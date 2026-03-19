Crimson Desert: Abyss im Ungleichgewicht – So löst ihr das Sphären-Rätsel

GuideService
3 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Abyss im Ungleichgewicht – So löst ihr das Sphären-Rätsel

In Crimson Desert führt euch der Abyss im Rahmen einer Quest zu einem Rätsel mit Sphären. Damit ihr nicht lang herumprobieren müsst, zeigen wir euch, wie ihr es löst.

Was muss man bei der Quest machen? Die Quest „Abyss im Ungleichgewicht“ führt euch entlang des Ätherischen Pfads zu einer Apparatur, die ihr wieder zum Laufen bringen müsst. Dafür müsst ihr die kurz zuvor erlernten Axiom-Kräfte verwenden und Sphären an ihre vorgesehenen Stellen bringen und mit der richtigen Fähigkeit aktivieren.

Die Lösung dafür lässt sich finden, indem man sich die Umgebung aufmerksam anschaut und untersucht. Dennoch ist sie nicht so leicht zu finden. Wer dazu also keine Lust hat oder einfach nicht darauf kommt, findet hier die Lösung.

Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
GTA-Entwickler findet, dass Crimson Desert nur unter einer Bedingung die Chance auf den Titel Game of the Year hat Crimson Desert könnte zeigen, warum die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Wenn ihr in Crimson Desert herzlos seid und keine Tiere streichelt, entgeht euch ein wichtiger Vorteil Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games Crimson Desert: Alles Wichtige, das ihr vor dem Kauf wissen müsst

Nexus aktivieren und Wand entfernen

Zuerst müsst ihr den Abyss Nexus aktivieren, indem ihr euch auf die markierte Plattform stellt. Damit startet auch euer Rätsel. Springt dann auf die gegenüberliegende Plattform und nähert euch dem Abgrund.

Wollt ihr nun hinunterspringen, werdet ihr feststellen, dass eine unsichtbare Wand euren Weg hinab blockiert.

Im Spiel heißt der etwas verwirrende Arbeitsauftrag: „Bringe den schwebenden Machtkern zur ausgeschalteten Lichtquelle.“, während die Aufgabe in der Quest euch sagt, dass ihr die Wand entfernen müsst, die den Boden blockiert.

Die könnt ihr entfernen, indem ihr: 

  • Mit euren Axion-Kräften die blaue Würfel-Sphäre (schwebender Machtkern) greift 
  • Sie dann auf dem freien Steinpodest gegenüber der anderen platziert

Das sieht dann so aus:

Crims Desert Abyss im Ungleichgewicht Sockel
Euren Machtkern müsst ihr auf dem Sockel rechts platztieren.

Sobald ihr sie dort loslasst und sie einrastet, verschwindet die Barriere und ihr könnt einfach herunterspringen. 

Abyss-Sphäre zusammenfügen und Stromversorgung aktivieren

Im Anschluss sollt ihr die Abyss-Sphäre zusammenfügen. Nehmt dafür die Platte, die unten in der Luft hängt, mit eurer Axiom-Fähigkeit auf. Dreht sie dann so, dass ihr sie flach an die blau leuchtende Fläche an der Wand drücken könnt, und lasst sie dort los. 

Crims Desert Abyss im Ungleichgewicht Sphäre zusammenfügen
An der Wand seht ihr eine eckige Fläche, auf die eure Sphäre gehört.

Beobachtet dann mit der entsprechend angezeigten Taste den spektralen Jungen, der euch die Fähigkeit „Kraftfaust“ beibringt.

Crimson Desert Abyss im Ungleichgewicht Krauftfaust lernen
Beobachtet dann mit der angezeigten Taste den Jungen, der euch „Kraftfaust“ beibringt.

Wendet die neugewonnene Fähigkeit auf die nun an der Wand hängende Platte an und aktiviert damit die Apparatur für die Stromversorgung.

Klettert im Anschluss aus dem Loch und in die Mitte der gezeigten, runden Apparatur. Wendet auch hier den neuen Kraftschlag an, um die Stromversorgung in Gang zu setzen. Achtet darauf, wirklich genau in der Mitte zu sein, sonst liegt ihr ganz schnell wieder unten, ohne dass der Strom läuft.

Crimson Desert Abyss im Ungleichgewicht Stormversorgung aktivieren
Hier genau in die Mitte schlagen, bitte.

Habt ihr die Apparatur aktiviert, könnt ihr wieder aus dem Loch klettern und habt das Rätsel abgeschlossen. Als Belohnung erhaltet ihr ein Artefakt sowie im Anschluss die Fähigkeit zu gleiten.

Mehr zum Thema
1
Crimson Desert könnte zeigen, warum die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt
von Benedikt Schlotmann
2
Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games
von Karsten Scholz
3
Crimson Desert erscheint am Donnerstag – alles Wichtige in 3 Minuten (jetzt mit Erfahrungsbericht)
von Karsten Scholz

Crimson Desert ist ein Spiel, das euch nicht gerade an die Hand nimmt. Vieles wird nur wenig oder gar nicht erklärt. Das regt zwar zum Experimentieren und Knobeln an, kann aber auch schnell frustrieren. Solltet ihr nicht weiterkommen oder Hilfe brauchen, schaut einmal in unserer Guide-Übersicht vorbei oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr nicht fündig werdet: Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Einsteiger Guide

Crimson Desert: Einsteiger-Guide – 30 Tipps, die ich gerne vor dem Start gewusst hätte

Crimson Desert: Schnell stärker werden – Das könnt ihr tun, wenn ihr an Bossen scheitert

Crimson Desert: Wiedersehen – So löst ihr das Rätsel in der Uralten Ruine

Crimson Desert Artefakte Talente

Crimson Desert: Die besten Talente und Fähigkeiten für den Start

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx