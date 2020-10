Habt ihr euch darauf gefreut, noch in diesem Jahr die Abenteuer des Action-MMOs Magic: Legends erleben zu können? Dann müsst ihr jetzt ganz stark sein, denn der Release wurde auf das Jahr 2021 verschoben, um noch mehr „Magic“ reinzupacken.

Wann soll der Release jetzt stattfinden? Magic: Legends soll im Frühjahr 2021 erscheinen. Ein genaues Datum nannte das Team bisher noch nicht.

Warum kam es zu der Releaseverschiebung? Das Action-RPG Magic: Legends hat eine Closed Alpha hinter sich. Das daraus gesammelte Feedback hat dem Team aufgezeigt, dass es noch einige Baustellen gibt, an denen bis zum Release gearbeitet werden muss.

Es soll sich um Anpassungen handeln, welche größere Auswirkungen auf das Spiel haben, damit sich Magic: Legends noch mehr nach einem Magic-Spiel anfühlt. Überarbeitet werden unter anderem:

Die generelle Spielerfahrung

Loadout-Optionen

Der Spielfluss im Tutorial

Das Stortelling

Magic Legends muss mehr Magic bieten

Wie begründen die Entwickler die Verschiebung? Stephen Ricossa, Executive Producer von Magic: Legends hat die Entscheidung in einem Blog erklärt:

Während wir das Feedback der Spieler auswerteten und ziemlich viel Positives sahen, erkannten wir auch einige Möglichkeiten, wirkungsvolle Anpassungen vorzunehmen. Zu diesen Optionen gehören Verbesserungen des Spielerlebnisses, der Loadout-Optionen, des Ablaufs der Tutorials, des Storytellings und vieles mehr, um dem sagenumwobenen Multiversum von Magic gerecht zu werden.



Zu diesem Zweck haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Magic: Legends auf den Frühling des nächsten Jahres zu verschieben, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Magic-Erlebnis bieten können. Stephen Ricossa, Executive Producer

Warum könnte das problematisch werden? Im Frühjahr erscheint auch Amazons MMO New World, auf das Onlinespiele-Fans bereits warten.

Zwar schlägt New World in eine etwas andere Kerbe als Magic: Legends und stellt ein Online-Rollenspiel mit PvP und Survival-Elementen anstatt eines Action-RPGs dar, dennoch wäre es denkbar, dass sich beide Titel in die Quere kommen.

Durch das Feedback der Alpha-Tester soll sich Magic: Legends mehr wie Magic anfühlen.

Wann gibt es wieder Gelegenheiten zum Spielen? Als kleine Entschädigung für die längere Wartezeit auf den Release von Magic: Legend und, um noch mehr Feedback einzuholen, gibt es Ende Oktober noch eine weitere Test-Gelegenheit.

Zu dieser sollen noch mehr Spieler eingeladen werden. Das könnte eure Chance sein, das Action-RPG doch noch in diesem Jahr erleben zu können. Ihr müsst euch auf der Website von Magic: Legends registrieren und mit etwas Glück dürft ihr Ende Oktober mitspielen.

Worum geht es in Magic: Legends überhaupt? Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, das im Universum des komplexen Kartenspiels Magic: The Gathering angesiedelt ist. Ihr erkundet alleine oder zu dritt viele Gebiete des Multiversums, in denen ihr mittels Magie gegen Horden an Feinden kämpft. All das ist in eine epische Story eingebettet.

Eine Besonderheit bietet das Spiel: Es gibt im Grunde keinen herkömmlichen Loot. Stattdessen findet ihr Mana- und Lebensenergie-Orbs sowie Shards, um eure Zauber zu verbessern.

Ihr wollt jetzt schon ein neues Action-RPG spielen? Dann schaut im MeinMMO-Artikel „11 neue Hack and Slays kommen 2020, während ihr auf Diablo 4 wartet“ nach einem passenden Spiel.