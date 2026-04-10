Die Entwickler von Crimson Desert arbeiten weiterhin daran, das Feedback aus der Community in Anpassungen für das Open-World-Abenteuer umzuwandeln. Jetzt gab’s eine Vorschau auf die nächste Updates.

Was ist zu den nächsten Updates bekannt? Basierend auf dem Feedback der Spieler möchten die Entwickler eine ganze Reihe von Verbesserungen schrittweise für Crimson Desert bereitstellen. Die Updates sollen dabei von April bis Juni erscheinen. Die Highlight-Neuerungen findet ihr im Folgenden:

Crimson Desert soll die Schwierigkeitsgrade Leicht, Normal und Schwer erhalten.

Die spielbaren Charaktere Damiane und Oongka sollen neue Fertigkeiten erhalten, die den Kraft-Skills von Kliff entsprechen.

Das Lager wird ausgebaut, durch ein Lebensmittellager, einen Kleiderschrank für eure Ausrüstung, ein Ressourcen-Lager und ein Sammelbecken für Quest-Items, Rezepte und vergleichbare Gegenstände.

Es soll die Möglichkeit geben, die Waffen auf dem Rücken der Charaktere auszublenden. Außerdem sollen neue Outfits für Charaktere kommen.

Es sollen weitere Reit- und Haustiere kommen. Zudem sind spezielle Rüstungen für Nicht-Pferde geplant.

Spieler können bereits besiegte Bosse auf Wunsch noch einmal herausfordern.

Die feindlichen Fraktionen kämpfen darum, befreite Regionen erneut anzugreifen und zurückzugewinnen.

Das Interface, die Steuerung und die Weitsicht sollen weiter optimiert werden.

Die Entwickler möchten den Soundtrack des Spiels kostenlos auf Steam und weiteren Plattformen veröffentlichen.

Apropos: Wie die bisherigen Updates werden auch die kommenden Patches allen Besitzern von Crimson Desert kostenlos zur Verfügung stehen.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Crimson Desert – Offizielle Roadmap

Im Folgenden findet ihr noch die originale, vollständige Ankündigung der Entwickler auf crimsondesert.pearlabyss.com:

Neue Inhalte und Funktionen

■ Boss-Revanche

Die mächtigen Bosse, denen ihr in Crimson Desert begegnet seid, warten darauf, euch erneut herauszufordern. Mit der Boss-Revanche habt ihr die Möglichkeit, gegen jeden Boss erneut anzutreten, um zu testen, wie sehr ihr gewachsen seid, und euren Kampfstil durch unterschiedliche Strategien und Ansätze weiter zu verfeinern.

■ Erneute Blockaden

Der Frieden ist vergänglich, und die Dunkelheit weicht nicht so leicht zurück. Verbleibende Feinde warten auf ihre Chance, befreite Orte zurückzuerobern. Vertreibt die Mächte, die diese Orte erneut besetzt haben, und stellt die Stärke der Graumähnen einmal mehr unter Beweis.

■ Schwierigkeitsgrade

Es wird eine Funktion für Schwierigkeitsgrade hinzugefügt, damit jeder, vom Neuling bis zur erfahrenen Graumähne, das Abenteuer auf dem Level genießen kann, das am besten passt. Ihr werdet zwischen den Stufen Einfach, Normal und Schwer wählen können.



Zudem arbeiten wir an weiteren Inhalten, die den Fokus auf den Kampf legen. Seid also gespannt.

Verbesserungen am Charakter-Gameplay

■ Neue Fähigkeiten für Damiane und Oongka

Wir verstehen euer Feedback bezüglich Damiane und Oongka und wissen, dass sie Fähigkeiten benötigen, die mit „Kraftfaust“ und „Macht des Axioms“ vergleichbar sind. Um dies umzusetzen, werden beide Charaktere neue Fähigkeiten erhalten, die diesen Skills ebenbürtig sind.

■ Rückenwaffen ausblenden

Es wird eine neue Option hinzugefügt, mit der ihr die Waffen auf dem Rücken eures Charakters ausblenden könnt. So wird die Immersion im Kampf nicht durch bestimmte Ausrüstungsteile gestört, die auf dem Rücken getragen werden.

■ Hinzufügung neuer Outfits

Neue Outfits für die Charaktere werden hinzugefügt.

Außerdem werdet ihr einige Outfits, die bisher nur verkauft bzw. gespendet werden konnten, in Zukunft anlegen können.

Verbesserte Komfortfunktionen und weitere Features

■ Neue spezialisierte Lager

– Lebensmittellager: Wir planen, ein neues Lebensmittellager einzuführen, aus dem ihr Zutaten direkt zum Kochen entnehmen könnt. Bei der Zubereitung von Gerichten könnt ihr dann sowohl auf Zutaten aus eurem Lebensmittellager als auch aus eurem Inventar zugreifen.

– Kleiderschrank: Ein neues Lager für Kleidung wird hinzugefügt, in dem ihr Kopfbedeckungen, Rüstungen, Handschuhe, Schuhwerk und Umhänge verstauen könnt.

– Materiallager: Ein neues Lager für Sammelgegenstände wird hinzugefügt, aus dem ihr Gegenstände direkt für die Herstellung und Verfeinerung entnehmen könnt. Dieses Lager kann eine Vielzahl von Handwerksmaterialien aufbewahren, darunter Insekten, Steine, Erze und mehr.

– Sammlungslager: Ein Lager für Quest-Gegenstände wird hinzugefügt, in dem ihr die Andenken an euer Abenteuer sowie eure sorgsam gesammelten Rezepte sicher aufbewahren könnt.

■ Haustiere & Reittiere

Neue Haustiere und Reittiere, die beschworen werden können, werden hinzugefügt. Außerdem planen wir, neben den bestehenden Rossharnischen auch spezielle Rüstungen für andere Reittiere hinzuzufügen.

Systeme und Grafik

■ UI-Verbesserungen

Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wird eine Option zur Anpassung der minimalen Schriftgröße hinzugefügt. Da wir unseren Service in 14 Sprachen anbieten, wird die vollständige Optimierung für alle Sprachen einige Zeit in Anspruch nehmen. Um euer Spielerlebnis jedoch so reibungslos wie möglich zu gestalten, wird diese Funktion vorrangig eingeführt. Darüber hinaus planen wir, verschiedene UI-Elemente und Komfortfunktionen wie die Weltkarte, das Inventar und den Wohnen-Inhalt kontinuierlich weiter zu optimieren.

■ Verbesserung der Steuerung

Wir prüfen jedes einzelne Feedback zur Steuerung, das ihr uns schickt, sehr sorgfältig. Um euch ein noch besseres Spielgefühl zu bieten, werden wir eine Funktion zur individuellen Anpassung bestimmter Tasten für Gamepads einführen. Außerdem werden wir die Anpassungsmöglichkeiten für Tastatur und Maus erweitern, um den Bedienkomfort weiter zu erhöhen.

■ Verbesserung der Fernsicht

Damit ihr die Schönheit der Landschaften von Pywel noch intensiver genießen könnt, arbeiten wir daran, die Darstellung entfernter Hintergründe noch realistischer zu gestalten. Bitte beachtet, dass der Patch etwas größer ausfallen kann. Grund dafür sind Verbesserungen an der Darstellung von weit entfernten Landschaften sowie an der Rendering-Qualität unter verschiedenen Bedingungen. Werft einen Blick auf das untenstehende Bild, um einen ersten Eindruck vom veränderten Erscheinungsbild Pywels zu gewinnen.

Zusätzlich wird ein kostenloser Soundtrack-DLC auf Steam hinzugefügt, damit ihr den Crimson Desert OST an verschiedenen Orten genießen könnt. Der offizielle Soundtrack wird auch auf den gängigen globalen Musikplattformen veröffentlicht. Wir hoffen, ihr freut euch darauf.

Wie bewertet ihr die Ankündigung für Crimson Desert? Freut ihr euch auf die kommenden Verbesserungen? Bereits die letzten Updates kamen ja sehr gut in großen Teilen der Community an. Spieler loben immer wieder, dass die Entwickler mit ihren implementierten Verbesserungen zielgenau das Feedback und die Kritik der Käufer adressieren – mehr dazu hier: Crimson Desert verkauft sich wie geschnitten Brot, weil es auf die Backwaren-Liebhaber hört