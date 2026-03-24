Crimson Desert versprach vor dem Release besondere Mounts, jetzt fühlen sich viele Spieler getäuscht

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert versprach vor dem Release besondere Mounts, jetzt fühlen sich viele Spieler getäuscht

Die Trailer von Crimson Desert haben mit ihren Mounts großen Eindruck bei den Fans hinterlassen. Jetzt zeigt sich jedoch, dass die Freude nur von kurzer Dauer ist.

Warum fühlen sich die Spieler verarscht? Der Unmut in der Community von Crimson Desert wächst. Schuld daran sind die Trailer, die hohe Erwartungen an spannende Mounts gesetzt haben.

So gab es Drachen, Bären, Raptoren und Wölfe als Reittiere zu sehen. Doch die sind gar nicht so, wie die Spieler es erwartet haben.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Crimson Desert sehen:

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Falsche Erwartungen

Wie sind die besonderen Mounts wirklich? Anders, als die Spieler es erwartet haben, können Bären, Wölfe und Co. gar nicht als Alternative zum Pferd verwendet werden. Sie können nur temporär gezähmt werden und entwinden sich schnell wieder aus der Untergebenheit.

Einzig der Drache kann richtig „gezähmt“ werden, hat aber einen weiteren großen Nachteil. Obwohl es ein Singleplayer-Spiel ist, kann der Drache nur etwa einmal pro Stunde als Reittier fungieren, bevor er dann wieder auf Cooldown geht.

Die Fans fühlen sich deshalb veräppelt, schließlich glaubten sie, als sie 30 verschiedene Mounts hörten, dass all diese auch zähmbar sein würden und man später im Spiel nun auf Drachen, Wölfen und Bären in die Schlacht reitet, statt weiter auf dem Gaul vom Start.

Was schreiben die Spieler zu der Funktion? Die Spieler verstehen nicht, warum die Entwickler diese starken Einschränkungen in einem Singleplayer-Spiel getroffen haben. So empfinden Sie es als unnötig, überhaupt Wölfe, Bären und Co. zu zähmen, wenn der Spaß sowieso nur für ganz kurze Zeit ist.

Auch der einstündige Cooldown des Drachens vermiest den Spielern den Spaß. Entsprechend genervt schreiben sie auf Reddit:

  • WanderingMustache: „Ich verstehe nicht einmal, warum sie das tun würden. Es ist ein Solo-Spiel, wen verletze ich, wenn ich den Bären in den Stall stelle? Oder wenn ich den Drachen 2 Stunden am Stück reiten will? Schande über sie, dass sie den Spaß wegnehmen.“
  • DREAM066: „Fügt es als Quest hinzu, um zu lernen, wie man jeden von ihnen zähmt….. das ist irgendwie das, was ich dachte, was sie tun würden. Lasst die besseren Reittiere offensichtlich schwerere Missionen haben.“
  • RocMerc: „Sie haben ganze Trailer, die Reittiere zeigen, und man kann sie nicht behalten lol?“
  • BathDepressionBreath: „Sowas wie 5 Minuten Abklingzeit? Sicher. Technische Gründe. Balancing. Was auch immer. Eine verdammte Stunde??? Und es ist nicht mal permanentes Fliegen“

Auch wenn Crimson Desert nicht als Live-Service-Spiel geplant ist, ist der Wunsch nach Veränderung in diesem Punkt wohl ganz deutlich.

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Crimson Desert hat coole Mounts, doch wenn man sie nur kurz verwenden kann, verlieren die Spieler das Interesse daran. Ob die Entwickler sich selbst um diese Änderung kümmern oder Modder das Thema erledigen, wird sich zeigen. Bis zu einer Lösung solltet ihr euch aber besser ein richtig gutes Pferd zulegen: Crimson Desert: Legendäres Mount – So holt ihr euch früh Rokade und reitet auf Black Beauty

Quelle(n): Reddit
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