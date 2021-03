Das kostenlose Action-RPG Magic: Legends startet in die Beta – So macht ihr mit

Das kommende ARPG Magic: Legends hat einen neuen Trailer zur bald startenden Open Beta veröffentlicht. MeinMMO verrät euch, was ihr in der Beta spielen könnt und wie ihr mitmacht.

Wann startet die Beta? Das neue ARPG startet am 23. März 2021 in die Open Beta. Das Datum ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun wissen wir auch, was ihr euch im Test alles ansehen könnt.

Was steckt drin? In einem neuen Trailer verraten die Entwickler, welche Inhalte alle in der Beta stecken werden. Kurz zusammengefasst könnt ihr in der Beta:

alle fünf Klassen des Spiels ausprobieren

über 170 Zauber, 50 Artefakte und 160 einzigartige Ausrüstungs-Teile finden und nutzen

die fünf Ebenen der Welt mit ihren eigenen Storys erkunden

auf vier verschiedenen Schwierigkeits-Stufen spielen (normal, schwierig, Experte und Meister)

die Welt im Koop mit bis zu drei Spielern in der Gruppe und noch mehr Spielern in der Open World erkunden

Eine der fünf Klassen könnt ihr euch bereits aussuchen, wenn ihr einen Charakter erstellt. Die restlichen könnt ihr später erspielen oder euch im Shop freischalten. Sämtlicher Fortschritt, den ihr in der Open Beta macht, wird ins fertige Spiel übernommen.

Wir konnten bei MeinMMO bereits einen Blick vorab in die Beta von Magic: Legends werfen und uns ansehen, wie das Spiel aussehen wird. Mehr dazu lest ihr hier: Ich dachte, Magic: Legends ist wie Diablo – Ich habe mich komplett geirrt

Im neuen Trailer seht ihr außerdem Gameplay der Klassen und Infos zum Deckbau. Ihr entscheidet in Magic: Legends über eure ausgerüsteten Karten, wie euer Spielstil ausseht. Wir haben das neue Video hier für euch eingebunden:

https://www.youtube.com/watch?v=GeHsGA908RI

Open Beta von Magic: Legends spielen – So geht‘s

Wie mache ich mit? Die Open Beta könnt ihr aktuell nur auf dem PC spielen. Dazu stehen euch zwei verschiedene Launcher zur Verfügung:

Ihr könnt euch bereits jetzt zur Beta anmelden, indem ihr die offizielle Website von Magic: Legends besucht.

Wann erscheint Magic: Legends? Ein offizielles Release-Datum zu Magic: Legends steht noch aus. Es soll aber noch 2021 erscheinen und dann auch auf mehr Plattformen. Das Free2Play-ARPG erscheint auf PC, PlayStation 4 und Xbox One und ist per Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar.

Wenn ihr Lust auf mehr Action-RPGs und Hack‘n‘Slays habt, könnt ihr zudem ab dem 22. Juni das neue Dungeons & Dragons spielen, das wir euch in einem Vorab-Test bereits vorgestellt haben: Wir haben das neue ARPG Dark Alliance gespielt – Scheint perfekt für gemütlichen Koop-Abend.