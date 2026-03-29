Crimson Desert Patch 1.01.00 vom 29. März bringt neue permanente Mounts, auf die ihr gewartet habt – Vollständige Patch Notes

Entwickler Pearl Abyss hat für Crimson Desert ein neues Update veröffentlicht. Patch 1.01.00 vom 29. März 2026 bringt 5 besondere neue Reittiere und etliche Verbesserungen ins Spiel. Hier findet ihr die Patch Notes.

Was bringt Patch 1.01.00 für Crimson Desert? Das Update vom 29. März 2026 hat die folgenden Highlights im Gepäck:

Fünf neue, beschwörbare und permanente Boss- und legendäre Reittiere wurden hinzugefügt, vor denen NPCs in Städten nun keine Angst mehr haben. Ihr könnt also zusätzlich ohne Bedenken mit ihnen durch besiedelte Gegenden reiten. Die hinzugefügten Reittiere sind: Legendäre Tiere: Weißbär, Silberzahn, Weißer Hirsch Boss-Tiere: Steinhauer-Warzenschwein, Eisstoß-Gebirgssteinbock

Die Ladezeiten bei der Schnellreise und nach dem Tod wurden massiv verkürzt, begleitet von weiteren Performance-Verbesserungen.

Die Fortbewegung zu Fuß, zu Pferd und in der Luft steuert sich flüssiger; zudem verbraucht das Fliegen weniger Ausdauer und erlaubt die Item-Nutzung.

Neue Komfortfunktionen erleichtern das Crafting durch einen Sofort-Herstellen-Button und das Inventarmanagement durch schnelles Verschieben ins Lager.

Verbrechen wie Diebstahl oder Vandalismus verschlechtern den eigenen Ruf ab sofort nur noch, wenn man von einem NPC dabei beobachtet wird.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier auf Seite 2.

Beachtet, dass der Patch noch nicht auf allen Plattformen live ist. Auf Steam schreiben die Entwickler:

Für Xbox, den Epic Games Store und den Mac App Store wird der Patch 1.01.00 zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Wir werden euch erneut über diese Ankündigung informieren, sobald der Patch vollständig ausgerollt wurde. Bitte behaltet auch zukünftige Ankündigungen im Auge.

Endlich coole permanente Reittiere

Was war das Problem mit den Reittieren? Bisher waren die Reittiere in Crimson Desert anders, als die Spieler es sich erhofft hatten: Bären, Wölfe und Co. taugten nicht als echte Alternative zum Pferd, da sie nur temporär gezähmt werden konnten und sich schnell wieder aus der Untergebenheit entwanden.

Auch der Drache, der als einziges Tier richtig gezähmt werden konnte, war durch eine Abklingzeit von etwa einer Stunde für ein Singleplayer-Spiel stark eingeschränkt. Viele Fans fühlten sich deshalb veräppelt, da sie bei der ursprünglichen Ankündigung von 30 verschiedenen Mounts davon ausgingen, all diese dauerhaft nutzen zu können, anstatt ewig auf einem popeligen Pferd reiten zu müssen.

Mit dem neuen Patch gehen die Entwickler nun also auf den Wunsch der Spieler ein, sodass sich das Zähmen von legendären Reittieren, die keine Pferde sind, auch endlich lohnt. In Zukunft könnten sich weitere passende Mounts hinzugesellen.

Ob Pearl Abyss auch bei den beliebten Drachen künftig eine Änderung vornehmen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin müsst ihr etliche Stunden investieren und mit einer Abklingzeit rechnen, wenn ihr den Drachen als Reittier nutzen wollt. Dafür bietet er aber auch einige Vorteile: Crimson Desert: Drachen bekommen – So schaltet ihr das fliegende Mount „Blackstar“ frei