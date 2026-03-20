Crimson Desert ist auf Steam eigentlich besser bewertet, als es aussieht, aber viele Spieler scheitern schon am Tutorial

Crimson Desert kommt nicht nur bei den Testern nicht perfekt an, auch die Spieler verstehen jetzt die Hassliebe, die der Titel auslöst. Doch wer es über das Tutorial hinausschafft, der sieht es positiver.

Wie steht es um Crimson Desert? Nachdem das Oben-World-Adventure bereits von der Fachpresse auf Metacritic eher durchwachsene Bewertungen erhalten hat, durften sich beim Release am Abend des 19. März auch die Spieler selbst ein Bild machen.

Dabei fällt die Kritik auf den ersten Blick noch schlechter aus als gedacht. Die Steuerung, die Performance und die Story werden von den Spielern kritisiert. Entsprechend mies sehen auch die Bewertungen auf Steam aus. Dort steht das Spiel nur bei 57 % und „Ausgeglichen“.

Doch ähnlich wie die Tester zeigt eine Statistik, dass man sich erst durchbeißen muss, bevor Crimson Desert beweist, was es kann.

Schon ganz am Anfang könnt ihr euch einen Begleiter sichern:

Das Tutorial als Sieb

Was hat es mit dem Tutorial auf sich? Nach dem großen Hype folgte bei vielen Spielern schnell die Ernüchterung über Crimson Desert. Das Tutorial weist die Spieler nicht nur in die Story ein, sondern gibt erste Berührungspunkte mit der Steuerung.

Während das Kämpfen vielen Spielern noch gelingt, zeigt sich durch die Rätsel und die ersten Missionen schnell, wo es hakt. Auch die Story findet bei den Fans nur wenig Anschluss und verprellt wohl alle, die nicht mitbekommen haben, dass Crimson Desert gar kein Rollenspiel sein will.

Wer in Crimson Desert jedoch länger durchgehalten und nach 4 Stunden das Tutorial überwunden hat, der fängt an, die guten Seiten des Titels zu spüren. Das zeigen auch die Reviews.

Wie steht es um die Reviews nach dem Tutorial? Filtert man die Reviews nach dem Tutorial, so steht Crimson Desert beim Steam-Filter „4 Stunden und mehr“ bei soliden 78 % positiver Bewertungen. Das entspricht auch dem Wert, den die Tester bei Metacritic dem Spiel gegeben haben.

Nach dem Tutorial zeigen sich die positiven Dinge stärker: Unzählige Quests, eine schöne offene Welt und viel zu erkunden und zu erleben. Wer Crimson Desert allerdings schon vorher zur Seite gelegt hat, hat dies wohl verpasst.

Crimson Desert sorgt mit seinem Start für große Ernüchterung bei den Fans. Die Entwickler werden in den Patches wohl einiges dafür tun müssen, um die Spieler auf ihre Seite zu bringen. Bis die Entwickler euch helfen, findet ihr hier unsere Guides zu Crimson Desert: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht