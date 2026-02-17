Crimson Desert vermeidet eine der größten Schwächen von Black Desert: „Alles andere wäre eine Beleidigung gewesen“

Die Entwickler von Crimson Desert haben sich zur Monetarisierung des Open-World-Rollenspiels geäußert: Gibt es – wie in Black Desert – einen Shop und Mikrotransaktionen?

Wie monetarisiert sich Crimson Desert? Das neue Open-World-Adventure-Rollenspiel von Pearl Abyss erscheint am 19. März 2026 für Playstation 5, Xbox Series X|S, MacOS, GeForce Now und PC. Dabei bieten die Entwickler verschiedene Editionen zum Kauf an, wobei die physische Sammlerversion wohl schon ausverkauft ist. Die Standard- und Deluxe-Varianten kosten 69,99 beziehungsweise 89,99 Euro.

Ebenfalls klar: Wenn sich Crimson Desert zu einem Erfolg entwickelt, könnte es nach dem Launch kostenpflichtige DLCs und Erweiterungen für das Spiel geben.

Ein großes Fragezeichen gab’s lange Zeit hinter der weiteren Monetarisierung. Das MMORPG Black Desert, das ebenfalls von Pearl Abyss kommt, setzt neben dem Kaufpreis beispielsweise auf einen Ingame-Shop, Saisons und Echtgeld-Währung.

Will Powers, Director of Marketing für Crimson Desert, hat im Podcast „Dropped Frames“ jetzt jedoch Licht ins Dunkel gebracht. Auf die Frage, ob es einen kosmetischen Cash-Shop geben wird, erklärte er:

Nein, das kann ich definitiv sagen. Es gibt keinen kosmetischen Cash-Shop. Das [Spiel] wurde gemacht, um eine Premium-Erfahrung zu sein, die man kauft und dann genießt man die Welt, und nicht für Mikrotransaktionen. Will Powers im Podcast „Dropped Frames“

Wer das Spiel kauft, hat also Zugriff zu allen Inhalten der jeweiligen Version und muss nicht mit weiteren Ausgaben für Shop, Battle Pass oder andere Monetarisierungsmechaniken rechnen. Ihr könnt euch den gesamten, fast 3 Stunden langen Talk auf YouTube geben.

„Das klingt wild“

Wie reagiert die Community darauf? Mit jedem Infohappen und jedem Video wächst unserem Eindruck nach die Vorfreude vieler Spieler auf Crimson Desert. Dass es abseits des Kaufpreises keine weitere Monetarisierung geben wird, verstärkt diese Vorfreude nur noch.

_soulkey schreibt auf Reddit etwa: „Bei einem Preis von 80 Euro wäre alles andere eine Beleidigung gewesen.“

ElRetardoGiganto versucht auf Reddit, sich selbst zu beruhigen: „Hör auf, meine Hoffnungen so hoch zu schrauben. Ich war schon lange nicht mehr so gespannt auf ein Spiel!“

Maleficent-Tip-9654 witzelt auf Reddit: „Was meinst du, wir kaufen ein Spiel und erhalten vollen Zugriff? Das klingt wild.“

coffee_nights zeigt sich auf Reddit skeptisch: „Vergesst nicht, dass es sich um Pearl Abyss handelt und das bedeutet lediglich, dass es vorerst keinen Cash-Shop gibt. Jeder, der Black Desert seit Jahren spielt, weiß, wie unangenehm die Situation werden kann.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das? Ich war auch ein wenig skeptisch, durch meine Erfahrungen mit Black Desert. Daher bin ich froh, dass Pearl Abyss bei der Monetarisierung eher den Weg von einem Kingdom Come: Deliverance 2 statt einem Where Winds Meet gehen will.

Also: Einmal kaufen, dann einfach nur noch genießen (hoffentlich wird es gut), und irgendwann vielleicht noch etwas Geld in einen oder zwei DLCs investieren. Das passt auch sehr viel besser zum Singleplayer- und Story-Fokus von Crimson Desert. Meine Vorfreude wächst auf jeden Fall mit jedem Tag mehr – und auch das liegt an Black Desert: Aufgrund eines MMORPGs ist Crimson Desert das Spiel, auf das ich mich 2026 am meisten freue