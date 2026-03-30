Crimson Desert: 5 neue legendäre Mounts – so schaltet ihr Weißbär, Warzenschwein und Co. frei

Mit dem Update am 29. März 2026 sind 5 neue legendäre Mounts in der Spielwelt von Crimson Desert gelandet. MeinMMO verrät, wie ihr Weißbär, Silberzahn, Weißer Hirsch und Co. freischaltet.

Was sind das für Mounts? Das Update am 29. März 2026 hatte viele sinnvolle und von der Community gewünschte Verbesserungen im Gepäck. Das Highlight: 5 besondere Mounts, die ihr euch permanent für euren Stall erspielen könnt:

Weißbär

Silberzahn

Weißer Hirsch

Steinhauer-Warzenschwein

Eisstoß-Gebirgssteinbock

Im Folgenden verraten wir euch, wo ihr die exotischen Mounts findet beziehungsweise wenn ihr erledigen müsst, um sie als Belohnung zu erhalten.

Wenn ihr mehr auf Pferde steht, fangt doch diesen schwarzen Vierbeiner:

Weißbär – Fundort und Voraussetzungen

Ihr findet den Weißbär im Nordwesten von Pailune. Dort streift er in den verschneiten Bergen mit dem Nachwuchs durchs Areal. Ihr müsst das Tier erlegen und häuten, um so die Kralle des Weißbären zu erhalten.

Hier findet ihr den Weißbär, im Norden von Pailune. Der Weißbär.

Mit dieser Kralle besucht ihr dann eine Hexe. Wählt bei ihr die Funktion Hestellung/Fusion von Abyss-Ausrüstung aus. Wechselt dort auf den Reiter Spezialgegenstände. Dort tauscht ihr die Kralle des Weißbären gegen das Amulett der Begleitung: Weißbär ein. Benutzt das Item in eurem Inventar und ihr registriert euer neues Mount. Ab jetzt könnt ihr es über die Schnellauswahl auswählen und rufen.

Was kann der Bär? Das imposante Mount besitzt besonders viel Gesundheit (1.500) und Angriff (180). Die beiden anderen Werte (Ausdauer: 200, Verteidigung: 35) sind solide. Der Bär ist vor allem in Kämpfen ein starker Verbündeter, da er sogar an eurer Seite kämpft, wenn ihr nicht auf ihm reitet.

Silberzahn – Fundort und Voraussetzungen

Der legendäre Wolf liegt in einer Senke im Norden von Hernand, gleich südlich der Heulende Höhle bei The Sage’s Peak. Dort taucht er aber nur auf, wenn ihr die dreiteilige Questreihe Legendary Wolf für Haus Celeste abgeschlossen habt. Die gibt es wiederum, wenn ihr in Hernand genug andere Fraktionsquests der hiesigen Häuser erledigen konntet. Der Startauftrag hört auf den Namen Silence from Afar.

Das rote Kreuz zeigt, wo ihr die Senke mit dem weißen Wolf findet.

Beim Kampf gegen den Wolf müsst ihr zwingend auf die lilanen Pflanzen des Areals achten, die euch in Sekunden euer Leben aussaugen. Wenn ihr den Wolf besiegt habt, bekommt ihr über das Kürschnern seinen Fangzahn, den ihr dann erneut zu einer Hexe bringt.

Der Wolf besitzt mit 430 Leben, je 100 Ausdauer und Angriff sowie 45 Verteidigung weniger beeindruckende Werte als der Weißbär. Auch mit ihm könnt ihr Gegner attackieren. Wenn ihr nicht auf ihm reitet, er aber in eurer Nähe ist, greift er ebenfalls helfend ins Gefecht ein.

Weißer Hirsch – Fundort und Voraussetzungen

Auch der Weiße Hirsch bewohnt die kalte Wildnis von Pailune. Und zwar müsst ihr zu einem Fluss, der auf der Karte genau über dem A entlang fließt. Dort grast der Hirsch mit mehreren Rehen und flieht, sobald er euch sieht. Seid also schnell, schleicht euch an oder attackiert das Tier frühzeitig aus der Ferne.

Der Weiße Hirsch. Hier grast der Weiße Hirsch mit seiner Herde.

Sobald ihr eure erlegte Beute kürschnert, erhaltet ihr das Geweih des Weißen Hirsches, das ihr zur Hexe bringt, um das entsprechende Amulett der Begleitung zu erhalten. Wenn ihr das im Inventar nutzt, erhaltet ihr Zugriff auf den Weißen Hirsch.

Der Hirsch kommt auf 400 Leben, 300 Ausdauer, 25 Angriff und starke 50 Verteidigung. Das Mount bietet sich immer dann an, wenn ihr durch eine Reihe von Gegnern stürmen möchtet. Denn das kann der Hirsch so gut wie kaum ein anderes Reittier. Dank hoher Ausdauer und Reitgeschwindigkeit bietet es sich zudem für jeden Erkundungsritt durch Pywel an.

Steinhauer-Warzenschwein – Boss-Position und Werte

Für das reitbare Warzenschwein müsst ihr in den Süden der Crimson Desert. Über die nordöstliche Ecke von Demeniss lässt sich das Areal gut erreichen. Euer Ziel ist ein Sumpf voller Ruinen und Gegner. Besiegt die hiesigen Widersacher, die ebenfalls häufig auf Warzenschweinen reiten, bis Ravok auf einem großen Warzenschwein erscheint.

Im Süden der Crimson Desert findet ihr Ravok, der auf dem Warzenschwein reitet.

Sobald ihr dem Boss den ersten Lebensbalken auf null geknüppelt hat, verkrümelt er sich. Jetzt müsst ihr ihn erneut aufspüren und Ravok dann endgültig zur Strecke bringen. Auf die Art vertreibt ihr auch all seine Schergen. Als Belohnung winkt unter anderem der Hauer des Steinhauer-Warzenschweins, das ihr bei einer Hexe gegen das Amulett für die Nutzung des Mounts eintauschen könnt.

Euer neues Warzenschwein kommt auf 800 Leben, 200 Ausdauer, 100 Angriff und 25 Verteidigung. Mit einem Ansturm-Skill könnt ihr vehement nach vorn preschen.

Viele Tipps zum Start in Crimson Desert findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO – schaut vorbei!

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Eisstoß-Gebirgssteinbock – Boss-Position und Voraussetzungen

Das Warzenschwein-Mount könnt ihr euch erst erspielen, wenn ihr euch in Pailune verdient gemacht und ausreichend Quests gemeistert habt. Legt euren Fokus dabei auf Aufgaben der Pailunischen Miliz, bis ihr den Skoghorn-Stamm freischaltet und dort Aufgaben übernehmen könnt.

Nach dieser Questreihe schaltet ihr dann den Longleaf-Stamm frei, von denen ihr den Auftrag Frost Drowned in Mud erhaltet. Für diesen Auftrag besucht ihr ein Camp im Zentrum von Pailune, um dort eine besondere Kopfgeld-Quest einzusammeln.

Hier erhaltet ihr die Kopfgeld-Quest für das Steinbock-Mount

Wenn ihr dort bislang noch nicht gewesen seid, müsst ihr das Camp erst von den hiesigen Gegnern freien. Sobald das erledigt ist und ihr den Zettel studiert habt, steht euer eigentliches Ziel fest: Stöbert Moren auf und erledigt ihn.

Moren dreht jetzt in der Nähe des Camps seine Runden, und zwar auf dem Eisstoß-Gebirgssteinbock. Der Kampf besteht aus 2 Phasen, beim Phasenwechsel verkrümelt sich der Boss, sodass ihr ihn erneut suchen müsst. Besiegt ihr ihn erneut, ist die Quest geschafft und ihr erhaltet als Belohnung das Quest-Item, das euch bei der Hexe den Eisstoß-Gebirgssteinbock freischaltet.

Der Steinbock kann nach hinten austreten und kommt auf 400 Gesundheit, 300 Ausdauer (!), 25 Angriff und 0 Verteidigung. Wenn ihr eine Liste aller bisher entdeckten Reittiere in Crimson Desert sucht, schaut hier vorbei: Alle Mounts aus Crimson Desert und wo sie zu finden sind