Crimson Desert: Teleporter beim Lager freischalten – So geht’s

Die Welt von Crimson Desert ist riesig. Gerade deshalb würde ein Teleporter am eigenen Lager einiges erleichtern. Das Gute ist: Den gibt es und wir zeigen euch, wie ihr ihn aktiviert.

Für die meisten Teleporter in Crimson Desert müsst ihr euch entweder nur auf eine Plattform stellen oder ein Rätsel lösen. Ausgerechnet der Teleporter an eurem eigenen Lager ist einer, der etwas anders funktioniert.

Denn um ihn zu aktivieren, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen und bestimmten Schritten folgen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Mit diesen Schritten zum Teleporter am Lager

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Zuallererst müsst ihr euer Lager natürlich freigeschaltet haben. Das tut ihr, nachdem ihr mit Hornspalter euren ersten Boss in der Story besiegt habt. Der Markgraf überlässt euch dann einen Flecken in den Heulenden Hügeln, um euer Lager aufzuschlagen und die Graumähnen als Institution wieder aufzubauen.

Habt ihr das erledigt, müsst ihr leider noch ein bisschen weiterspielen, denn ihr braucht den Kuku-Eisentopf, den ihr in Kapitel 4 durch die Hauptquest erhaltet, sowie die Fähigkeit „Kraftfaust: Fokus“, die ihr ebenfalls in Kapitel 4 bekommt.

Was muss man dann tun, um den Teleporter zu bekommen? Habt ihr diese Voraussetzungen erfüllt, müsst ihr die Büsche in eurem Lager mithilfe der Lichtreflexion oder mit Feuerpfeilen abbrennen. Ist das erledigt, legt ihr den Teleporter frei, dem ein Stück fehlt. Das müsst ihr finden und zurückbringen.

Hier müsst ihr mit der Reflektion oder einem Feuerpfeil nachhelfen. Sobald ihr die Platte habt, müsst ihr die in den Abyss-Nexus einsetzen.

Wo findet man das fehlende Stück vom Teleporter? Ihr findet das fehlende Teil nordöstlich vom Teleporter nahe der Three Saints’ Falls in der Mine vom Steinbruch Karin. Diesen müsst ihr zuvor von Banditen und einem Golem befreien, damit ihr mit dem Kran den Zugang zum fehlenden Teil öffnen könnt.

Zurerst müsst ihr das Lager räumen und den Stein entfernen. Dann könnt ihr im Schacht nach dem Teil suchen.

Gleitet dann am Fuß des großen Krans den Schacht aus hellen Steinen hinunter und folgt dem Gang. Passt dabei dringend auf Fallen auf, denn ihr könnt relativ schnell sterben.

Haltet ihr euch unterwegs links, stoßt ihr auf eine seltsam goldene Wand, die von einer Schussfalle bewacht wird. Schaltet die Falle mit euren Axiom-Kräften aus, sobald ihr die runde Kugel in ihrem Inneren seht.

Haltet euch links und passt auf die Fallen auf.

Verwendet dann an der Wand eure Fokus-Kraftfaust und betretet den Raum dahinter. Schaltet auch hier die zwei Fallen aus.

Mit Kraftfaust: Fokus müsst ihr hier den Ball treffen, um die Wand zu öffnen.

In der Mitte schwebt eure gesuchte Scheibe. Greift sie mit den Axiom-Kräften und wählt die Option „Versiegeln“. Sie befindet sich dann in eurem Kuku-Eisentopf.

Bonus: Folgt ihr dem Gang, von dem ihr gekommen seid, komplett geradeaus, findet ihr 3 Kräuterpastillen für Wiederbelebungen.

Die Wiederbelungskugeln solltet ihr bei der Gelegenheit direkt mit einsacken.

Habt ihr das Teil eingesackt, müsst ihr damit nun nur noch zum Teleporter zurückkehren, die Platte einsetzen und mit einer „Kraftfaust: Sprung“ aktivieren. Schon habt ihr euren Schnellreisepunkt am Lager freigeschaltet.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht