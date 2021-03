Die Beta von Magic: Legends kommt nicht gut an – Was nervt die Spieler?

Die Open Beta des neuen Action-RPG Magic: Legends ist jetzt für alle Spieler auf dem PC kostenlos spielbar. Erste Meinungen dazu sind jedoch durchwachsen bis negativ. Vor allem der Cash-Shop scheint vielen ein Dorn im Auge. MeinMMO wirft einen Blick auf die Stimmen der Spieler.

Was ist das für eine Beta? Am 23. März startete die Beta von Magic: Legends. In dieser können Spieler auf dem PC über den Arc Launcher oder den Epic Games Store das neue ARPG kostenlos testen.

Die Beta bietet sämtliche Klassen des Spiels, über 175 verschiedene Fähigkeiten und über 170 Ausrüstungsgegenstände, die sich in den sechs spielbaren Gebieten farmen lassen. Ein Tutorial führt dabei in die grundlegenden Mechaniken ein. Mehr dazu findet ihr in unserer großen Übersicht zur Beta von Magic: Legends.

Wie kommt die Beta an? Schaut man nun in die Foren, auf reddit oder in die Kommentare hier auf MeinMMO, gibt es jedoch viel Kritik zur Beta.

Diese beziehen sich auf den technischen Zustand, Probleme mit den Inhalten, aber besonders auf die Monetarisiertung. Mit dem Cash-Shop und besonders den Inhalten, die sich kaufen lassen, sind die meisten Spieler unzufrieden.

Der Cash-Shop ist die größte Kritik

Was ist so schlimm am Cash-Shop? Einer der größten Kritikpunkte an der Monetarisierung ist, dass einige Inhalte hinter einer Paywall stecken – insbesondere eine der Klassen, der Dimir Assassine. Dieser ist aktuell nur über zufällige Packs oder für eine große Menge Gold im Auktionshaus zu erhalten.

Die Booster-Packs im Shop sind ein großes Streitthema.

Die Wahrscheinlichkeit, die Klasse aus diesen Packs zu ziehen, ist dabei laut vieler Spieler äußerst gering. Laut YouTuber Vulkan liege die Chance bei etwa 1:250 (via YouTube). Die Packs sind dabei nicht unbedingt günstig:

ein Booster-Pack kostet 300 Zen

ein Bundle mit 5 Packs kostet 1200 Zen

die kleinste Einheit an Zen sind 1.100 Zen für 9,99 €, die größte Einheit sind 22.000 Zen für 199,99 €

Booster-Packs kosten damit umgerechnet zwischen 2 und 3 €

Zen könnt ihr euch auch im Spiel selbst erspielen, indem ihr Spielwährung eintauscht, was jedoch deutlich länger dauert. Wollt ihr die Klasse allein mit Geld kaufen, kann das schnell teuer werden. Dazu stecken im Cash-Shop noch Battle Passes, Booster und Kosmetika.

Das sagen die Spieler dazu: Die Monetarisierung ist einer der größten Kritikpunkte, die immer wieder auf reddit und auch hier auf MeinMMO auftauchen. Der reddit-Nutzer iTheKillaVanilla hat einen der größeren Threads im subreddit eröffnet und beschwert sich gleich über sämtliche Inhalte:

Ein Spiel startet in die Open Beta, es hat einen Cash-Shop mit mehr Zeug zum Kaufen als das Spiel Features besitzt. Es ist in der Beta und trotzdem bietet es nicht nur einen, sondern zwei Season Passes!

Im Forum übt der Nutzer vanic trotz Lob am Spiel ebenfalls Kritik an der Monetarisierung: „Die doppelten XP-Boosts und so etwas stören mich nicht, aber Klassen (Dimir) hinter Packs zu verstecken ist enttäuschend. Ja, man kann ihn technisch gesehen im Spiel mit Gold kaufen, aber für die meisten Spieler ist das unerreichbar“ (via Arc Foren). Und auch außerhalb des Cash-Shops gibt es einiges an negativem Feedback.

Technische Probleme und fehlende Einführungen

Das stört die Spieler noch: Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die schlechte Verbindung, die besonders Spieler aus Europa zu beklagen haben. In unseren Tests kam es ebenfalls vor, dass eine größere Verzögerung („Lag“) zwischen der Aktivierung einer Fähigkeit und ihrem tatsächlichen Eintreten zu messen war. Das ging teilweise so weit, dass Zauber Ziele nicht einmal mehr trafen.

Zudem sind einige der Cutscenes noch sehr ungelenk. Die Münder der Charaktere bewegen sich entweder gar nicht oder nur sehr asynchron zum Gesagten und laufen zudem nicht flüssig. Auch laufe das Spiel für einige Spieler „zu langsam“ ab – der eigene Charakter sei etwa zu lahm unterwegs und die Nutzung von Fähigkeiten hake zu sehr (via Arc Foren).

reddit-Nutzer Niloc1308 fasst die technischen Probleme in seinem Thread zusammen, den mit folgendem Titel beschreibt: „Magic: Legends war nicht bereit für die Open Beta.“

Der Gameplay-Trailer zur Beta sieht eigentlich gut aus – das Spiel läuft aber nicht so flüssig.

Was ist das Problem mit den Inhalten? Magic: Legends bietet einige komplexe und tiefgreifende Systeme, etwa den Deckbau, mit dem ihr euren eigenen Spielstil bestimmen könnt. Auch Ausrüstung gehört dazu, mit der ihr euren Build vervollständigt.

Eben diese Systeme kämen besonders bei Einsteigern aber zu kurz. Wer nicht ohnehin Ahnung von Magic habe, hätte Schwierigkeiten, sich in der Beta zurechtzufinden, weil die Systeme nicht gut genug erklärt oder verfügbar seien, besonders das Kern-Feature der Decks. Der Spieler vats 3 schriebt in seinem ausführlichen Feedback im Arc Forum dazu:

„So, wie das Spiel aktuell dasteht, kannst du noch nicht einmal eine Karte in deinem Deck tauschen bis nach etwa fünf Stunden. Und selbst dann hast du vermutlich noch nicht einmal die Karten dazu, um eine positive Veränderung zu sehen.“

Der Nutzer Awesome_Bruno schreibt von einem weiteren Problem damit auf reddit. Er sagt, dass er bereits im „Endgame“ angekommen sei mit Stufe 30 und auf der höchsten Schwierigkeit. Außer hier aber immer wieder die gleichen Dinge zu grinden, gebe es rein gar nichts zu tun – und die Ausbeute von nur sehr wenigen Zaubern wäre viel zu gering dafür (via reddit).

Nicht alles ist nur schlecht

Trotz all der Kritik gibt es auch Spieler, die durchaus Spaß an der Beta haben und die Kritikpunkte nicht vollständig nachvollziehen können. Foren-Nutzer leonidas etwa gefallen trotz Problemen mit dem UI und einigen Fehlern (via Arc Foren):

das Kampf-System

die Schönheit des Spiels

die Mechaniken, die zwar fordernd aber nicht zu komplex seien

Auch MeinMMO-Leser Rahmaron muss eine Sache loben trotz der Kritik am Spiel:

„Positiv hebe ich mal hervor, dass man sich den Season Pass auch komplett ingame erspielen kann – das sieht man eher selten. Mir gefallen auch die optischen Anpassungsmöglichkeiten meiner Planeswalker und dass ich die Kamera frei drehen kann. Eine Funktion, um mit dem Mausrad rein/raus zu zoomen, wäre noch was. Bin mal gespannt wie es weitergeht, man hat uns ja bereits überrascht mit dem Equip, welches auf Anraten der Spieler überhaupt erst hinzugefügt wurde.“

Im Vergleich fallen die positiven Stimmen allerdings deutlich verhaltener und seltener aus als die negativen. Magic: Legends soll noch 2021 erscheinen, in der fertigen Version für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie per Abwärtskompatibilität für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Wie viel Feedback der Spieler bis dahin umgesetzt wird und wann die ersten Updates kommen, muss sich noch zeigen.

Weitere Eindrücke von vor der Beta findet ihr außerdem in unserem Anspiel-Bericht mit den Devs: Ich dachte, Magic: Legends ist wie Diablo – Ich habe mich komplett geirrt