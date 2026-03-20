Fast 240.000 Spieler probieren Crimson Desert zum Start aus, viele stolpern über Kliffs Beine und die Technik

Crimson Desert ist endlich erschienen und kommt bei der Community … durchwachsen an. Vor allem 2 Bereiche kritisieren Spieler auf Steam immer wieder und wieder.

Wie verlief der Launch? Trotz der späten Stunde fanden sich auf Steam gestern Abend zeitweise 239.045 Spieler zeitgleich ein, um das frisch erschienene Crimson Desert anzuzocken (Quelle: steamdb.info). Nur vier andere Titel konnten auf Valves Plattform in den vergangenen 24 Stunden mehr Interessierte zeitgleich anlocken (Counter-Strike 2, PUBG, Dota 2 und Slay the Spire 2).

Am Wochenende dürfte diese Zahl sicherlich noch einmal steigen. Dennoch gibt’s für die Verantwortlichen bei Pearl Abyss nicht nur Grund zur Freude. Von den bislang 7.380 Rezensionen (Stand: 20. März 2026, 07:16 Uhr) fallen gerade einmal 57 Prozent positiv aus.

„Eines der besten Games, die ich seit langem gespielt habe.“

Was kritisieren die Spieler? Bereits die Erfahrungsberichte aus den vergangenen Wochen und Monaten machten klar, dass so gut wie alle erst einmal an der komplexen, unintuitiven Steuerung von Crimson Desert abprallen. Es hilft beim Einstieg auch nicht, dass sich das Spiel mit wichtigen Hinweisen zurückhält und man sich richtig in Crimson Desert reinarbeiten muss.

Genau das spiegelt sich in vielen Community-Rezensionen nach den ersten Spielstunden wider. Anders als wir kämpfen viele Käufer offenbar aber auch mit technischen Problemen. Hier eine Auswahl der Kritik:

jschmittkl schimpft auf Steam: „Die Steuerung ist eine Katastrophe. Erstens kann die Bewegungssteuerung der Tastatur nicht angepasst werden, das ist so für mich absolut nutzlos, da ich Linkshänder bin. Zweitens ist die Gamepad-Steuerung nicht viel besser, total überbelegt und kompliziert. Für einfachste Aktionen muss man mehrere Buttons drücken.“

Alterra Doc beschreibt Performance-Probleme auf Steam: „Hat bei mir leider ziemliche FPS-Probleme, die nicht zu den empfohlenen Anforderungen passen. Hab mit Ryzen 9 5800X 12 Core, 4060Ti & 32GB Ram auf allen Einstellungen nicht mehr als durchschnittlich 40 FPS. Spiel ist sonst am Anfang sehr spannend, jedoch ist mir das zu ruckelig.“

W² schreibt auf Steam: „Technisch ist das Spiel in einem erschreckend schlechten Zustand. Flackernde Schatten sind an der Tagesordnung, und Vegetation wie Pflanzen, Gras und Bäume bewegt sich vereinzelnd unnatürlich schnell, was extrem störend wirkt und die Immersion komplett zerstört. Das Movement ist eine Katastrophe: träge, clunky und unpräzise.“

Was loben Spieler? Da die Mehrheit der Rezensionen positiv ausfällt, gibt’s natürlich auch viel Lob aus der Community.

Kiripa ist fast 6 Stunden drin und feiert auf Steam: „Eines der besten Games, die ich seit langem gespielt habe. Alles läuft Top es gibt nichts Negatives zum Game zu sagen.“

MuXuS lobt auf Steam: „Sehr schönes Spiel. Grafik + Performance sind hervorragend, das Kampfsystem macht sehr viel Laune und die Welt ist einfach umwerfend mit all den kleinen Details und Dingen, die man entdecken kann.“

Auch jumo2810 meint auf Steam: „Grafik ist unglaublich gut, Steuerung gewöhnungsbedürftig, aber nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Es gibt unglaublich viel zu entdecken. Mir macht das Spiel bisher sehr viel Spaß.“

Damit loben die Steam-Nutzer also auch das, was bereits unseren Testern an Crimson Desert unglaublich gut gefallen hat: das Kampfsystem, die Spielwelt und die Masse an Dingen, die man in Pywel entdecken kann. Unseren vollständigen Erfahrungsbericht findet ihr hier: Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games