Crimson Desert: Rezepte für Farben – So mischt ihr eure Zutaten auch ohne Erfahrung

GuideService
5 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Rezepte für Farben – So mischt ihr eure Zutaten auch ohne Erfahrung

In Crimson Desert ist Fashion ein großes Thema. Rüstungen und Stoffe lassen sich in die verschiedensten Farben tauchen, doch um das zu können, müsst ihr unterschiedliche Zutaten mischen. Die Auswahl ist hierbei entscheidend, deshalb zeigen wir euch, wie ihr an Farben kommen könnt, auch ohne die Rezepte zu kennen.

Wie kann ich Farben mischen? Um Farben in Crimson Desert zu mischen, braucht ihr einen Kessel und diese sind leider nicht so leicht in Pywel zu finden. Einen könnt ihr in Hernand im Haus Celeste finden.

Eine andere Methode ist sonst, beim Timberham Sägewerk mit dem Möbelverkäufer zu reden und ihm einen Kessel abzukaufen – beachtet, dass dieser Kauf sehr teuer ist, sich aber zukünftig lohnen kann. Platziert den Kessel dann in eurem Camp, um immer Zugriff darauf zu haben.

Crimson-Desert-Fundort-Kessel
Hier findet ihr einen Kessel
Crimson-Desert-Kessel
So sieht ein Kessel aus

Brauche ich Rezepte für die Herstellung? Nicht unbedingt. Rezepte erleichtern euch die Herstellung verschiedener Items, da sie euch im Crafting-Menü zeigen, welche Zutaten die richtigen sind. Ihr könnt aber auch ohne Rezepte mit der Taste „Improvisieren“ verschiedene Items herstellen.

Solange ihr im Vorfeld wisst, welche Zutaten-Kombination die richtige ist, könnt ihr auch ohne Rezept alles zusammenmischen und erfolgreich sein. Begeht ihr jedoch einen Fehler, erhaltet ihr statt eurer Farbe oder des Tranks eine geheimnisvolle Plörre.

Damit ihr also nicht lange nach Rezepten suchen müsst, zeigen wir euch für jeden verfügbaren Farbton die richtige Zutatenwahl. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Farbtönen springen, solltet ihr eine bestimmte suchen:

Crimson Desert: Haustiere sind hilfreiche Loot-Sammler, so könnt ihr sie zähmen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Macher von Crimson Desert versprechen kostenlose Updates, aber ein gewünschtes Feature wird es wohl nie geben Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s Crimson Desert: Rezepte für Farben – So mischt ihr eure Zutaten auch ohne Erfahrung Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform Nach 100 Stunden in Pywel ist klar: Kommende Open Worlds müssen von Crimson Desert lernen Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Nach 100 Stunden in Pywel ist klar: Kommende Open Worlds müssen von Crimson Desert lernen Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games

Alle Farben und notwendigen Zutaten

Wichtiges zur Liste: Crimson Desert ist ein gigantisches Spiel und bislang haben wir noch nicht alle Rezepte für Farben finden können. Wir ergänzen diese, sobald sie bekannt sind. Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld.

Farbe: Rot

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Red (Dunkelrot)DE:
– Rosa Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– Pink Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Red (Helles Rot)DE:
– Rosa Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x3

EN:
– Pink Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x3
Rich Red (Sattes Rot)DE:
– Rosa Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– Pink Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Red (Rot)DE:
– Rosa Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– Pink Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Red (Tiefrot)DE:
– Rosa Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Hirschkäfer x3

EN:
– Pink Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Stag Beetle x3

Farbe: Gelb

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Yellow (Dunkelgelb)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Yellow (Helles Gelb)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x3

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x3
Rich Yellow (Sattes Gelb)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Yellow (Gelb)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Yellow (Tiefgelb)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Hirschkäfer x3

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Stag Beetle x3

Farbe: Grün

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Green (Dunkelgrün)DE:
– Gelbes Heilkraut x5
– Käfer x5
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– Yellow Medicinal Herb x5
– Beetle x5
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Green (Helles Grün)DE:
– Gelbes Heilkraut x5
– Käfer x5
– Bockkäfer x3

EN:
– Yellow Medicinal Herb x5
– Beetle x5
– Longhorn Beetle x3
Rich Green (Sattes Grün)DE:
– Gelbes Heilkraut x5
– Käfer x5
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– Yellow Medicinal Herb x5
– Beetle x5
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Green (Grün)DE:
– Gelbes Heilkraut x5
– Käfer x5
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– Yellow Medicinal Herb x5
– Beetle x5
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Green (Tiefgrün)DE:
– Gelbes Heilkraut x5
– Käfer x5
– Hirschkäfer x3

EN:
– Yellow Medicinal Herb x5
– Beetle x5
– Stag Beetle x3

Farbe: Blau

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Blue (Dunkelblau)DE:
– Blauer Lavendel x5
– Lavendel x5
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– Blue Lavender x15
– Lavender x5
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Blue (Helles Blau)DE:
– Blauer Lavendel x15
– Lavendel x5
– Bockkäfer x3

EN:
– Blue Lavender x15
– Lavender x5
– Longhorn Beetle x3
Rich Blue (Sattes Blau)DE:
– Blauer Lavendel x15
– Lavendel x5
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– Blue Lavender x15
– Lavender x5
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Blue (Blau)DE:
– Blauer Lavendel x15
– Lavendel x5
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– Blue Lavender x15
– Lavender x5
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Blue (Tiefblau)DE:
– Blauer Lavendel x15
– Lavendel x5
– Hirschkäfer x3

EN:
– Blue Lavender x15
– Lavender x5
– Stag Beetle x3

Farbe: Violett

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Violet (Violett)DE:
– Rosa Heilkraut x10 (Pfingstrose, rosa Rosmarin, Begonie)
– Lavendel x10
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– Pink Medicinal Herb x10 (Peony, Pink Rosemary, Begonia)
– Lavender x10
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1

Farbe: Orange

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Orange (Dunkelorange)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Orange (Helles Orange)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x3

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x3
Rich Orange (Sattes Orange)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Orange (Orange)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Orange (Tiefes Orange)DE:
– Gelbes Heilkraut x10
– Nashornkäfer x3
– Hirschkäfer x3

EN:
– Yellow Medicinal Herb x10
– Rhinoceros Beetle x3
– Stag Beetle x3

Farbe: Himmelblau

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Sky Blue (Dunkles Himmelblau)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Blauer Lavendel x10
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Blue Lavender x10
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Sky Blue (Helles Himmelblau)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Blauer Lavendel x10
– Bockkäfer x3

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Blue Lavender x10
– Longhorn Beetle x3
Rich Sky Blue (Sattes Himmelblau)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Blauer Lavendel x10
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Blue Lavender x10
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Sky Blue (Himmelblau)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Blauer Lavendel x10
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Blue Lavender x10
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Sky Blue (Tiefes Himmelblau)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Blauer Lavendel x10
– Hirschkäfer x3

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Blue Lavender x10
– Stag Beetle x3

Farbe: Frühlingsgrün

FarbtonZutaten (Deutsch & Englisch)
Dark Spring Green (Dunkles Frühlingsgrün)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x2

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x2
Bright Spring Green (Helles Frühlingsgrün)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x3

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x3
Rich Spring Green (Sattes Frühlingsgrün)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x2
– Hirschkäfer x1

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x2
– Stag Beetle x1
Spring Green (Frühlingsgrün)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Bockkäfer x1
– Hirschkäfer x1

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Longhorn Beetle x1
– Stag Beetle x1
Deep Spring Green (Tiefes Frühlingsgrün)DE:
– Weißes Heilkraut x10
– Käfer x3
– Hirschkäfer x3

EN:
– White Medicinal Herb x10
– Beetle x3
– Stag Beetle x3
Mehr zum Thema
1
Macher von Crimson Desert versprechen kostenlose Updates, aber ein gewünschtes Feature wird es wohl nie geben
von Cedric Holmeier
2
Crimson Desert Tier List: Alle Waffen im Ranking
von Karsten Scholz
3
Crimson Desert: Alle Mounts und wo sie zu finden sind
von Alexander Mehrwald

Das waren derzeit alle bekannten Farben, die wir für unsere Liste auftreiben konnten. Solltet ihr die uns noch fehlenden Rezepte kennen, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren dalassen, damit wir unsere Liste erweitern können. Solltet ihr wissen wollen, wie ihr schnell in Crimson Desert reich werdet, könnt ihr gerne hier reinschauen: Crimson Desert: Schnell Geld verdienen – So geht euch das Silber nie aus

Quelle(n): game8.co, raiderking.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Crimson Desert: 4 Statuen Puzzle – So löst ihr das Rätsel für den Schnellreisepunkt

Crimson Desert Twitch Drops: Diese gibt es und so bekommt ihr sie

Crimson Desert weiße Farbe Aufmacher

Crimson Desert: Weiße Farbe für eure Ausrüstung – das müsst ihr wissen

Crimson Desert: Alle Mounts und wo sie zu finden sind

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx