euro kaufen.

