Crimson Desert Roadmap – Die wichtigsten Termine bis zum Release und darüber hinaus

Gibt es eine Roadmap für Crimson Desert? Welche wichtigen Termine sind für das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss bekannt? MeinMMO beantwortet euch diese Fragen.

Gibt es eine Roadmap für Crimson Desert? Noch haben die Entwickler von Pearl Abyss keinen Fahrplan für die Zeit nach dem Release von Crimson Desert veröffentlicht. Ganz im Gegenteil betonen die Verantwortlichen, dass es aktuell keine fertigen Inhalte geben würde, die man künstlich zurückhalten würde.

In welcher Form es nach dem Launch Updates, DLCs oder Erweiterungen geben wird, soll vom Erfolg von Crimson Desert abhängig gemacht werden. Das Spiel soll eine in sich geschlossene Singleplayer-Erfahrung bieten und nicht als Service über Monate oder Jahre aufgebaut werden.

Der Release-Termin steht seit September 2025 fest – dank dieses Trailers:

Crimson Desert verrät im neuen Trailer den Release-Termin
Alle bekannten Termine zu Crimson Desert

Wie sieht der Fahrplan bis zum Release aus? Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Termine, die aktuell bekannt sind:

  • 4. März 2026: Teilnehmer eines exklusiven Preview-Events dürfen über ihre ersten Erfahrungen mit der aktuellsten Version von Crimson Desert sprechen
  • 18. März 2026 – 23:00 Uhr: Test-Berichte und -Videos zu Crimson Desert dürfen live gehen
  • 19. März 2026 – 23:00 Uhr: Crimson Desert erscheint auf PC, PS5 und Xbox Series
  • 19. März 2026 – 23:00 Uhr: Guides zu Crimson Desert und jede andere Form von Berichterstattung dürfen zu Crimson Desert live gehen

In der Zeit bis zum Release soll es zudem noch detaillierte Infos zu den Konsolen-Versionen von Crimson Desert geben. Wann genau wir damit rechnen können, ist aktuell aber noch unklar.

Gibt es keinen Frühzugang? Nein! Egal welche Version ihr kauft, alle starten zur selben Zeit in Crimson Desert durch. Es gibt jedoch schon jetzt eine ausgewählte Gruppe, die Zugang zur Review-Version des Open-World-Abenteuers erhalten hat, um das umfangreiche Spiel bis zum Release auf Herz und Nieren ausgiebig testen zu können. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Die ersten Downloads von Crimson Desert starten, das sollte auch die freuen, die noch nicht spielen dürfen

