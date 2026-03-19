Tests zu Crimson Desert sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic

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2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Tests zu Crimson Desert sind da – Das sagen die Reviews auf Metacritic

Bis zum Release von Crimson Desert ist es nicht mehr weit, doch bevor sich Fans für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, was die Reviews versprechen. Wir fassen euch deshalb die Eindrücke der ersten Tester zusammen.

Ab wann könnt ihr mit Reviews rechnen? Am 18. März 2026 um 23:00 Uhr ist das Review-Embargo für alle Tester gefallen, und mit ihm sind die ersten Rezensionen veröffentlicht worden. Bislang sieht es für Crimson Desert solide aus, denn auf Metacritic kann das Spiel eine Wertung von durchschnittlich 78 Punkten bei derzeit 94 Reviews verzeichnen (Stand 19. Mai, 08:24 Uhr).

Bei uns sowie der GameStar & GamePro wurden ebenfalls Reviews veröffentlicht und auch diese sehen im Großen und Ganzen gut aus. Hier geht es zu den Tests:

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78er-Score auf Metacritic spricht von beeindruckender Open World

Womit darf ich rechnen? Auf Metacritic haben sich 94 Tests eingefunden, die sich wie folgt aufteilen (Stand 19. März, 08:24 Uhr):

  • PC: 94 Reviews mit einer Gesamtwertung von 78
    • 63 positive
    • 21 gemixte
    • 1 negative
  • Xbox und PlayStation haben noch keine Reviews

Forbes hat Crimson Desert für alle Zweifler passend beschrieben. Auf die Frage hin, ob das Spiel wirklich so groß, sich gut spielen lässt und euch durchgehend unterhält, antwortet der Tester einfach auf alle drei Fragen mit „Ja“.

MMORPG.com ist ebenfalls überzeugt, dass Crimson Desert viele zukünftige Open-Worlds positiv beeinflussen wird. Es handelt sich hierbei um ein Meisterwerk, das vor allem auch mit seiner Performance auf dem PC und seiner Grafik stark punkten kann.

Gibt es auch etwas zu bemängeln? Ja, es gab Dinge, die bei den ersten Testern nicht gut ankamen. Vor allem ging es dabei um die Story. Wie Game8 beschreibt, hat diese keine genaue Richtung. Handlungsstränge wirken oft unzusammenhängend.

Game Rant vertieft die Aussage, indem sie erklären, dass vor allem Fans, die eine lineare Erzählung bevorzugen, eher mit Frustrationen zu kämpfen haben werden. Fans, die eher ihr eigenes Ding durchziehen – wie zum Beispiel in Dark Souls – kommen dabei eher auf ihre Kosten.

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Kurzer Überblick – Was ist Crimson Desert? Bei Crimson Desert handelt es sich um eine High-Fantasy-Welt, indem vielerlei Völker wie Orks, Zwerge, Drachen, Menschen und mehr vertreten sind. Ihr nehmt dabei die Rolle von Kliff ein, einem mächtigen Krieger der Graumähnen. Ihr versucht euren Trupp wieder zu vereinen und schlagt euch so deshalb durch die Spielwelt von Pywel. Mehr zu Crimson Desert findet ihr hier: Crimson Desert erscheint am Donnerstag – alles Wichtige in 3 Minuten (jetzt mit Erfahrungsbericht)

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