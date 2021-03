Die Beta von Magic: Legends startet – Alles zu Zeiten, Plattformen und Inhalt

Die Beta des neuen, kostenlosen ARPGs Magic: Legends startet. Hier auf MeinMMO findet ihr alle Infos zum Release, den Zeiten und den Inhalten der Beta.

Wann startet die Beta? Heute, am 23. März 2021 geht die Beta an den Start. Um 18:00 Uhr sollten die Server live gehen und interessierte Spieler können mitmachen.

Da es sich um eine Open Beta handelt, kann jeder einfach einsteigen und mitmachen. Sämtliche Inhalte werden auf das fertige Spiel übertragen, sobald es erscheint. Es wird keinen Wipe geben.

Wo kann ich die Beta spielen? Im Moment bieten die Entwickler den Beta-Test lediglich auf dem PC an. Euch stehen dazu zwei Launcher zur Verfügung:

Je nachdem, auf welchem Launcher ihr spielt, erhaltet ihr verschiedene Belohnungen. Bei Arc gibt es das Gaven-Hüter-Kostüm, das Schläger-Aussehen für den Ogermörser sowie zwei Beute- und Missionsboosts. Spieler bei Epic erhalten bis zum 6. April um 18:00 Uhr ein kostenloses Moorland-Waldläufer-Kostüm, Moorland-Waldläufer-Kreaturenaussehen und zwei Beuteboosts.

Mit einem neuen Cinematic-Trailer machen die Entwickler Lust auf ihr neues ARPG. Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

So macht ihr mit bei der Beta

Wenn ihr euch einen Account bei einem der beiden Anbieter oben erstellt und den jeweiligen Launcher installiert habt, könnt ihr über den Spiele-Tab die Beta von Magic: Legends herunterladen.

Startet das Spiel anschließend und installiert mögliche Patches. Da das Spiel mit eurem Feedback entwickelt wird, kann es immer wieder zu Updates und neuen Inhalten kommen. Eine Anmeldung findet ihr zudem auf der offiziellen Website von Magic: Legends.

Wir konnten Magic: Legends bereits vor der Beta anspielen und erste Eindrücke sammeln. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, lest unseren Anspielbericht zu den ersten Schritten im neuen ARPG:

Ich dachte, Magic: Legends ist wie Diablo – Ich habe mich komplett geirrt

Inhalte der Beta – Was steckt drin?

Diese Klassen könnt ihr spielen: Magic: Legends startet mit fünf Klassen, die ihr allesamt in der Beta spielen können werdet. Die fünf Klassen sind:

Geomant – Nutzt die Macht der Erde, um Gegner mit Stein- und Lava-Angriffen zuzusetzen und schützt sich selbst mit einem Steinschild für mittlere bis nahe Distanzen

Gedankenmagier – Kämpft aus der Entfernung und nutzt seine Kräfte, um Gegner zu kontrollieren und magische Projektile abzufeuern

Bestienrufer – Schlägt Gegner mit einer Geisteraxt auf nächster Nähe und beschwört Tiere der Wildnis, die an seiner Seite kämpfen

Weihepriester – Ist ein heiliger Kämpfer auf mittlere bis nahe Distanz, der seine Verbündeten heilen oder Schaden von ihnen abwenden kann; beschwört in seinen Decks oft Engel und ähnliche Wesen

Nekromagier – Opfert die Lebensenergie von Gegnern und Verbündeten, um seine untoten Geschöpfe zu stärken und kämpft auf mittlere Distanz

Die Klassen selbst sind allerdings nur ein Teil dessen, was euren Spielstil ausmacht. In der Beta werdet ihr über 175 verschiedene Karten (Zauber) und über 170 Ausrüstungs-Gegenstände finden können, mit denen ihr euch euren Build zusammenbaut.

Aus den Karten baut ihr Decks, die eure eigentliche „Klasse“ darstellen und bestimmen, wie ihr kämpft. Je vier Karten der möglichen zwölf aus einem Deck sind spielbar und kommen nach der Nutzung zurück ins Deck, um dann zufällig erneut gezogen zu werden.

In den Decks werden bis zu zwei von fünf verschiedene “Farben” verbaut, die bestimmen, was für eine Art von Gameplay das Deck bietet. Der Chef, Adam Hetenyi, erklärte uns im Vorfeld bereits persönlich, wie die Decks in Magic: Legends funktionieren und wie ihr sie nutzt.

Was kann ich alles entdecken? Magic: Legends bietet eine Story, in denen ihr viele namhafte Charaktere der Magic-Lore treffen werdet. Welche genau das sein werden, haben die Macher bisher aber noch nicht verraten.

Das Spiel bietet verschiedene Missionen mit je einer eigenen Geschichte, die lose zusammenhängen und auf verschiedenen Schwierigkeiten immer wieder wiederholt werden können. Ihr besucht im Spiel und in der Beta sechs verschiedene Gebiete in den Ebenen der Welt:

Shiv – Eine vulkanische Insel auf Dominaria

Benalia – Eine Kirchenstadt auf Dominaria

Tazeem – Der Dschungelkontinent auf Zendikar

Tolaria – Eine tropische Akademie auf Dominaria

Gaven – Eine Provinz auf Innistrad

Das Meditationsreich – Euer eigenes Sanktum, in dem ihr etwa neue Karten craften oder euer Aussehen verändern könnt

Ihr könnt das ARPG entweder solo oder im Koop mit bis zu drei Spielern in einer Gruppe spielen. Außerdem gibt es große Außenbereiche in der Open World, in denen ihr andere Spieler treffen werdet, die ebenfalls dort unterwegs sind.

Weitere Klasse im Trailer? Das vermuten wir

Im Gameplay-Trailer zur Beta ist ein kurzer Ausschnitt einer weiteren Klasse zu sehen, die bisher noch nicht spielbar war (via YouTube, etwa Sekunde 20). Diese trägt dunkle Rüstung und zwei Dolche, was zu keinem anderen Charakter bisher passt.

Ich spiele selbst das Pen-and-Paper „Ravnica“, das auf der Welt von Magic basiert und verkörpere dort einen Anhänger des Dämons Rakdos, der zugleich Anführer einer der dortigen Gilden ist. An genau diesen Charakter erinnert die neue Klasse.

In Ravnica ist mein Charakter dabei ein Hybrid aus Schurke und Barde, wobei die Klasse in Magic: Legends mehr vom Schurken inspiriert zu sein scheint. Was genau die neue Klasse sein wird, kann ich aber auch noch nicht genau sagen.

Magic: Legends – Alles zum Release des Spiels

Wann erscheint Magic: Legends? Bisher gibt es noch kein genaues Datum für den Release von Magic: Legends. Allerdings solle es noch „später dieses Jahr“ erscheinen, also 2021. Wir werden euch darüber informieren, wenn es ein konkretes Datum gibt.

Auf welchen Plattformen erscheint es? Im Moment gibt es die Beta nur auf dem PC, aber das fertige Spiel wird ebenfalls auf der PlayStation 4 und der Xbox One spielbar sein. Per Abwärtskompatibilität lässt sich Magic: Legends ebenfalls auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X|S spielen.

Wenn ihr Lust auf mehr Action-RPGs und Hack’n’Slays habt, könnt ihr zudem ab dem 22. Juni das neue Dungeons & Dragons spielen, das wir euch in einem Vorab-Test bereits vorgestellt haben: Wir haben das neue ARPG Dark Alliance gespielt – Scheint perfekt für gemütlichen Koop-Abend.