Neues MMO zu Magic nach 7 Monaten tot – Floppt so hart, dass es nie den Release sieht

Das kommende Action-MMO Magic: Legends wird niemals den Release sehen. Denn das Spiel soll schon im Oktober wieder abgeschaltet werden. Das wäre dann nur 7 Monate nach Start der Beta. Dabei war der Hype zur Ankündigung des MMOs noch groß.

Was ist mit dem Spiel passiert? Magic: Legends sollte ein Action-MMO in der Welt des berühmten Kartenspiels Magic: The Gathering werden. Die Idee dahinter war, eine Art Diablo-Game zu schaffen, in dem die Karten und das Deck-Building von Magic eine Rolle spielten.

Das Spiel startete im März 2021 in die Open Beta. Doch schon am 31. Oktober 2021, nur 7 Monate nach dem Beta-Start, soll das Spiel schon wieder offline gehen. Einen offiziellen Release wird es also niemals sehen.

Der Chef-Entwickler Steve Ricossa sagte dazu:

Unsere Vision für Magic: Legends hat das Ziel verfehlt, aber wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben.

Gibt es Geld zurück? Wer Geld in das Spiel versenkt hatte, kann es nun zurück fordern. Das gilt für Käufe, die beim Epic-Store getätigt wurden, wie auch für Transaktionen über die Plattform Arc Games, die vom Entwickler Cryptic betrieben wird.

Transaktionen im Spiel werden von nun an nur noch mit Spielgeld funktionieren.

Magic: Legends hatte schon in der Beta harte Probleme

Woran lag es, dass das Spiel unterging? Als Magic: Legends damals angekündigt wurde, standen die Chancen gut, dass es ein großer Hit werden würde:

Die Magic-IP ist äußerst beliebt und bekannt

Erstmal sollte ein neues westliches MMORPG kommen

Der Entwickler Cryptic hatte mit den MMORPGs Neverwinter und Star Trek Online bereits bewiesen, dass sie dieses Genre beherrschen: Immerhin hat sie über Jahre zwei gut gehende Titel auf dem Markt

Doch während der Entwicklung wurden dann doch noch viele Fehler gemacht. Erst einmal gab es früh in der Entwicklung eine Verschiebung vom MMOPRG zu einem Action-RPG im Diablo Stil und Iso-Perspektive statt 3D-Ansicht. Als dann die Beta startete, kam es zu vielen Beschwerden bei den Spielern:

Die Ladezeiten waren sehr lang

Das Tutorial war ebenfalls unpopulär, da es sich lang hinzog

Features wie neue Klassen waren hinter einer Paywall verborgen, was einen Beigeschmack von Pay2Win hatte

Überhaupt wurde der Shop hart kritisiert, der schon in der Beta sehr aggressiv um das Echtgeld der Spieler buhlte

Zudem hat dem Spiel einfach schon von Beginn an der Hype gefehlt: Das Spiel zündete einfach nicht beim Gaming-Publikum.

Die Entwickler wollten sich eigentlich noch um diese Probleme kümmern, aber anscheinend lag am Ende doch zu viel im Argen, um noch etwas retten zu können.

Damit reiht sich nun auch Magic: Legends in die Riege der toten Spiele ein. Welche Games es letztes Jahr alles erwischt hat, erfahrt ihr hier in unserem Special zu 7 MMOs und Online-Games, die 2020 leider gestorben sind.