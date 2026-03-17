Ihr habt Fragen zu Crimson Desert? 2 MMORPG-Veteranen von MeinMMO beantworten sie

Crimson Desert ist ein umfangreiches, komplexes Spiel, das Fragen aufwirft. Die beiden MeinMMO-Redakteure Karsten Scholz und Alexander Mehrwald nehmen sich daher die Zeit, um rund um den Launch eure Fragen zu beantworten!

Wann geht’s los? Eure Fragen zu Crimson Desert könnt ihr schon jetzt hier in den Kommentarbereich hauen, aber auch über die kommenden Tage hinweg ziehen wir diesen Artikel für euch immer wieder hoch. Die Antworten liefern wir dann, sobald die Embargo-Termine überschritten sind:

Am 18. März 2026 um 23:00 Uhr fällt das Embargo für Reviews, den gesamten Donnerstag über dürfen wir also eure Fragen zu Stärken und Schwächen von Crimson Desert oder zu unseren persönlichen Erfahrungen mit dem Spiel beantworten.

dürfen wir also eure Fragen zu Stärken und Schwächen von Crimson Desert oder zu unseren persönlichen Erfahrungen mit dem Spiel beantworten. Am 19. März 2026 um 23:00 Uhr fällt das Embargo für Guides, am Freitag dürfen wir euch also auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, falls ihr in den ersten Stunden von Crimson Desert irgendwo festhängen solltet oder wenn irgendetwas unklar ist.

Wir nehmen uns also am Donnerstag und Freitag die Zeit, um über den Tag hinweg – wie bei einem Ticker – eure Fragen zu beantworten, von morgens (spätestens ab 10 Uhr) bis in den Nachmittag rein (bis etwa 15:30 Uhr). Falls am späten Freitag noch viele Fragen offen sein sollten, verlängern wir die Frage-Antwort-Runde bis in die kommende Woche.

Wichtig: Im Zuge der Frage-Antwort-Runden werden wir keine Fragen beantworten, in denen es um konkrete Ereignisse aus der Story geht. Wir möchten den Spielern, denen die Handlung wichtig ist, keine Spoiler in den Weg legen.

Wer antwortet auf eure Fragen? Die beiden MeinMMO-Redakteure Karsten Scholz und Alexander Mehrwald dürfen Crimson Desert bereits seit einiger Zeit spielen. Sie liefern die Perspektive von MMORPG-Veteranen, die unzählige Stunden in WoW, Final Fantasy XIV, Guild Wars 2 und andere Genre-Vertreter investiert haben.

Alex und Karsten fühlen sich seit vielen Jahren aber auch in Open-World-Abenteuern, Singleplayer-RPGs und Action-Adventures wohl. Entsprechend oft drängsten sich ihnen beim Spielen von Crimson Desert Vergleich zu einem Red Dead Redemption 2, Dragon’s Dogma 2 oder Zelda: Breath of the Wild auf.

Was muss ich zu Crimson Desert wissen? Das neue Action-Adventure von Pearl Abyss (Black Desert) erscheint am 19. März 2026, um 23:00 Uhr für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store, Xbox), Mac und GeForce NOW. Euch erwartet eine oldschoolige Singleplayer-Erfahrung ohne Multiplayer- oder Service-Gedöns, das ihr einmal kauft und so vollen Zugriff auf alle Inhalte erhaltet. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Crimson Desert erscheint am Donnerstag – alles Wichtige in 3 Minuten