Magic: Legends wird ein MMO-Action-RPG in der ISO-Perspektive. Ursprünglich wurde als MMORPG angekündigt, doch das erste Gameplay erinnert eher an Hack'n Slays ...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Magic: Legends gehört zu den 8 neue ARPGs, die 2021 kommen, während ihr auf Diablo 4 wartet . Da Diablo 4 aber noch in weiter Ferne ist, bietet sich Magic: Legends als eine Alternative an, die ihr als Fans des Genres bereits früher spielen könnt.

Wann kann ich es spielen? Die Beta startet nach einer Verschiebung nun am 23. März 2021 für den PC. Magic: Legends erscheint auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Was ist Magic: Legends? Das neue Action-RPG mischt da Action-Gameplay eines Hack‘n‘Slay mit dem Deckbuilding und der Vielschichtigkeit von Magic: The Gathering, dem komplexesten Spiel der Welt . Ihr spielt einen Planeswalker, eines der mächtigsten Wesen in der Welt von Magic.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. drei − eins =

Insert

You are going to send email to