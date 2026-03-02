Crimson Desert: Multiplayer und Koop – Alles zu den geplanten Inhalten

Crimson Desert war ursprünglich als MMORPG angekündigt. Doch wie viel Multiplayer ist jetzt noch übrig? Alle Infos dazu findet ihr hier.

Gibt es Multiplayer in Crimson Desert? Nein, zum Release am 19. März 2026 wird es erst einmal keinen Multiplayer geben. Zwar war das Spiel ursprünglich mal als MMORPG geplant und es hieß auch später noch, es solle Multiplayer- beziehungsweise MMO-Inhalte geben, doch nun wird das Spiel vorerst als Singleplayer-Erfahrung starten.

Doch im Rahmen eines Geschäftsberichts (siehe Play3.de) wurde bereits darüber gesprochen, was nach dem Release mit dem Spiel geschehen soll, und dabei wurde auch die Planung eines Multiplayers erwähnt.

Multiplayer für Crimson Desert – Pläne und Inhalt

Wann soll der Multiplayer kommen? Einen genauen Zeitpunkt gibt es dafür nicht und auch ob der Multiplayer wirklich kommt, ist derzeit unklar. Im Geschäftsbericht wurde erwähnt, man würde die Implementierung in Betracht ziehen, wenn das Spiel finanziell erfolgreich genug wäre. Das Grundgerüst dafür bestünde bereits.

Welche Inhalte sind für den Multiplayer geplant? Laut einem Investoren-Meeting soll der Multiplayer „ähnlich wie GTA“ werden (siehe ResetEra.com). Spieler sollen beispielsweise Banden gründen können und gemeinsam verschiedene Missionen erledigen können. Auch PvP-Elemente stehen in dem Bezug im Raum.

Kann man für den Multiplayer eigene Charaktere erstellen? Dazu ist bisher nichts bekannt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass auch hier lediglich die Charaktere spielbar sein werden, die ihr auch im Singleplayer spielen könnt.

Soll es Mikrotransaktionen geben? Voraussichtlich nicht. Denn in einem Podcast erklärte Will Powers, Director of Marketing für Crimson Desert, dass es keinen Cash-Shop für kosmetische Gegenstände geben soll.

Doch auch, wenn es zum Release keine Multiplayer-Inhalte für Crimson Desert geben wird, kommt das Spiel mit einem riesigen Berg an verschiedenen Features daher. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat sich deshalb alle Inhalte einmal genauer angesehen und ist der Meinung, dass es vermutlich locker mit einer ambitionierten Überraschung aus 2025 mithalten kann: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein