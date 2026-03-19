Crimson Desert: Schnell stärker werden – Das könnt ihr tun, wenn ihr an Bossen scheitert

Der Schwierigkeitsgrad in Crimson Desert ist hoch. Es ist also keine Schande, sondern sogar gewünscht, dass man sich an Bossen dann und wann die Zähne ausbeißt. Was ihr tun könnt, wenn ihr nicht weiterkommt, erklären wir euch.

Crimson Desert bietet euch keinerlei Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad in den Optionen anzupassen. Doch die Bosskämpfe und Belagerungen können hart sein – manchmal zu hart. Ihr kriegt ständig nur auf die Mütze und bekommt den oder die Gegner nicht platt, bevor sie euch ins Jenseits befördern?

Keine Bange, denn das Spiel bietet auch ohne einstellbaren Schwierigkeitsgrad diverse Möglichkeiten, euch knackige Herausforderungen zu erleichtern. Hier unsere Liste an Dingen, die ihr tun solltet, wenn ihr in Kämpfen scheitert:

Über die Liste kommt ihr auch zu den Detailtipps und Erklärungen der einzelnen Punkte.

Möglichst viel Heilung durch Essen einpacken

Ist ein Gegner auf den ersten Blick schwer, sind mehr Heilmittel die einfachste Art, diesen dennoch schaffen zu können. Das A und O, wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt, ist es also, euer Heilungsmanagement zu optimieren. Hierbei solltet ihr auf folgende Punkte achten:

Sammelt und kauft vor allem eine Art von Fleisch, um euer Inventar nicht vollzumüllen

→ Davon so viel und wann immer ihr könnt

→ Davon so viel und wann immer ihr könnt Kocht am Kochtopf immer die bestmöglichen Gerichte, die euch möglichst vollheilen, um euch besser auf den Kampf konzentrieren zu können und nicht alle paar Sekunden nachschieben zu müssen

Scheut euch nicht, auch Gerichte bei Krämern und anderen Händlern dazuzukaufen. Geld wird auf Dauer weniger eure Sorge sein

Nutzt Heilung frühzeitig, um beim Festhängen in Kombos der Gegner nicht direkt das Zeitliche zu segnen

Wenn ihr auf diese Punkte achtet, habt ihr schon viel gewonnen. Denn je mehr Heilung ihr mit in den Kampf schleppt, desto mehr Fehler könnt ihr euch erlauben und Schaden im Zweifel einfach kassieren, sofern ihr wisst, dass ihr das auch aushaltet.

Ausrüstung beim Schmied aufwerten

Der zweite große Faktor, den ihr angehen solltet, wenn ihr festhängt, ist eure Ausrüstung. Hier lohnt es sich, sollte nicht irgendwo schon deutlich bessere Ausrüstung verfügbar sein, sie regelmäßig beim Schmied aufzuwerten. Die beste Anlaufstelle ist dafür der Schmied in Hernand, da er sehr zentral liegt – alternativ könnt ihr natürlich auch auf den Schmied in eurem Lager zugreifen, wenn ihr denn schon so weit seid.

Dafür müsst ihr die jeweiligen Ressourcen besorgen, die der Schmied euch vorgibt. Das meiste davon könnt ihr gerade zu Beginn in der direkten Umgebung selbst abbauen, wie Erze oder Holzarten. Manche Sachen müsst ihr aber auch bei Händlern oder von Gegnern besorgen, wie beispielsweise Stofffetzen.

So könnt ihr eure Werte gezielt erhöhen und für einen Puffer sorgen. Einmal gefundene Ressourcen werden auch auf eurer Map markiert, sodass ihr hier schnell zurückkehren und weiter farmen könnt. Das kostet zwar Zeit, aber es lohnt sich ungemein, wenn man gerade festhängt.

Abyss-Artefakte sammeln & Fähigkeiten aufwerten

Dieser Punkt gestaltet sich etwas aufwendiger als die anderen beiden – kann euch jedoch entscheidende Vorteile bringen, wenn ihr auf die schnelleren Arten nicht weiterkommt. Denn kommt ihr über Heilung und eure Ausrüstung nicht weiter, müsst ihr Fähigkeiten aufwerten.

Das macht ihr am besten, indem ihr Artefaktpunkte sammelt. Für die müsst ihr beispielsweise Hauptquests abschließen, Bosse besiegen, die Karte erkunden, Abyss-Rätsel lösen und die Aufgaben der Versiegelten Abyss-Artefakte meistern.

Außerdem füllt ihr über das Besiegen von Gegnern die gelbe Leiste neben eurer Minimap. Ist sie voll, erhaltet ihr jeweils einen weiteren Aufwertungspunkt für eure Fähigkeiten. Legt hier vor allem einen Fokus auf eure Lebenspunkte (der große rote Bereich), eure Ausdauer (großer blauer Bereich) und Angriffe (die jeweils kleineren blauen), die euren Spielstil unterstützen.

Habt ihr Probleme, die Abyssrätsel zu finden, sucht euch hohe Punkte und schaut mit der Reflektion nach Hinweisen. Alternativ wird auch ein größeres Gebiet mit einem Fragezeichen markiert, wenn ihr die Region schon erkundet, aber den dortigen Grenzstein oder Nexus noch nicht gefunden habt.

Geduld wahren und lieber passiv spielen, als draufzuzimmern

Dieser Tipp klingt vielleicht banal, aber im Eifer des Gefechts kann es trotzdem helfen, sich daran noch einmal zu erinnern. Crimson Desert lebt davon, dass ihr die Movesets der Gegner lernt und geeignete Fenster für eure Fähigkeiten findet.

Bei Kämpfen, an denen ihr hängenbleibt, kann es helfen, noch einmal ruhiger zu spielen und lieber einmal mehr auszuweichen und Abstand zu halten, als auf Biegen und Brechen Schaden austeilen zu wollen. So dauern Kämpfe zwar vielleicht länger, aber ihr müsst sie im besten Fall nicht häufiger bestreiten.

Viele Bosse haben Kombos, nach denen sie kurz innehalten – euer Moment, um möglichst viel Schaden rauszuhauen und euch wieder zurückzuziehen. Legt euch für diese Phasen schlagkräftige Kombos mit eurer favorisierten Charakter- und Waffenkombi zurecht, mit denen ihr schnell und hart zuschlagen könnt.

Zusätzlich lohnt es sich, zu experimentieren und regelmäßig die Reflektion zu verwenden, um Schwachstellen des Gegners sichtbar zu machen und euch darauf zu fokussieren. Auch dafür eignet sich ein eher passiver Spielstil, bis ihr den Dreh raushabt.

Bonus: Lager frühzeitig ausbauen

Kein direktes Hilfsmittel, um bei Besser besser abzuschneiden, aber langfristig gesehen eine große Erleichterung: Baut so früh es geht euer Lager mit den Graumähnen aus. Je mehr ihr das tut, desto mehr Anlaufpunkte habt ihr dort versammelt und spart euch weite Laufwege.

So könnt ihr dafür sorgen, dass ihr dort beispielsweise einen Koch, einen Schmied und weitere Service-Dienstleistungen vorfindet, die euch bei euren Vorbereitungen auf schwere Kämpfe helfen werden. Denn habt ihr auch den Teleporter bei eurem Lager freigeschaltet, müsst ihr bei Schwierigkeiten nur in euer Lager zurückkehren und könnt euch dort, ohne weiterreisen zu müssen, für den jeweiligen Boss- oder Belagerungskampf mit allem Nötigen eindecken.

Um euer Lager auszubauen, müsst ihr sämtliche Nebenquests der Graumähnen machen. Nehmt sie also immer an, wenn euch das Graumähnen-Symbol auf der Karte unterkommt.

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht