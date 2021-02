Magic: Legends bestätigt Beta für März – Lockt euch mit 3 Geschenken

Magic: Legends wird ein MMO-Action-RPG in der ISO-Perspektive. Ursprünglich wurde als MMORPG angekündigt, doch das erste Gameplay erinnert eher an Hack'n Slays ...

Wann findet der offizielle Release statt? Noch wurde kein genaues Datum genannt. Es heißt aber, dass Magic: Legends noch in diesem Jahr für PC und PS4 sowie Xbox One (dank Abwärtskompatibilität auch für PS5 und Xbox Series X/S) erscheinen soll.

Wann startet die Beta? Schon Ende Januar gaben die Cryptic Studios bekannt, dass die Open Beta am 23. März beginnt. Während des Spring-Showcase vom Epic Games am 11. Februar, wurde dieses Datum noch einmal bestätigt. Außerdem ist es möglich, ab Ende März nicht nur über den Arc-Launcher von Publisher Perfect World, sondern zudem über Epic Games mitzuspielen.

Ein neuer Gameplay-Trailer zum Action-RPG Magic: Legends gibt euch einen Einblick in das, was euch in der Beta erwartet:

Was ist Magic: Legends? Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, welches Hack ’n Slay-Gameplay mit dem Kartenprinzip aus dem sehr komplexen Magic: The Gathering kombiniert.

