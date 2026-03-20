Crimson Desert: Steinkammer des Drachen – so löst ihr das Rätsel beim Camp

In diesem Guide zu Crimson Desert verraten wir euch, wie ihr das Rätsel in der Steinkammer des Drachen löst. Dafür müsst ihr nämlich 3 Stein-Scheiben in die richtige Position drehen.

Wo finde ich das Rätsel? Wenn ihr in Crimson Desert das Camp der Graumähne aufgebaut und die nähere Umgebung erkundet habt, fallen euch sicherlich schnell zwei Bereiche auf der Karte auf, die durch je ein Fragezeichen markiert sind.

Hinter Fragezeichen Nummer 1 verbirgt sich der Schnellreisepunkt vom Camp – wie ihr diesen aktiviert, haben wir euch in diesem Guide bereits verraten. Fragezeichen Nummer 2 führt euch indes zur versteckten Steinkammer des Drachen. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr das dortige Rätsel löst und euch nützliche Belohnungen verdient.

Wie komme ich zur Steinkammer? Haltet euch vom Camp südöstlich, bis ihr auf dem Berg auf einen Steinbruch trefft, in dem ihr in einer verborgenen Höhle unter anderem die Möglichkeit findet, Diamanten abzubauen. Auf einer Zwischenebene, die ihr sicher mit euren Gleit-Skill erreicht, trefft ihr wiederum auf eine mysteriöse Wandmalerei, die von Dornengestrüpp überwuchert ist.

Bei eurem ersten Besuch könnt ihr dort mit eurem goldenen Visione-Helm eine Vision beobachten. Verbrennt danach die Dornen an der Wand mit eurer Waffen-Reflektion, Danach könnt ihr mit der freigewordenen Tür interagieren und diese in den Berg schieben – einfach mit Kliff gegen die Tür laufen.

So erreicht ihr die Drachenkammer, in der ihr nun 3 Wandtafeln auf die richtige Position drehen müsst. Im Folgenden seht ihr die Lösung:

Wandtafel 1: Sonne und Mond sollten die Spitze eines Baum-artigen Gebildes sein.

Wandtafel 2: Dreht die Scheibe so, dass die Tierform rechts ist und die kleine Pyramide auf dem Kopf steht.

Wandtafel 3: Die Zangenform sollte nach links ausgerichtet sein.

Wandtafel 1 Wandtafel 2 Wandtafel 3

Sobald eine Tafel auf der richtigen Position ist, rumpelt es kurz. Wenn alle drei Tafeln korrekt ausgerichtet sind, öffnet sich die hintere Tür in der Kammer. Jetzt könnt ihr ein Abyss-Artefakt und eine Erinnerung des Überflusses einsacken.

Das Artefakt gewährt euch einen weiteren Talentpunkt. Wenn ihr die Erinnerung aus dem Inventar heraus nutzt, erhaltet ihr das Wissen über weitere Orte, an denen ihr Schätze finden könnt. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks sucht, schaut in unserer Guide-Übersicht zu Crimson Desert vorbei!