Crimson Desert: Twitch Drops – Welche es gibt und wie ihr sie bekommt

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Crimson Desert: Twitch Drops – Welche es gibt und wie ihr sie bekommt

Für Crimson Desert gibt es kostenlose Items, die ihr euch über Twitch Drops besorgen könnt. Welche das sind und wie das geht, erfahrt ihr hier.

Was sind Twitch Drops? Twitch Drops sind Belohnungen, die ihr allein durch das Zuschauen von Streams auf der Plattform Twitch erhalten könnt. Meist handelt es sich dabei um exklusive Ingame-Gegenstände, die nur auf diesem Weg freigeschaltet werden können.

Um sie zu bekommen, müsst ihr ausgewählte Streams zu Crimson Desert für eine bestimmte Zeit verfolgen. Der Ton muss dabei nicht eingeschaltet sein – ihr könnt den Stream also auch einfach nebenbei laufen lassen.

Welche Twitch Drops es aktuell für Crimson Desert gibt und wie ihr sie freischaltet, zeigen wir euch hier.

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Alle aktuellen Twitch Drops von Crimson Desert

Welche Twitch Drops gibt es? Auf X.com teilen die Entwickler bereits die Belohnungen, die ihr euch rund um den Release von Crimson Desert sichern könnt. Dabei gibt es zwar noch keine genauen Angaben für einen Start der Aktion, aber ihr könnt euch bereits ansehen, welche Items ihr für welchen Zeitaufwand bekommen könnt.

Folgende Belohnungen könnt ihr euch sichern:

Woche 1

  • 1 Stunde
    • Einfach geschmortes Fleisch x 10, Blaue Kundschafter Laterne
  • 2 Stunden
    • Blauer Kundschafter Ohrring, Blaue Kundschafter Kette, Blauer Kundschafter Ring
  • 3 Stunden
    • Blauer Kundschafter Schild
  • 5 Stunden
    • Blauer Kundschafter Umhang, Blaue Kundschafter Rüstung, Blauer Kundschafter Hut

Woche 2

  • 1 Stunde
    • Blaue Kundschafter Steigbügel
  • 2 Stunden
    • Blauer Kundschafter Chambon
  • 3 Stunden
    • Blauer Kundschafter Sattel

So sehen die Items dann aus:

Twitch Drops Crimson Desert

Twitch Drops bekommen und Codes einlösen – So geht’s

Zwar gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben, wie ihr euch die Belohnungen einheimsen könnt, jedoch funktionieren alle Twitch Drops sehr ähnlich, wodurch wir euch zumindest einen groben Ablauf mitgeben können. Sobald die genauen Angaben verfügbar sind, aktualisieren wir natürlich unseren Beitrag für euch.

Folgende Schritte müssen normalerweise durchlaufen werden:

  1. Ihr braucht zunächst einen Account bei Twitch, den ihr mit eurem Account bei Pearl Abyss verbunden habt. Das geht bei Twitch unter Einstellungen → Verbindung.
  2. Sucht euch einen Stream aus, der sich um Battlefield 6 dreht und mit dem Label „Drops Enabled“ markiert ist.
  3. Schaut ihm die vorgesehene Zeit zu.
  4. Eure gesicherten Drops tauchen dann automatisch in eurem Inventar auf.
  5. Holt sie innerhalb von 24 Stunden ab
  6. Löst die erhaltenen Codes auf der Webseite von Pearl Abyss / Crimson Desert ein

Hat alles geklappt, erhaltet ihr die Items automatisch auch im Spiel und könnt sie nutzen.

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Solltet ihr euch noch unsicher sein, ob ihr euch Crimson Desert zulegen sollt, gibt es einige Dinge, die ihr beachten solltet. Denn sowohl die Wahl der Plattform als auch einige spielerische Vorlieben können hier eine entscheidende Rolle spielen. Was ihr dazu wissen solltet und was euch bei der Entscheidung helfen kann, lest ihr hier: Crimson Desert: Alles Wichtige, das ihr vor dem Kauf auf Steam, PS5 oder Xbox wissen müsst

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