Der Einstieg in ein so komplexes Spiel wie Magic: The Gathering kann echt einschüchtern. Aber verzagt nicht, Maurice Weber von der GameStar eilt zur Hilfe.

Worum geht’s? Magic: The Gathering fasziniert schon seit fast 30 Jahren die leidenschaftlichen Kartenspieler auf der ganzen Welt. Das Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast ist dabei für eine hohe Komplexität und steile Lernkurve bekannt.

Zum Glück hat Maurice Weber von der GameStar einen Einsteiger-Guide in ein Video verpackt, um den Einstieg in Magic zu erleichtern. Der Guide kommt pünktlich zum Release der neuen Erweiterung „Zendikar Rising“:

Das lernt ihr aus dem Video: In dem Video erklärt Maurice zunächst die Grundlagen von Magic. Dazu gehören Fragen wie:

Was sind die generellen Spielregeln?

Was sind das für Farben auf den Karten und was bedeuten sie?

Welche Karten-Typen gibt es?

Wie startet eine Magic-Partie und wie verläuft sie?

Was bedeuten die Symbole und Fähigkeiten der Karten?

Das alles zeigt Maurice anhand einer Beispielpartie in dem online Äquivalent des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering Arena.

Auch gibt es einige Tipps und Empfehlungen zum Bau eigener Decks, sowohl in Magic: The Gathering Arena, als auch beim physischen Kartenspiel.

Wer sich bis jetzt also noch nicht an Magic rangetraut habt, dann ist jetzt mit dem Release der neuen Erweiterung von Zendikar Rising die Chance.