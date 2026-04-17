Crimson Desert: Aeserion Schuppen finden 

In Crimson Desert braucht ihr für die finale Aufwertung eurer Ausrüstung die seltenen Aeserion Schuppen, doch um sie zu finden, müsst ihr an einem bestimmten Ort vorbeischauen. Wir zeigen euch, wo sich der Fundort befindet.

Wo finde ich Aeserion Schuppen? Diese besonderen Schuppen erhaltet ihr von der riesigen Schlange Aeserion, die sich auf einer Insel südwestlich von Delesyia befindet. Bekämpfen müsst ihr das Biest aber nicht, vielmehr reicht es in der Nähe des Schlangenschreins nach den Schuppen der Schlange Ausschau zu halten, denn diese liegen wild verstreut auf dem Boden herum.

Der rote Kreis markiert den Ort des Schlangenschreins (Quelle: mapgenie.io)

Wichtig ist dabei, dass ihr bis dahin den Kuku-Eisentopf freigeschaltet habt, denn die Schuppen können nur so aufgehoben und gesichert werden. Nutzt in der Nähe einer Schuppe dann eure Axiom-Kraft und packt die Schuppe in euren Eisentopf. Öffnet dann das Menü für euren Eisentopf, damit ihr die Schuppen so in euer Inventar ziehen könnt. Bringt sie anschließend zu einem Schmied um eure Ausrüstung aufzuwerten.

Wozu brauche ich Aeserion Schuppen? Bei den Aeserion Schuppen handelt es sich um ein Endgame-Material, das ihr für das maximale Upgrade eurer Gegenstände braucht in Bezug auf Waffen und Rüstungen. Fast alle benötigen diese Schuppen und das Problem ist, dass auf der Insel von Aeserion nur eine begrenzte Anzahl an Schuppen rumliegen – diese respawnen laut derzeitigem Kenntnisstand auch nicht. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie ihr dennoch stetig euer Lager mit den Schuppen von Aeserion befüllt.

Video starten Crimson Desert: So schaltet ihr den Schnellreisepunkt in eurem Lager frei Autoplay

Wie kann ich die Schuppen farmen? Ihr könnt eure Kameraden im Lager der Graumähnen losschicken, damit sie mit etwas Glück einige der Schuppen ergattern. Voraussetzung dafür ist es, einen Kameraden mit dem Perk „Explorer“ sowie die Mission „Delesyia: Serpent Shrine Exploration“ auswählbar zu haben. Schickt dann eure Kameraden los und nach etwa 3 Ingame-Tagen kommen sie mit einer Menge Loot zurück. Beachtet, dass ihr ihnen aber auch Ressourcen für die Reise abgeben müsst – es ist also nicht ganz billig.

Solltet ihr wissen, ob die Schuppen doch respawnen lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren. Abseits von den Schuppen gibt es auch Silber, das viele Spieler ergattern wollen. Wie ihr daran entspannt kommen könnt, erfahrt ihr hier in unserem Guide: Crimson Desert: Goldbarren finden – So besorgt ihr euch leicht 500 Silber