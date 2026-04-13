Crimson Desert: Dame Rätsel – So löst ihr das Puzzle mit den schwarzen und weißen Steinen

In Crimson Desert trefft ihr auf Rätsel, für die ihr weiße und schwarze Steine platzieren müsst. Wie ihr das Ganze löst und den Teleporter sowie das Artefakt erhaltet, erfahrt ihr hier im Guide.

So löst ihr das Rätsel: Damit ihr den Grenzstein als Teleporter freischaltet und das Artefakt bekommt, müsst ihr eine Linie aus 5 gleichfarbigen Steinen bilden. Dafür könnt ihr entweder einige Steine tauschen, indem ihr sie einfach hochhebt und woanders wieder ablegt.

Alternativ könnt ihr aber auch Monster, die bestimmte Plätze blockieren, besiegen und an ihren Platz entsprechende Steine legen. Wir zeigen euch hier, wie wir das Ganze in wirklich wenigen Schritten abgeschlossen haben.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

So schließt ihr das Rätsel in nur einem Zug ab

Das solltet ihr tun: Begebt euch an die südliche Seite des Feldes, sodass ihr den Grenzstein links von euch sehen könnt. Nehmt dann den weißen Stein, der neben einigen schwarzen direkt vor euch liegt, und platziert ihn eine Reihe weiter vorn zwischen zwei weitere weiße.

Das sollte dann so aussehen:

Mit dieser Reihe löst ihr das Rätsel mit nur einem einzigen Schritt.

Ihr müsst den Stein auch nicht exakt gerade hinlegen, haltet euch also damit nicht allzu lange auf. Hauptsache, er liegt irgendwie in einer Reihe mit den anderen weißen Steinen.

Liegt er so, dass das Spiel es als eine Linie ansieht, habt ihr das Rätsel auch schon geschafft und könnt euch euer Artefakt beim Grenzstein links abholen. Ab sofort könnt ihr ihn auch als Teleporter für eure Schnellreise nutzen.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht