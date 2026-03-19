Crimson Desert: Die besten Talente und Fähigkeiten für den Start

In Crimson Desert erspielt ihr euch keine Erfahrungspunkte und Stufenaufstiege. Stattdessen steckt ihr Artefakte in bis zu drei Talentbäume pro Charakter, um so neue Fähigkeiten und Verbesserungen freizuschalten. MeinMMO verrät, welche Talente sich zum Start bewährt haben.

Wie funktioniert die Charakterentwicklung in Crimson Desert? Hauptfigur Kliff und die beiden anderen spielbaren Charaktere (Damiane und Oongka) steigern ihre Macht vor allem durch bessere Ausrüstung, die Aufwertung bestehender Ausrüstung, gesockelte Abyss-Ausrüstung und durch die Freischaltung von Talenten.

Jeder der 3 Charaktere besitzt dabei jeweils eigene Talentbäume. Die teilen sich stets in die Farben Blau, Rot und Grün auf:

Im blauen Baum findet ihr vor allem Waffen- und Kampf-Fähigkeiten, hier könnt ihr zudem eure Ausdauer steigern.

Im roten Baum verbessert ihr euren Greifhaken, eure Gleit- und Flugkünste und euren Lebenspunkte-Vorrat. Außerdem findet ihr hier besondere Elementarangriffe.

Im grünen Baum optimiert ihr euren Geist-Wert (Ressource für den Einsatz von Spezialaktionen sowie Fertigkeiten) und Energie-Fertigkeiten wie „Kraftfaust“ und „Fokus“. Hier findet ihr aber auch Skills wie den Doppelsprung oder „Trudel“, die eure Mobilität erhöhen.

Beachtet: Für diverse Talente müsst ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um sie lernen zu können. Oft sind diese mit dem Fortschritt in der Hauptgeschichte verknüpft. Fähigkeiten wie der „Stampftritt“ lassen sich alternativ auch durch Beobachtungen im Kampf abschauen.

Hier seht ihr den Talentbaum von Kliff

Welche Talente sind besonders gut für den Start?

Investiert zeitnah Artefakte in die Verbesserung eurer Ausdauer und eures Lebens – bereits die ersten Punkte wirken sich spürbar auf euer Gesundheitspolster, Sprintphasen oder die Zahl der möglichen Ausweichbewegungen aus.

Ein Punkt in „Doppelt springen“ verbessert sofort jede Situation, in der ihr … nun ja … springen müsst.

Durch „Scharfe Sinne“ und die zugehörigen Verbesserungen „Blitz-Konter“ sowie „Schnelles Ausweichen“ fällt es euch deutlich leichter, gegnerische Attacken zu vermeiden.

Verbessert „Die Macht des Axioms“ zeitnah durch „Luftmanöver“ und „Luftschwung“. Durch den verbesserten Greifhaken wird es euch deutlich leichter fallen, Hindernisse zu überwinden oder Anhöhen zu erklimmen.

„Kraftfaust“ mehrfach hintereinandergewirkt bringt auch starke Gegner aus dem Takt, schwächt ihre Verteidigung und ermöglicht im Anschluss hohe Schadensspitzen – auch hier können wir die Investition von Punkten empfehlen.

Im blauen Baum ist die Verbesserung von „Waffe“ ein Nobrainer.

Fokussiert euch danach erst einmal auf ein Spezialmanöver, das ihr voll ausbaut, beispielsweise „Stoßen“, „Vorwärtshieb“ oder „Drehhieb“. Eine komplett waffenlose Spielweise oder einen reinen Fokus auf Fernkampf können wir für den Einstieg nicht empfehlen – steckt dort erst Punkte rein, wenn ihr alle wichtigen Talente gelernt habt.

Die Talente bekommen unerwartete Konkurrenz

Nicht nur eure Talente verbrauchen Abyss-Artefakte. Ab einem gewissen Punkt müsst ihr auch für die Veredelung von Rüstungen und Waffen Abyss-Artefakte in die Hand nehmen – zusätzlich zu weiteren Ressourcen.

Wie komme ich an die Artefakte? Für die Talente benötigt ihr Abyss-Artefakte, die ihr euch über die folgenden Inhalte verdienen könnt:

Schließt Quests der Hauptgeschichte ab

Besiegt Bosse

Löst Abyss-Rätsel in der Welt

Meistert die Aufgaben von Versiegelten Abyss-Artefakten, die ihr überall in der Welt finden könnt

Füllt die gelbe Leiste links neben der Minimap, indem ihr Gegner besiegt

Die Position von Abyss-Rätseln und Versiegelten Abyss-Artefakte findet ihr vergleichsweise leicht: Stellt euch mit Kliff auf eine erhöhte Position und reflektiert die Sonnenstrahlen mit eurer Waffe (auf dem Controller mit den beiden vorderen Schultertasten).

Alle noch nicht entdeckten Schnellreisepunkte, Abyss-Rätsel und Versiegelte Abyss-Artefakte in Sichtweite werden durch die Reflexion mit einem hellblauen Schein hervorgehoben.

Die Aufgaben der Versiegelten Artefakte fallen übrigens sehr unterschiedlich aus: Mal sollt ihr 3 Gegner ohne Blutvergießen ausschalten, mal mit dem Speer eine vorgegebene Zahl an Angriffen in einem bestimmten Zeitraum ausführen oder rutschend 50 Meter zurücklegen. Wer sich alle Artefakte verdienen möchte, muss sich mit ganz unterschiedlichen Skills von Kliff vertraut machen.

Achtung: Die gemeisterten Herausforderungen der Versiegelten Würfel belohnen euch nicht automatisch mit dem zugehörigen Artefakt. Vergesst also nicht, kurz im Inventar vorbeizuschauen und den jeweiligen, jetzt pulsierenden Würfel zu benutzen – nur so erhaltet ihr den Punkt für euren Talentbereich.

Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, die den Einstieg in Crimson Desert erleichtern, ab damit in die Kommentare! Wenn ihr konkrete Fragen zum Spiel habt, könnt ihr diese im Zuge unserer Antwort-Frage-Runde zum Release in diesem Artikel loswerden: MMORPG-Veteranen mit über 100 Stunden in Crimson Desert beantworten eure Fragen zum Action-Adventure