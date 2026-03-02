Crimson Desert: Multiplayer und Koop – Alles zu den geplanten Inhalten

ServiceSpecial
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Multiplayer und Koop – Alles zu den geplanten Inhalten

Crimson Desert war ursprünglich als MMORPG angekündigt. Doch wie viel Multiplayer ist jetzt noch übrig? Alle Infos dazu findet ihr hier.

Gibt es Multiplayer in Crimson Desert? Nein, zum Release am 19. März 2026 wird es erst einmal keinen Multiplayer geben. Zwar war das Spiel ursprünglich mal als MMORPG geplant und es hieß auch später noch, es solle Multiplayer- beziehungsweise MMO-Inhalte geben, doch nun wird das Spiel vorerst als Singleplayer-Erfahrung starten.

Doch im Rahmen eines Geschäftsberichts (siehe Play3.de) wurde bereits darüber gesprochen, was nach dem Release mit dem Spiel geschehen soll, und dabei wurde auch die Planung eines Multiplayers erwähnt.

Crimson Desert verrät im neuen Trailer den Release-Termin
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Welt von Crimson Desert ist so gigantisch groß, da können selbst 2 der besten Open-World-Games aller Zeiten nicht mithalten Crimson Desert: Multiplayer und Koop – Alles zu den geplanten Inhalten Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Crimson Desert könnte eines der aufregendsten neuen Spiele 2025 werden – Ein Trailer zeigt, warum sich viele Gamer darauf freuen ArcheAge Chronicles wandelt auf den Spuren von New World und Crimson Desert, irritiert damit viele Fans von MMORPGs „Spiel verdient den Hype“ – Crimson Desert zeigt überraschend fast 1 Stunde Gameplay, begeistert damit die Fans Im neuen Spiel der Entwickler von Black Desert verwandeln sich Hügel in gefährliche Monster Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Schon vor dem Start der gamescom 2024 zeigt mein Messe-Highlight einen mehrstufigen Bosskampf im Schnee

Multiplayer für Crimson Desert – Pläne und Inhalt

Wann soll der Multiplayer kommen? Einen genauen Zeitpunkt gibt es dafür nicht und auch ob der Multiplayer wirklich kommt, ist derzeit unklar. Im Geschäftsbericht wurde erwähnt, man würde die Implementierung in Betracht ziehen, wenn das Spiel finanziell erfolgreich genug wäre. Das Grundgerüst dafür bestünde bereits.

Welche Inhalte sind für den Multiplayer geplant? Laut einem Investoren-Meeting soll der Multiplayer „ähnlich wie GTA“ werden (siehe ResetEra.com). Spieler sollen beispielsweise Banden gründen können und gemeinsam verschiedene Missionen erledigen können. Auch PvP-Elemente stehen in dem Bezug im Raum.

Kann man für den Multiplayer eigene Charaktere erstellen? Dazu ist bisher nichts bekannt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass auch hier lediglich die Charaktere spielbar sein werden, die ihr auch im Singleplayer spielen könnt.

Soll es Mikrotransaktionen geben? Voraussichtlich nicht. Denn in einem Podcast erklärte Will Powers, Director of Marketing für Crimson Desert, dass es keinen Cash-Shop für kosmetische Gegenstände geben soll.

Mehr zum Thema
1
Crimson Desert könnte der erste große Release sein, der auf Steam nicht wegen der Performance zerrissen wird
von Benedikt Schlotmann
2
Erste Spieler konnten Crimson Desert vor dem Launch spielen, ziehen nach 6 Stunden ihr Fazit
von Jasmin Beverungen
3
Crimson Desert: Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Klasse – welcher Kämpfer passt zu euch?
von Karsten Scholz

Doch auch, wenn es zum Release keine Multiplayer-Inhalte für Crimson Desert geben wird, kommt das Spiel mit einem riesigen Berg an verschiedenen Features daher. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat sich deshalb alle Inhalte einmal genauer angesehen und ist der Meinung, dass es vermutlich locker mit einer ambitionierten Überraschung aus 2025 mithalten kann: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert spielbare Charaktere

Crimson Desert: Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Klasse – welcher Kämpfer passt zu euch?

Zur Überraschung von niemanden verschiebt das ambitionierte Action-RPG Crimson Desert seinen Release - Titelbild zeigt Spielcharakter

Crimson Desert: Alles zu Release, Plattformen, Editionen & Multiplayer in der Übersicht

Crimson Desert Kampf

Crimson Desert Systemanforderungen: Das braucht ihr für euren PC

Crimson Desert Vorfreude

Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx