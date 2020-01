Das neue Magic-MMORPG zeigt erstes Gameplay: Sieht nach Diablo aus

Ein erster Gameplay-Trailer und Details zum kommenden Onlinespiel Magic: Legends der Cryptic Studios zeigen: uns erwartet eher ein Action-RPG im Stil von Diablo und weniger ein klassisches MMORPG.

Was wurde gezeigt? Das Gameplay-Video zu Magic: Legends präsentiert uns Szenen aus dem Spiel. Diese erinnern direkt an Diablo 3. Ihr erkundet aus der Iso-Perspektive eine bunte Landschaft und kämpft dort gegen jede Menge Feinde. Dabei setzt ihr die Fähigkeiten eures Helden in den actionreichen Gefechten ein und arbeitet taktisch mit euren Verbündeten zusammen.

Warum überrascht das? Magic: Legends wurde ursprünglich als neues, westliches MMORPG angekündigt. Nun eine Art Diablo zu sehen, bei dem man in den Missionen maximal zu dritt unterwegs ist, hat im Grunde nicht mehr viel mit einem MMORPG zu tun.

Ein Action-RPG mit interessanten Ideen

Woher stammt das Video? Das Magazin Game Informer hat das Entwicklerstudio besucht und darf exklusiv über das Onlinespiel berichten. Es gibt aber nicht nur das Gameplay zu sehen, die Entwickler haben außerdem jede Menge Details zum Spiel verraten.

Welche Infos gibt es zum Action-RPG? Die Cryptic Studios werden Magic: Legends als Free2Play-Spiel auf den Markt bringen. Es steht aber noch nicht fest, welche Items verkauft werden, um die Entwicklung weiter zu finanzieren.

Ihr könnt alleine Abenteuer erleben oder euch mit bis zu zwei Freunden zu Gruppen zusammenschließen

Ihr erkundet von Hand designte Spielgebiete, in denen ihr wie in einem Hack ’n Slay gegen Horden von Monstern und Bossgegner kämpft

Ihr stellt vor jeder Mission eure Skills aus einem Kartendeck zusammen

Ihr könnt neue Karten finden und die, die ihr schon besitzt, mit der Zeit durch Shards aufleveln

Ihr habt 12 Karten, die stets durchrotieren, vier könnt ihr immer gleichzeitig aktivieren

In den Kämpfen greift ihr mit einer Maustaste regulär mit euren Skills an, mit der anderen Taste löst ihr klassenspezifische Fähigkeiten aus

Es ist möglich, die Farben der Magie und die damit zugehörigen Zaubersprüche frei zu mischen

Das Beschwören von Kreaturen ist wichtig. Damit dies übersichtlich abläuft, wurde die Iso-Perspektive gewählt

PvP findet in Duellen statt, die Quests sind Koop-PvE-Content

Kein Loot aber ein adaptiver Schwierigkeitsgrad

Was gibt es noch für Details? Die Entwickler haben noch einige weitere Details verraten, darunter zur Story, den Klassen und dem Schwierigkeitsgrad.

Die Geschichte spielt in der Lore von Magic: The Gathering vor dem Krieg der Funken

Die Quests sind sehr storylastig und die Geschichte kann sich im Verlauf des Spiels basierend auf euren Entscheidungen etwas verändern

Ihr könnt eure Klasse in den Städten wechseln – je nachdem, welche Klasse ihr gerade für die nächste Quest braucht

Als Klassen wurden bisher der Mind Mage (Fernkämpfer) und der Geomancer (Nahkämpfer) genannt

Neben Quests gibt es noch die „Ordeals“, die weniger auf Story fokussiert sind und sich schneller erledigen lassen

Es gibt eine K.I. namens „The Director“, die den Schwierigkeitsgrad laufend anpasst. Habt ihr in einer Quests also mal Probleme, dann werden die Gegner leichter zu besiegen sein. Kommt ihr dagegen mühelos voran, zieht der Schwierigkeitsgrad etwas an

Es gibt keinen Loot zu finden, dafür Orbs, die das Leben und Mana auffrischen sowie Shards, mit denen ihr eure Karten aufwertet

Spieler sind geteilter Meinung

Was meinen die Spieler dazu? Dass aus dem eigentlich als AAA-MMORPG angekündigten Magic: Legends nun eine Art Diablo wird, überrascht einige. Auf Reddit und auch in den Kommentaren zum Gameplay-Video auf Youtube finden entsprechend Diskussionen statt. Die Meinungen sind etwas gespalten.

Tnecniw meint auf Reddit: „Pack mich an den Haaren und schmeiß mich aus dem Fenster, es ist ein weiteres, verdammtes MMO ARPG. Ich bin mir sicher, dass es Spaß machen kann… aber ich bin ehrlich – diese Art von MMO ermüdet mich einfach.“

RegretNothing1 schreibt: „Verdammt ja, darauf freue ich mich.“

Doran Noir meint als Kommentar zum Video: „Vielleicht ist es meine eigene Schuld, die Erwartungen basierend auf der Ankündigung zu setzen. Aber an das jetzt hätte ich nie gedacht, als die Entwickler meinten, sie würden an einem MMO arbeiten. Es sieht aus wie Diablo, gemischt mit einem Handy-Spiel. Das ist… kein MMO.“

Biofan813 schreibt: „Magic macht einen auf Diablo. Warum hat das so lange gedauert?“

Was meint ihr dazu, dass aus dem eigentlich als MMORPG angekündigten Magic: Legends jetzt ein Action-RPG im Stil von Diablo wird?