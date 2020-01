Nachdem das neue MMO im Magic-Universum, Magic: Legends, seinen ersten Gameplay-Trailer gezeigt hat, hagelt es Kritik auf Seiten wie MeinMMO oder bei YouTube. Offenbar ist das Spiel nicht gerade das, was Spieler bei einem „neuen MMO-ARPG“ erwartet haben.

So ist die Kritik: Die ersten Stimmen aus der Community zu Magic: Legends sind gemischt und stellenweise recht negativ. Erst heute, am 9. Januar, hat Entwickler Cryptic Studios erstes Gameplay gezeigt, das stark nach Diablo aussieht.

Das Video hat ziemlich ausgeglichene Bewertungen: 839 positive zu 816 negativen Stimmen (Stand: 9. Januar um 19:40 Uhr).

Was sagt die Community? Es gibt verschiedene Reaktionen zu dem Gameplay, die jedoch bestenfalls als verhalten bezeichnet werden können:

Ferrety6012 auf YouTube sagt: „Sie hätten vorher erwähnen können, dass es ein ARPG ist… ich habe etwas ganz anderes erwartet.“

Meinmmouser auf MeinMMO sagt: „Ich will ja nicht sagen, dass das Spiel schlecht werden wird, aber warum musste man dafür den Namen Magic hernehmen? Die bestehende Fanbase wird so ein Schnetzelspiel wohl kaum ansprechen.“

Robin auf MeinMMO sagt: „Ein „MMORPG“ mit bis zu 3 Spielern. Wo ist das ein MMO? Hört sich eher nach einem RPG mit Koop-Elementen an. Schade. „

Es gibt aber auch Positives. Sapius auf MeinMMO sagt: „Endlich mal wieder kein reines TCG Magic-Spiel. Darauf habe ich lange gewartet, daher ist es mir egal, ob es nun MMO, MMORPG, ARPG, Taktik, Strategie oder sonst was anderes ist. Hauptsache, es lässt sich gut spielen und die Lore ist gut umgesetzt.“

Magic: Legends – Ein falscher Ansatz?

So kam es zu dem Problem: In den ersten Details zu Magic: Legends vom September 2019 klang das neue Spiel noch stark nach einem MMORPG. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Planeswalkers und sollten legendäre Wesen bekämpfen.

Auch der erste Trailer hat den Anschein erweckt, als handle es sich um ein MMORPG. Vorgestellt wurde Magic: Legends als MMO-ARPG. Mittlerweile wird es auf der offiziellen Seite von Cryptic Studios als Online Action-RPG bezeichnet.

Wieso ist Magic als ARPG keine gute Idee? Als ARPG steht Magic: Legends in Konkurrenz zu vielen anderen Spielen, die in Zukunft erscheinen werden und die schon mit viel Vorfreude erwartet werden:

Path of Exile startet mit „PoE 2“ einen Reboot

Diablo 4 ist in Entwicklung und erscheint vielleicht noch bis 2021

dazu sind mit Lost Ark und Project TL zwei starke Spiele aus Korea in Entwicklung – Lost Ark ist in Korea und Russland bereits gestartet und gilt als exzellent

Games wie Diablo Immortal stehen außerdem vor dem Release im Westen

Als MMORPG wäre der Bedarf nach einem Magic-Spiel wohl deutlich höher gewesen: