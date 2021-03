Magic: Legends wird ein MMO-Action-RPG in der ISO-Perspektive. Ursprünglich wurde als MMORPG angekündigt, doch das erste Gameplay erinnert eher an Hack'n Slays ...

Was ist ein Battle Pass? Mit einem Battle Pass (manchmal auch „Season Pass“) können Spieler durch reines Spielen neue Inhalte freischalten. Dabei handelt es sich bei den Belohnungen meist um Kosmetika, teilweise aber auch um Gameplay-Inhalte wie bei der Klasse in Magic: Legends. Battle Passes kommen häufig mit zwei „Pfaden“: einem kostenlosen und einem bezahlten mit mehr Inhalten. Dadurch ist das Modell vor allem bei Free2Play-Spielen beliebt, weil es die Spieler bei Laune hält und sie zum Spielen anregt. Spätestens seit Fortnite sind Battle Passes ein nahezu omnipräsentes Feature.

Die Klasse lässt sich zwar auch gegen Ingame-Währung von anderen Spielern kaufen, ist aber so teuer, dass das für die meisten Spieler realistisch nicht erreichbar ist. Das führte zusammen mit technischen Problemen und Kritik am Gameplay dazu, dass die Beta von Magic: Legends gar nicht gut ankam .

Denn in den „Dimir Packs“ steckt die sechste Klasse des Spiels, der Dimir-Meuchler. Ein Pack kostet einzeln 300 Zen (umgerechnet etwa zwischen 2 und 3 Euro) und die Chance auf die Klasse ist laut Spielern grob 1:250 (via YouTube ).

Was war das Problem an der Beta? Am 23. März startete Magic: Legends in die Open Beta auf dem PC . Die Beta enthält bereits sämtliche Release-Klassen, über 175 verschiedene Zauber (Fähigkeiten) und über 170 Ausrüstungsgegenstände.

