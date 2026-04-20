Crimson Desert: Aeserion Waffen – So bekommt ihr sie und das bringen sie euch

In Crimson Desert gibt es besondere Waffen, die spezielle und vor allem wertvolle Materialien erfordern: die Aeserion Waffen. Wir erklären euch, wie ihr sie herstellt und was sie von anderen Waffen unterscheidet.

Was sind Aeserion Waffen? Spielt ihr Crimson Desert schon etwas länger, werden euch mindestens die wertvollen Aeserion Schuppen begegnen, mit denen ihr eure Waffen auf die letzte Stufe aufwerten könnt. Es gibt aber auch legendäre Waffen, die mit dem Wesen in Verbindung stehen.

Welche Aeserion Waffen gibt es? Insgesamt gibt es 10 Waffen von Aeserion, die ihr herstellen könnt:

Aeserion-Bogen

Aeserion-Dolch

Aeserion-Flegel

Aeserion-Schwert

Aeserion Großaxt

Aeserion Helebarde

Aeserion Langschwert

Aeserion Speer

Aeserion Kriegshammer

Ob und welche sich für euch lohnen und wie ihr sie bekommen könnt, erfahrt ihr hier im Guide.

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Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Aeserion Waffen: Unterschiede zu anderen Waffen und wofür sie gut sind

Was die Aeserion Waffen vor allem unterscheidet, ist ihre Optik. Sie bringen alle – bis auf Bogen und Schwert – erhöhte Krit-Chancen mit, die sich zum Großteil aber nicht von anderen legendären Waffen abheben. Auch die anderen Boni findet ihr bei anderen, besseren Waffen, sodass es hier wenig Gründe, abseits des Aussehens, gibt, sie gezielt zu verfolgen.

Die genauen Werte könnt ihr euch in der Datenbank ansehen, wie sie in der Grundform und auf der letzten Verbesserungsstufe aussehen.

Einzig der Dolch bringt spielerische Vorteile mit, für die es sich lohnt, die Aeserion Waffe anzugehen, sollte es euch nicht nur um das Aussehen gehen. Denn habt ihr ihn ausgerüstet, habt ihr nicht nur eine deutlich erhöhte kritische Trefferchance, sondern zusätzlich auch eine 10-%-Chance beim Häuten von Beute zusätzliche Ressourcen zu erhalten.

Geht ihr also viel auf die Jagd oder wollt gezielt Felle und Co. farmen, lohnt es sich, den Dolch zumindest in der Grundform herzustellen.

Baupläne für Aeserion Waffen finden – Hier müsst ihr hin

Wollt ihr euch an die Aeserion-Waffen wagen, müsst ihr zunächst die Pläne dafür finden. Dafür braucht ihr die Fähigkeit „Kraftfaust: Fokus“, da ihr ansonsten nicht an die Truhe kommen könnt. Dafür müsst ihr mindestens Kapitel 4 abgeschlossen haben, denn dort bekommt ihr die Fähigkeit.

Begebt euch dann zu einer kleinen Insel im Süden von Hernand:

Hier findet ihr beim dem X die Höhle mit den Blaupausen.

Haltet euch dort angekommen östlich und sucht in der Nähe der Klippen eine Höhle, die durch bunte Steine versperrt ist und neben der ihr ein Steinbild mit einem Drachen seht. Achtung: Solltet ihr die zwei Bosskämpfe dort noch nicht gemacht haben, macht sie oder lasst sie links liegen und gleitet zu der Klippe mit der Höhle.

So sieht der Eingang aus.

Nutzt dort die Fähigkeit „Kraftfaust: Fokus“, um die Steine aus dem Weg zu räumen. Lootet dann die Truhe in der Höhle dahinter und sichert euch das Buch mit den Blaupausen.

Lest euch jede Seite einzeln durch.

Achtung: Ihr müsst hier jede Seite einzeln untersuchen, damit ihr alle Rezepte lernt. Habt ihr das erledigt, könnt ihr bei einem Schmied eurer Wahl die Aeserion Waffen ansehen und herstellen.

Wie findet ihr die Waffen und wollt ihr sie euch sichern? Ist euch Optik wichtig oder geht ihr in Crimson Desert eiskalt nach Werten, auch abseits der Abyss-Ausrüstung? Wie ihr im Übrigen an die Schuppen für die Waffen und den generell letzten Verfeinerungsschritt kommt, erfahrt ihr hier: Crimson Desert: Aeserion Schuppen finden