Crimson Desert: Drachen bekommen – So schaltet ihr den fliegenden Mount „Blackstar“ frei 

In Crimson Desert gibt es einige Mounts, aber einer der wohl begehrtesten ist der Drache. Wie ihr diese fliegende Wyvern freischalten könnt und warum das nicht gleich zu Beginn eurer Reise geht, zeigen wir euch hier.

Wann kann ich den Drachen freischalten? Es handelt sich dabei um den Blackstar Dragon (auf dt. Schwarzstern Drache). Diesen gigantischen Drachen könnt ihr aber erst ab Kapitel 11 bei einer bestimmten Hauptquest freischalten – davor habt ihr keine Chance, an den Mount zu gelangen.

Abseits davon, dass der Drache cool und mächtig aussieht, spielt er sich auch so und kann euren Gegnern das Fürchten lehren. Solltet ihr ihn also freischalten wollen, wisst aber nicht wie, könnt ihr gerne unserem Guide folgen. Wir erklären euch nun alle notwendigen Schritte für die Freischaltung.

Abseits von Mounts gibt es in Crimson Desert auch Haustiere, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt:

So schaltet ihr den Drachen Schritt für Schritt frei

Diese Dinge solltet ihr erledigt haben:

Schließt die Kapitel 1 – 10 ab

Erreicht die Quest „Foreboding Shadow: Truth and Reality“

Erreicht Level 5 oder höher bei eurer Ausdauer Dies ist notwendig um den Drachen überhaupt führen zu können



Insgesamt könnt ihr mit einem Zeitinvestment von ungefähr 50 Stunden rechnen und das, wenn ihr euch nur auf die Hauptquest fokussiert – rechnet mit mehr, wenn ihr Side-Quests und andere Ablenkungen angeht.

Um den Drachen freizuschalten, müsst ihr jetzt folgende Schritte angehen:

Schreitet weiter durch Kapitel 11 bis ihr die Quest „Foreboding Shadow: Truth and Reality“ aktiviert Folgt der Quest bis sie euch zum Ort „Nest of Valor“ führt, einem Ort, den ihr auch in Kapitel 9 besucht habt Besiegt den Boss am Ende der Quest Wenn der Lebensbalken des Bosses leer ist erscheint der Drache in einer Cutscene, um euch im Kampf zu unterstützen. Besucht erneut den Ort „Nest of Valor“, um nach einer erneuten Cutscene den Drachen euer Eigen zu nennen.

Wie beschwöre ich den Drachen? Auf dem PC haltet ihr die Taste „H“, während ihr mit dem Controller euer D-Pad nach unten gedrückt halten müsst. So öffnet ihr euer Mount-Fenster und wählt dann den Drachen aus.

Wie sollte ich den Drachen am besten nutzen? Der Drache kann jederzeit von euch gerufen werden, um euch beim Kampf beizustehen. Dieser ist dann 15 Minuten für euch aktiv. Danach erscheint ein Cooldown, der 50 Minuten andauert – beide Zeitangaben meinen Minuten aus der realen Welt, nicht Spielwelt.

Die Dauer klingt nun nach einem starken Dämpfer, doch das muss so sein, denn hierbei handelt es sich um einen der mächtigsten Mounts im Spiel. Er kann euch im Kampf mit verschiedenen Attacken wie Feuerbällen oder seinem Feueratem beiseite stehen, um so euren Gegnern ordentlich einzuheizen. Natürlich könnt ihr mit ihm auch fliegen. Nutzt ihn also nicht für banale Quests und haltet ihr lieber bereit, wenn euch ein harter Kampf bevorsteht.

Das waren alle wichtigen Infos zum Drachen und wie ihr ihn freischaltet. Abseits vom Drachen gibt es auch ein legendäres Reittier, das ihr euch ebenfalls gönnen solltet. Es handelt sich dabei um das Pferd Rokade. Wie ihr das bekommt, erfahrt ihr hier: Crimson Desert: Legendäres Mount – So holt ihr euch früh Rokade und reitet auf Black Beauty