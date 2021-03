Das neue Action-RPG Magic: Legends startete in die Open Beta und ist bereits jetzt kostenlos für alle Tester. Es kommt auch kein Wipe mehr. Alles, was ihr im Spiel erreicht, bleibt besteht das. Konkret bedeutet das: das Spiel ist jetzt eigentlich schon da, nur eben noch nicht ganz fertig.

Was ist Magic: Legends? Das neue Free2Play-ARPG von Cryptic Studios und Perfect World spielt in der riesigen Fantasy-Welt des bekannten Sammelkartenspiels Magic: The Gathering. Ihr verkörpert dabei einen sogenannten Planeswalker, eines der mächtigsten Geschöpfe der Welt.

Das Gameplay orientiert sich an klassischen Hack’n’Slay-Titeln wie Diablo, bringt aber mit rotierenden Fähigkeiten und einem System aus Karten-Decks, Klassen, Ausrüstung und Artefakten eigene Elemente mit ins Spiel. In unserem Vorab-Test lest ihr mehr dazu, wie sich Magic: Legends von Diablo unterscheidet.

Start der Open Beta ist eigentlich schon der Soft Launch

Das ist die Beta: Seit dem 23. März 2021 könnt ihr die Open Beta des neuen ARPG auf dem PC über den Arc Launcher und den Epic Games Store spielen. Dabei kann jeder mitmachen, es gibt keine Beschränkungen.

Zu testen gibt es sämtliche Klassen des Spiels sowie die Story und verschiedene Missionen, die ihr wiederholen und auf bis zu vier Schwierigkeitsgraden spielen könnt. Auch ein Cash-Shop und Endgame-Grind sind bereits zu testen, durch die ihr euch weitere Karten besorgen könnt. Karten, oder “Zauber”, sind in Legends Fähigkeiten, mit denen ihr euren Charakter ausstattet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Gameplay-Trailer zur Beta.

Genau diese Label der “Beta” ist aber mit ein Grund dafür, warum viele Spieler noch nicht ganz sehen, dass sie bereits die meisten Inhalte spielen können. Magic: Legends ist aktuell nicht einfach nur in einem Test, sondern bereits in einer Vorab-Version, die Spieler schon früher spielen können – und an der die Entwickler schlicht noch schrauben.

Darum wirkt “Beta” auf viele abschreckend: Eine Beta ist in den meisten Vollpreis-Spielen eine unfertige Version, in der Spieler bestimmte Bereiche testen sollen. Häufig werden dazu nur ganz punktuelle Inhalte geöffnet oder den Testern stehen bereits voll ausgerüstete Charaktere zur Verfügung, damit sie genau diese Inhalte auch vollständig testen können.

Deswegen wird das, was sich Spieler in einer Beta erarbeiten, häufig nach dem Ende der Beta wieder gelöscht (ein sogenannter “wipe”). So wird sichergestellt, dass alle Spieler zum Release auf dem gleichen Stand sind – Tester erhalten höchstens noch ein kleines Dankeschön in Form von Kosmetika für ihre Hilfe. Und schließlich soll das Spiel ja auch noch gekauft werden, weswegen von vorn herein nicht gleich alles gezeigt wurde.

In Magic: Legends – und in vielen anderen Free2Play-Spielen – ist das aber nicht der Fall. Zwar ist die Beta noch immer unvollständig, aber trotzdem schon der frühe Release des eigentlichen Spiels.

Nicht nur Beta, sondern Vorab-Start

Warum geht Legends jetzt schon los? Der Fortschritt, den ihr bei der Beta erzielt, wird ins fertige Spiel übertragen (kein „wipe“). Das bedeutet: wer jetzt schon spielt, der kann im Prinzip schon früher mit Magic: Legends anfangen, ehe es überhaupt seinen offiziellen Release feiert.

Ein solches Vorgehen nennt man im Gaming auch „Soft Launch“ und besonders Free2Play-Games wenden es häufig an. Spieler können bereits mit einer noch nicht ganz fertigen Beta starten und haben keinen Verlust, wenn das Spiel endgültig erscheint.

Das ist ein Vorteil für alle, die sich auf Magic: Legends freuen und einfach schon früher zocken wollen. Schließlich müssen sie nicht noch warten, sondern können sofort loslegen. Allerdings hat ein solcher Launch auch einen Haken.

Er hier ist der “Dimir Assassin”. Der sorgt bei Spielern für Unmut.

Das ist der Nachteil daran: Magic: Legends ist noch nicht fertig. Trotz „Soft Launch“ und der Tatsache, dass es schon in beinahe vollem Umfang spielbar ist, befindet es sich noch immer in einem unfertigen Beta-Zustand.

Spieler werden also noch unpoliertes Gameplay, Fehler und nicht vollständige Features finden können. Mit ihrem Feedback helfen sie dann dabei, den Entwicklern zu signalisieren, wo noch Verbesserungsbedarf ist.

Und wie es aktuell aussieht, besteht noch reichlich Verbesserungsbedarf. Die ersten Kritiken zur Beta sind deutlich negativ. Die Spieler stört vor allem, dass sich der Inhalt nicht vollständig anfühlt.

Was ändert sich noch bis zum Release? Die Beta-Phase nutzen die Entwickler, um Fehler auszubessern oder sogar neue Features zu implementieren. Bis das Spiel dann offiziell erscheint, wird es voraussichtlich noch etliche Updates geben. Auch nach dem Release wird es noch neue Inhalte geben.

Was genau in diesen Updates steckt, hängt zu einem großen Teil von den bereits jetzt testenden Spielern ab. Je nachdem, welche Feedback sie geben und was sie als wichtig erachten, können sie Einfluss darauf nehmen, welchen Bereichen sich die Entwickler widmen.

Wann genau Magic: Legends offiziell erscheint, wurde noch nicht verraten. Es soll aber noch 2021 passieren. Die fertige Version erscheint dann zusätzlich zum PC auch auf der PlayStation 4 und der Xbox One sowie per Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S.

Wusstet ihr übrigens, dass das Kartenspiel Magic und das Rollenspiel Dungeons & Dragons vom gleichen Verlag abstammen? D&D bekommt bald ebenfalls ein neue ARPG spendiert: Wir haben das neue ARPG Dark Alliance gespielt – Scheint perfekt für gemütlichen Koop-Abend.