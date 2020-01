Das neue Spiel „Magic: Legends“ wurde 2017 als Next-Gen MMORPG angekündigt. Doch das Gameplay zeigte jetzt ein Action-RPG in der ISO-Perspektive. Das enttäuschte viele MMORPG-Fans. Die Entwickler erklären, was zu der Änderung im Plan geführt hat.

So war das Spiel angekündigt: Im Juni 2017 kündigten die Cryptic Studios (Neverwinter, Star Trek Online) zusammen mit Perfect World ein „MMORPG“ an, das in der Welt von Magic: The Gathering spielen würde. Das Online-Rollenspiel sollte für PC und Konsolen erscheinen.

Der Genre-Begriff MMORPG wurde unterstrichen, die Ankündigung ließ keinen Zweifel dran: Es sei ein „neues Free-to-Play Action-MMORPG.“ Sogar von „Next Generation MMORPG“ war die Rede.

Magic: Legends hatte eine Sonderstellung nach der Ankündigung

Darum ist das eine große Sache: Die letzten „MMORPGs“, die im Westen von etablierten Firmen veröffentlicht wurden, kamen 2014 raus: The Elder Scrolls Online und WildStar.

In den Jahren danach war die Entwicklung von Everquest Next und Titan eingestellt worden. Die waren eigentlich als die nächsten großen MMORPGs aus dem Westen vorgesehen.

Magic: Legends war nach der Ankündigung daher das „erste MMORPG eines großen westlichen Studios“ seit 5 Jahren: Eine große Sache.

So war es dann: Jetzt vor wenigen Tagen erschien ein Gameplay-Trailer, der Magic: Legends zeigte. Das war aber kein MMORPG in der gewohnten „3rd Person-Perspektive“, sondern sah nach einem Action-RPG in der Iso-Perspektive aus. Kommentatoren verglichen die Optik mit einem „Mobile-MMO.“

Das Spiel wird mittlerweile nicht mehr als „Action-MMORPG“ beschrieben, sondern als „Online Action-RPG“, geht also eher in Richtung Diablo.

Entscheidung zwischen MMORPG und Action-RPG ging hin und her

Wie kam es dazu? Die Entwickler haben dem Print-Magazin Game Informer ein langes Interview gegeben.

Es heißt, Cryptic Studios hätte bei der Gestaltung des Spiels viele Freiheiten gehabt. Das Team habe einen Weg gesucht, wie man die „Magic“-Erfahrung spielerisch am besten umsetzen kann. Man hat sich mehrfach umentschieden zwischen:

einer klassischen, erprobten traditionellen MMO-Kamera, dem MMORPG-Design

und einem traditionellen isometrischen Action/RPG-Format

Letztlich hat sich Cryptic Studios für das „Action/RPG“-Format entschieden, da es Spieler mit Magic verbinden, viele Kreaturen beschwören zu können. Durch die ISO-Perspektive hätten Spieler eine bessere Möglichkeit, die Übersicht zu bewahren, wenn viele Kreaturen herumlaufen.

Der Executive Producer Stephen Ricossa jr. wird zitiert:

Weil man so viele Dinge beschwört, und vor allem große aufregende Monster, schaute man oft auf die Hintern von Erd-Elementaren und solche Sachen, während man durch die Gegend rannte, um nach Dingen zu schauen, gegen die man kämpfen kann. Stephen Ricossa jr., Executive Producer, zu Game Informer

Das steckt dahinter: Der MMORPG-Begriff ist im Westen bei den Spielern untrennbar mit der „3rd Person“-Perspektive verbunden. Praktisch alle erfolgreichen MMORPGs haben diese Perspektive: WoW, Final Fantasy XIV, ESO, Black Desert, Guild Wars 2.

Es sollen zwar jetzt aus Asien einige MMORPGs in ISO-Perspektive (Project TL und Lost Ark) kommen, aber bis die wirklich als MMORPG gelten, wird’s wohl dauern.

Für die Entwickler mag die Frage der Perspektive da eine von vielen Entscheidungen sein, die aus rationalen Gründen getroffen wurden, für viele MMORPG-Fans ist der Unterschied zwischen „MMORPG“ und „Action-RPG“ spürbar größer.

Durch die Entscheidung hat sich der Status von Magic: Legends geändert:

vom „ersten westlichen MMORPG seit 5 Jahren“

zu einem weiteren „Action-RPG“, wenn gerade eh so viele neue kommen