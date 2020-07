Magic: Legends kommt ohne klassisches Inventar-System – Das machen sie stattdessen

In Magic: Legends brauchen Spieler nicht mit einem Inventar-Management im Stil von Diablo rechnen. Das neue Action-RPG geht einen Weg, der eher zum Sammelkartenspiel passt.

So funktioniert das Inventar in Magic: Legends: Das Action-RPG spielt in der Welt des Kartenspiels „Magic: The Gathering“ und macht diese Wurzeln auch spürbar. Die Builds etwa bestehen aus Kartendecks, die gezogen werden und bestimmen, wie sich eure Klasse spielt.

Auch das Inventarsystem ähnelt eher einem Sammelkartenspiel als klassischen Systemen wie in Diablo, mit dem Magic: Legends öfter verglichen wurde. So wird es nicht nötig sein, den Inventar-Platz zu managen: „Ihr werdet wahrscheinlich irgendwann alle Zaubersprüche und Artefakte einsammeln“, erklärt Executive Producer Stephen Ricossa im Interview mit Game Rant. Statt der Plätze im Inventar muss man lediglich managen, welche Optionen man aktuell aktiv hat: „So habt ihr maximale Flexibilität für euer Deck und euer Loadout.“

Magic: Legends wird oft mit Diablo verglichen und sieht ihm ähnlich – Aber das Loot-System wird anders

Inventar eher Kartenspiel als Diablo

Was bedeutet das für das Inventar? Insgesamt verdeutlicht Ricossa, dass man explizit darauf geachtet habe, dass Inventar-Management keine große Rolle spielt. Während man in anderen Action-RPGs wie Diablo schauen muss, wie man sein Inventar organisiert, kann man in Magic: Legends wohl sein Inventar füllen, ohne alte Gegenstände zu entfernen.

Das entspricht letztendlich aber auch dem Gedanken eines realen Sammelkartenspiels. Schließlich würde man auch seine liebgewonnenen Magic-Karten nicht einfach in den Müll schmeißen, wenn man bessere bekommt. Sie landen dann eher auf der Ersatzbank oder in einem Ordner – um eventuell später nochmal zum Einsatz zu kommen.

Das ist Magic: Legends: Das Spiel war ursprünglich mal als MMORPG angekündigt worden, wandelte sich dann allerdings zum Action-RPG aus der ISO-Perspektive. Es bietet genretypisch Hack’n’Slay, aber eben Unterschiede beim Loot in Form von Karten.

Das Gameplay erinnert auf den ersten Blick eben an Spiele wie Diablo, unterscheidet sich aber eben dann doch in einigen Punkten davon. Das ungewöhnliche Inventarsystem verdeutlicht das nur einmal mehr. Mein-MMO-Autor Benedict Grothaus zeige sich trotzdem gespannt auf Magic: Legends.