Frau überrascht ihren Partner zum Release von Crimson Desert und die ganze Community will sie heiraten

Passend zum Release von Crimson Desert erhielt ein Gamer einen vollen Geschenkkorb, um diesen besonderen Tag wie einen Feiertag zu zelebrieren. Die Community weiß nicht, ob sie sich für ihn freuen oder vor Neid weinen will.

Womit wurde der Spieler überrascht? Der Spieler mit dem starken Namen PooOutWee teilte mit der Community von Crimson Desert auf Reddit, womit er zum Release des Spiels überrascht wurde.

Seine Frau hat ihm einen Geschenkkorb vorbereitet mit einem Schild, das ihm einen „Happy Crimson Desert Day!” wünscht. Dazu schenkt sie ihm nicht nur das Spiel für die PS5, sondern auch eine Auswahl an Snacks und Getränken.

„Genau deshalb heirate ich sie …”, schreibt der glückliche Empfänger dieses Geschenks und erhielt dazu obendrauf über 3.000 Upvotes und eine Menge Kommentare aus der Spielerschaft, die sich für ihn „freut”.

Das Glück eines Gamers macht eine Menge Spieler bereit für eine Poly-Beziehung

Was sagt die Community zu dem Geschenk des Spielers? Die Community von Crimson Desert auf Reddit ist so von dieser Geste überrascht, dass sie zunächst hinterfragt, ob sich der Spieler das Geschenk nicht selbst gebastelt habe. Allerdings seien die Handschrift und die Nachahmung des Stils aus dem Titel von Crimson Desert so akkurat, dass sie ihm Glauben schenken.

Eine Menge Leute aus der Community wollen ihm klarmachen, wie glücklich der Spieler sich schätzen kann:

„Ich würde wirklich weinen, wenn jemand das für mich tun würde”, schreibt doublebass44. Auch GhettoRenegade findet: „Verdammter Glückspilz. Und ich krieg nur zu hören: Willst du den ganzen Tag dieses blöde Spiel spielen?!?!?“

Hier könnt ihr den Geschenkkorb zum „Crimson Desert Day” sehen:

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Doch manche Spieler finden eine Lösung für ihren Neid: Anstatt über das Glück von jemand anderem zu weinen, ergreift eine beachtliche Anzahl von Spielern die Initiative unter dem Motto: Ich probier’s einfach mal.

„UNSERE Frau”, postet celtrax in dem Thread, um selbst von dem guten Willen seiner Partnerin zu profitieren. Eldaniel182_ geht sogar noch einen Schritt weiter und bewirbt sich wie folgt: „Sucht ihr einen Hund? Ich kann bellen …”

Feiert ihr selbst auch den Release von Crimson Desert wie einen Feiertag und habt sogar vielleicht jemanden, der mit euch feiert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr passend zum Start noch Fragen zu Crimson Desert habt, die euch jemand mit Spielerfahrung beantworten könnte, könnt ihr gerne unsere MeinMMO-Redakteure Karsten Scholz und Alexander Mehrwald befragen. Die beiden freuen sich auf eure Fragen im aktuellen Release-Liveticker: MMORPG-Veteranen mit über 100 Stunden in Crimson Desert beantworten eure Fragen – Ihr kommt nicht weiter? Wir helfen!