Am 25. Juli hat sich der Creative Director Steven Sharif vom neuen MMORPG Ashes of Creation den Fragen der Community in einer AMA auf Twitch gestellt. Dabei sind weitere Informationen zu den Nodes, der wohl innovativsten Idee des MMORPGs, ans Licht gerückt. Diese sollen für viel Endgame-Content sorgen.

Das sind die Nodes: Im MMORPG Ashes of Creation, das sich derzeit in der ersten Alpha-Phase befindet, gehören die Nodes zum Kernelement und der innovativsten Idee des Titels. Diese sorgen auch für den Content, der Spieler lange bei Laune halten soll.

Die gesamte offene Spielwelt ist in Zonen eingeteilt, in der es Nodes gibt, Punkte von besonderem Interesse. Insgesamt soll es zum Release 103 Nodes geben, die Spieler entdecken können. Im Laufe des Spiels werden diese dafür sorgen, dass es immer etwas zu tun gibt und das hat einen besonderen Grund.

In jeder Zone gibt es eine Node.

So funktionieren die Nodes: Die Nodes haben ein eigenes Level und können von Spielern durch ihre Aktionen in der jeweiligen Zone aufgestuft werden. Durchs Questen, Farmen oder durch das Töten von Monstern, also durch das Sammeln von Erfahrungspunkten, geben die Spieler einen Teil davon automatisch der jeweiligen Node ab.

Jede Node fängt bei 0 an.

Durch den Aufstieg einer Node entsteht an diesem Punkt eine kleine NPC-Basis, die sich letztendlich in eine riesige Metropole entwickeln kann. Die Metropolen gehören zu den Höhepunkten der Zivilisation und sind auf der gesamten Spielwelt auf 5 begrenzt. Die Lager, Städte oder Metropolen versorgen die Spieler mit neuen Quests, ermöglichen das Housing und bieten weitere Boni für das Herrschaftsgebiet.

Je höher eine Node aufsteigt, desto größer werden auch die Gefahren und Belohnungen für Spieler in dieser Zone. Gefährliche Weltbosse können aus ihrem Schlummer geweckt werden, hungrige Kreaturen werden von der Zivilisation angelockt aber auch Dungeons und Raids werden entdeckt und warten auf mutige Abenteurer.

Nodes simpel erklärt im Video.

Nodes sorgen für reichleich Endgame-Content zum Start des MMORPGs

So bestimmen die Nodes das Endgame: Nodes gibt es in sechs Stufen, von Level 0 bis 5. Erreicht eine Node Stufe 3, übernimmt diese alle umliegenden Nodes in ihrem Einflussbereich als Vasallen. Diese sind aber immer niedriger, als die herrschende Node und wachsen erst, wenn die herrschenden Node aufsteigt.

Um eine Stufe-5-Metropole gibt es also maximal Stufe-4-Nodes und niedriger. Das sorgt unter den Spielern für Konflikte und Kriege brechen aus. Nur durch eine große PvP-Belagerung oder durch Vernachlässigung kann eine aktive Metropole zum Sturz gebracht werden, sodass eine andere Node aufsteigen kann. So soll vor allem im Endgame dafür gesorgt werden, dass sich die Nodes stetig verändern und neue Herausforderungen entstehen.

Die Weltbosse beispielsweise werden durch Stufe-5-Metropolen geweckt. Von ihnen soll es 12 bis 15 Stück geben, die aber nicht alle zeitgleich aktiv sind, da nur 5 Metropolen existieren können.

Um wirklich alle Inhalte von Ashes of Creation zu sehen, müssen Spieler also alle Nodes leveln, vorhandene Metropolen stürzen und neue errichten.

Zusammengefasst bieten die Nodes also folgendes:

Verschiedene Quests, darunter auch einzigartige Aufgaben

Mögliche Dungeons und Raids

Gefährliche Weltbosse

Riesige PvP-Schlachten

Housing für Spieler

Verschiedene Begegnungen in der offenen Spielwelt

Einzigartige Quests für die besten Spieler: Im AMA beantwortet Steven Sharif die Frage, ob es auch Quests über diverse Nodes hinausgeben wird. Viele Quests sind zwar spezifisch für die eigene Zone und der Node, aber es gibt auch übergreifende Aufgaben, sobald diverse Nodes eine Beziehung zueinander etablieren.

Besondere Quests entstehen aber erst dann, wenn in diesen Nodes bestimmte Gebäude errichtet werden. Als Beispiel nennt er die Tempel, wo Spieler durch Quests den Rang eines Bischofs oder Kardinals erreichen können. Diese Titel sind einzigartig im Einflussgebiet der Node und können nur von einem Spieler getragen werden. Sie verleihen dem Spieler zusätzliche Macht sowie weitere Fähigkeiten während der großen PvP-Belagerungen. Außerdem erhalten sie neue, einzigartige Quests, die nur für Bischöfe oder Kardinäle gedacht sind.

Darum ist jede Stadt einzigartig: Die Camps, Städte oder Metropolen richten sich nach der jeweiligen Node. So sollen sie sich alle voneinander unterscheiden. Wird eine Stadt beispielsweise in Küstennähe errichtet, sind Spieler in der Lage am Hafen Schiffe zu bauen. Inmitten von Bergen wird das dann nicht möglich sein.

Aber auch die Spezies der Spieler spielt eine große Rolle. Wird der Großteil der Node-EXP von Spielern gesammelt, die Elfen spielen, wächst die Node zu einer Elfenstadt heran. 8 Rassen unterteilt in 4 Spezies soll Ashes of Creation bieten, bei 103 Nodes wären das also viele mögliche Variationen.

Die Art der Häuser in einer Stadt richtet sich nach der Spezies der Spieler und entwickeln sich mit jeder Node-Stufe weiter.

Damit ist es aber noch längst nicht getan. Die Herrscher einer Stadt oder Metropole können entscheiden, wrelche Hauptgebäude in ihrer Stadt errichtet werden. Diese bieten den Bewohnern dann verschiedene Boni. Aber auch der Typ einer Stadt nimmt Einfluss auf diese, so gibt mehrere Ausrichtungen:

eine wissenschaftliche

eine militärische

eine wirtschaftliche

eine religiöse

Auch die Dungeons und Raids in den Zonen richten sich nach der Art der Node sowie der errichteten Stadt. Damit gibt es für Spieler also sehr viel zu entdecken.

Was haltet ihr von dieser innovativen Idee? Seid ihr schon gespannt darauf, wie sich Ashes of Creation spielen wird oder befürchtet ihr, dass der Plan zu ambitioniert ist?